จีน-อาเซียน ผนึกความร่วมมือด้านมรดกโลกทางวัฒนธรรม ณ เมืองฉงจั่ว มุ่งส่งเสริมการอนุรักษ์เชิงสร้างสรรค์และความร่วมมือระดับภูมิภาค

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china-asean-media.com

15 Jul, 2026, 23:15 CST

ฉงจั่ว, จีน, 15 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- รายงานโดย china-asean-media.com

การประชุมความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน-จีน ประจำปี 2569 ได้จัดขึ้นในวันนี้ ณ เมืองฉงจั่ว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศจีน โดยมีสำนักงานส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจีน และสำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวกว่างซี เป็นเจ้าภาพร่วม

การประชุมจัดขึ้นภายใต้แนวคิด "การอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ และการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค" โดยประกอบด้วยการเสวนาหลักสองหัวข้อ ได้แก่ "การอนุรักษ์และสืบสานมรดกโลกทางวัฒนธรรมในยุคปัญญาประดิษฐ์" และ "การสำรวจความร่วมมือข้ามพรมแดนในการส่งเสริมมรดกโลกทางวัฒนธรรม" โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกทางวัฒนธรรม นักวิชาการ ตลอดจนผู้แทนสื่อมวลชนจากจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วม

ในระหว่างการประชุมได้มีการประกาศ "ข้อริเริ่มว่าด้วยการร่วมกันส่งเสริมมรดกโลกทางวัฒนธรรม" อย่างเป็นทางการ โดยมีหลายหน่วยงานร่วมลงนาม ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์แห่งกัมพูชา, ปีนัง เฮอริเทจ ทรัสต์ (มาเลเซีย), คณะกรรมการบริหารแหล่งท่องเที่ยวผาหินฮวาซาน เมืองฉงจั่ว, พระราชวังฤดูร้อนกรุงปักกิ่ง และสถาบันวิจัยถ้ำหลงเหมิน โดยข้อริเริ่มดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อจัดตั้งกลไกการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและสร้างฐานข้อมูลแหล่งมรดกร่วมกัน รวมถึงพัฒนาแพลตฟอร์มส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรมที่บูรณาการทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ พร้อมส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างเยาวชนของจีนและอาเซียน ตลอดจนพัฒนาบุคลากรสหวิทยาการที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานและการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมข้ามพรมแดน

ภายในงานยังมีการเปิดตัวคอลเลกชันผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์ภายใต้แบรนด์ร่วมระดับนานาชาติ "Chongzuo Huashan Day" เป็นครั้งแรก โดยอัตลักษณ์ภาพ (Visual Identity) ที่ออกแบบโดยทีมจากมหาวิทยาลัยเป่ยหาง และได้รับรางวัล iF Design Award จากเยอรมนี ได้นำลวดลายศิลปะภาพเขียนบนผาหินอายุหลายพันปีมาตีความใหม่ผ่านการออกแบบร่วมสมัยและสอดคล้องกับกระแสนิยม นับเป็นการสร้างรูปแบบการพัฒนาที่ครอบคลุมครบวงจร เริ่มจากการได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ก่อนนำผลสำเร็จกลับมาต่อยอดในท้องถิ่น สู่การเผยแพร่ในระดับโลก อันเป็นการนำเสนอแนวทางใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านการสืบสานมรดกโลกทางวัฒนธรรม

เนื่องจากปีนี้เป็นวาระครบรอบ 5 ปีของการสถาปนาความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างจีนกับอาเซียน และครบรอบ 35 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างจีนกับอาเซียน ผู้เข้าร่วมการประชุมจึงเห็นพ้องกันว่า การประชุมครั้งนี้ควรเป็นจุดเริ่มต้นในการส่งเสริมวัฒนธรรม มรดกตกทอด และเทคโนโลยี ให้เป็นสะพาน พลังขับเคลื่อน และสายใยเชื่อมโยง เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสำหรับการอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์และการส่งเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างแรงขับเคลื่อนที่ยั่งยืนสู่การสร้างประชาคมจีน-อาเซียนที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน

SOURCE china-asean-media.com

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