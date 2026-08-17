LAPP Tăng Cường Cam Kết Tại Việt Nam Sau Khi Hoàn Tất Hợp Nhất Khu Vực Đông Nam Á, Định Vị Việt Nam Là Trung Tâm Phát Triển Trọng Điểm

LAPP cam kết mang đến chuyên môn toàn cầu cùng sự hỗ trợ tại địa phương cho các khách hàng Việt Nam

HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 17 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tập đoàn LAPP, doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ cáp và kết nối, hôm nay chính thức ra mắt LAPP Việt Nam, đánh dấu một cột mốc mới trong cam kết đầu tư lâu dài của công ty tại một trong những thị trường sản xuất và công nghệ phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Sau khi hoàn tất việc mua lại JJ-LAPP vào năm 2025, doanh nghiệp đến từ Đức hiện đang hợp nhất toàn bộ các hoạt động tại khu vực Đông Nam Á dưới một thương hiệu duy nhất - LAPP.

Từ các nhà máy sản xuất, trung tâm dữ liệu đến các dự án năng lượng và phát triển hạ tầng, việc kết hợp chất lượng kỹ thuật và tinh thần đổi mới của Đức với mạng lưới địa phương cùng tinh thần khởi nghiệp của JJ-LAPP giúp LAPP có được vị thế thuận lợi để cung cấp các giải pháp kết nối tiên tiến trên khắp Đông Nam Á. Công ty cam kết kế thừa và phát triển những hiểu biết sâu sắc về thị trường địa phương mà JJ-LAPP đã xây dựng, đồng thời nâng cao năng lực dịch vụ cho khách hàng tại Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan, Việt Nam và Indonesia.

JJ-LAPP được thành lập vào năm 2004 dưới hình thức liên doanh mà LAPP đồng sở hữu với Jebsen & Jessen Group, tỷ lệ cổ phần mỗi bên là 50-50. Trong hơn hai thập kỷ qua, liên doanh này đã phát triển từ một nhà phân phối cáp quy mô nhỏ trở thành nhà cung cấp giải pháp kết nối hàng đầu khu vực. Khoảng 350 nhân sự sẽ được tích hợp hoàn toàn vào đội ngũ toàn cầu của LAPP, gia nhập đội ngũ hơn 5.700 nhân viên trên toàn thế giới cùng mạng lưới hiện diện mạnh mẽ tại châu Á.

Ông Richard Lee, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Châu Á - Thái Bình Dương của LAPP cho biết: "Việt Nam đang nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực. Quá trình công nghiệp hóa mạnh mẽ, năng lực sản xuất ngày càng phát triển cùng những khoản đầu tư vào các ngành công nghiệp giá trị cao đã đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tăng trưởng hấp dẫn nhất tại châu Á - Thái Bình Dương".

"Khi Việt Nam tiếp tục hướng tới công nghệ sản xuất tiên tiến hơn, mức độ tự động hóa cao hơn và mô hình phát triển công nghiệp bền vững hơn, vai trò của công nghệ kết nối đáng tin cậy ngày càng trở nên quan trọng. Đằng sau mỗi dây chuyền sản xuất tự động, mỗi hệ thống robot hay mỗi thiết bị quan trọng đều là những giải pháp kết nối ổn định và an toàn. Đó chính là giá trị mà LAPP mang lại, cung cấp các giải pháp với tiêu chuẩn kỹ thuật Đức nhằm hỗ trợ làn sóng tăng trưởng bền vững tiếp theo của khu vực".

Thương vụ mua lại diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang thu hút mạnh mẽ các khoản đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI, các nhà máy tự động hóa và hạ tầng năng lượng tái tạo. Những xu hướng này đang tạo ra nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp cáp và kết nối chuyên dụng, có khả năng hỗ trợ các ứng dụng hiệu suất cao đồng thời đáp ứng điều kiện khí hậu nhiệt đới khắc nghiệt.

Hiện nay, Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực tăng trưởng nhanh nhất của LAPP với mức tăng trưởng hai chữ số trong năm tài chính 2025. Để thúc đẩy đà tăng trưởng này, Indonesia sẽ đóng vai trò trung tâm sản xuất chiến lược của LAPP tại khu vực nhằm rút ngắn thời gian giao hàng, đồng thời Việt Nam sẽ là văn phòng kinh doanh then chốt của khu vực.

Là một trong những điểm đến sản xuất hàng đầu của khu vực, Việt Nam được kỳ vọng sẽ đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc hỗ trợ khách hàng thuộc nhiều lĩnh vực như tự động hóa công nghiệp, điện tử, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu và hạ tầng thông minh.

Khách hàng hoạt động trong các ngành tăng trưởng mạnh như tự động hóa công nghiệp, trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục được đảm bảo hoạt động kinh doanh không gián đoạn, đồng thời hưởng lợi từ thời gian phản hồi nhanh hơn và hỗ trợ kỹ thuật chuyên sâu hơn từ đội ngũ kỹ sư khu vực.

Ông Richard Lee kết luận: "Khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi hoạt động của chúng tôi. Thương vụ này tiếp tục khẳng định cam kết của LAPP và tăng cường khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc tiếp cận trực tiếp với chuỗi cung ứng toàn cầu cùng năng lực kỹ thuật hàng đầu của LAPP."

Liên hệ báo chí:

Ruth Xu

Chuyên viên truyền thông

[email protected]

LAPP Asia Pacific Pte Ltd

New Tech Park

151 Lorong Chuan, Lobby H

Singapore 556741

Thông tin về LAPP

Có trụ sở chính tại Stuttgart (Đức), LAPP là nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp tích hợp và sản phẩm thương hiệu trong lĩnh vực công nghệ cáp và kết nối. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm cáp tiêu chuẩn và cáp siêu linh hoạt, đầu nối công nghiệp, công nghệ bắt vít, giải pháp hệ thống tùy chỉnh, công nghệ tự động hóa, giải pháp robot và các phụ kiện kỹ thuật liên quan. Thị trường trọng tâm của LAPP là ngành chế tạo máy và kỹ thuật nhà máy công nghiệp. Ngoài ra, công ty cũng phục vụ các lĩnh vực quan trọng khác như thực phẩm, logistics, năng lượng và di chuyển thông minh.

Được thành lập vào năm 1959 và đến nay vẫn thuộc sở hữu hoàn toàn của gia đình sáng lập, LAPP đạt doanh thu hợp nhất 1,93 tỷ EUR trong năm tài chính 2025. Công ty hiện có khoảng 5.700 nhân viên trên toàn cầu, vận hành 27 cơ sở sản xuất quốc tế và hiện diện tại hơn 80 quốc gia trên thế giới.

Thông tin chi tiết: https://www.lapp.com/en/de/news/presse/e/000143

SOURCE LAPP Group