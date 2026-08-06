LAPP Group ถือหุ้นเต็ม 100% ใน JJ-LAPP: รวมศูนย์การดำเนินงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นหนึ่งเดียว
News provided byLAPP Group
06 Aug, 2026, 13:30 CST
การเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ LAPP ได้ผสานคุณภาพวิศวกรรมระดับโลกเข้ากับความคล่องตัวในภูมิภาคเพื่อขับเคลื่อนคลื่นลูกใหม่ของระบบเชื่อมต่อในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สิงคโปร์ 6 ส.ค. 2026 /PRNewswire/ -- LAPP Group ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีสายเคเบิลและการเชื่อมต่อได้เข้าซื้อกิจการ JJ-LAPP เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยการเข้าซื้อครั้งนี้ได้ทำให้บริษัทธุรกิจครอบครัวสัญชาติเยอรมันแห่งนี้ สามารถผสานการดำเนินงานทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้แบรนด์ LAPP
ความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นการเข้าซื้อกิจการครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ LAPP ได้หลอมรวมคุณภาพวิศวกรรม และนวัตกรรมสไตล์เยอรมัน เข้ากับรากฐานอันเข้มแข็งในท้องถิ่นและจิตวิญญาณผู้ประกอบการของ JJ-LAPP เพื่อส่งมอบโซลูชันการเชื่อมต่อระดับล้ำสมัยทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ธุรกรรมครั้งนี้นับเป็นการสิ้นสุดสัญญาร่วมทุนในสัดส่วนเท่ากัน ซึ่งก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2547 ร่วมกับ Jebsen & Jessen Group ซึ่งในตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา พันธมิตรทางธุรกิจนี้ได้ประสบความสำเร็จในการผลักดัน JJ-LAPP จากผู้จัดจำหน่ายสายเคเบิลรายย่อย สู่การเป็นผู้ให้บริการโซลูชันการเชื่อมต่อชั้นนำระดับภูมิภาค
บุคลากรประมาณ 350 คนจะได้รับการผนวกรวมเข้าสู่โครงสร้างระดับโลกของ LAPP อย่างเต็มรูปแบบ โดยพวกเขาจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานกว่า 5,700 คนทั่วโลก พร้อมฐานการดำเนินงานที่แข็งแกร่งครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชีย LAPP มุ่งมั่นที่จะรักษาความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในตลาดท้องถิ่นอันลึกซึ้งของ JJ-LAPP ควบคู่ไปกับการยกระดับขีดความสามารถด้านบริการแก่ลูกค้าในสิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย
Richard Lee ประธานและซีอีโอประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ LAPP Group กล่าวว่า "ความหลากหลายของตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือจุดแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุด แต่หัวใจสำคัญที่ทุกภาคส่วนซึ่งกำลังเติบโตมีร่วมกัน ก็คือความต้องการเทคโนโลยีสายเคเบิล และการเชื่อมต่อที่ล้ำสมัยที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด"
"เพราะไม่ว่าจะเป็นการเร่งขยายศูนย์ข้อมูลในภูมิภาคอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนผ่านโรงงานสู่ระบบอัตโนมัติ หรือการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น การเชื่อมต่อที่มีเสถียรภาพคือสิ่งที่ขาดไปไม่ได้ LAPP ภาคภูมิใจที่ได้เป็นศูนย์กลางของวิวัฒนาการนี้ และพร้อมส่งมอบความน่าเชื่อถือตามมาตรฐานวิศวกรรมเยอรมันเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนระลอกใหม่ในภูมิภาค"
"ลูกค้าคือหัวใจสำคัญในทุกสิ่งที่เราทำ การเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่มีต่อภูมิภาค และยกระดับการสนับสนุนภาคธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านการเชื่อมตรงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกและความเชี่ยวชาญทางวิศวกรรมของ LAPP"
การเข้าซื้อกิจการเกิดขึ้นในขณะที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังมีการลงทุนมหาศาลในศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย AI โรงงานผลิตระบบอัตโนมัติ และโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียน การเติบโตเหล่านี้สร้างความต้องการโซลูชันสายเคเบิลและการเชื่อมต่อชนิดพิเศษเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทำงานประสิทธิภาพสูงและทนทานต่อสภาพแวดล้อมเขตร้อนอันท้าทายของภูมิภาค
เอเชียแปซิฟิกถือเป็นภูมิภาคที่เติบโตเร็วที่สุดของ LAPP อยู่แล้ว โดยมีอัตราการเติบโตในระดับสองหลักที่แข็งแกร่งในปีงบประมาณ 2568 โดย LAPP จะใช้อินโดนีเซียเป็นศูนย์กลางการผลิตหลักในภูมิภาคเพื่อต่อยอดการเติบโตนี้ พร้อมกับลดระยะเวลาการจัดส่ง ควบคู่ไปกับการใช้เวียดนามเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญ
ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมศักยภาพสูง อาทิ ระบบอัตโนมัติในโรงงาน ศูนย์ข้อมูล และพลังงานหมุนเวียน จะยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น ทั้งยังได้รับประโยชน์จากการตอบสนองที่รวดเร็วขึ้นและการสนับสนุนทางวิศวกรรมในระดับภูมิภาคที่เจาะลึกยิ่งกว่าเดิม
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:
Tobias Matthieß
ผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายสื่อสารองค์กรภายนอก
โทรศัพท์: +49 711 78386213
[email protected]
Lapp Holding SE
Schulze-Delitzsch-Str. 25
DE-70565 Stuttgart
เกี่ยวกับ LAPP:
LAPP มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองชตุทท์การ์ท ประเทศเยอรมนี โดยเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านโซลูชันครบวงจรและผลิตภัณฑ์แบรนด์ในสายงานเทคโนโลยีสายเคเบิลและการเชื่อมต่อ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทครอบคลุมตั้งแต่สายเคเบิลมาตรฐาน สายเคเบิลความยืดหยุ่นสูง หัวต่ออุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสกรู โซลูชันระบบตามสั่ง เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและโซลูชันหุ่นยนต์ ตลอดจนอุปกรณ์เสริมทางเทคนิค ตลาดหลักของ LAPP ได้แก่ ภาคเครื่องจักรกลอุตสาหกรรมและวิศวกรรมโรงงาน ทั้งยังครอบคลุมตลาดสำคัญอื่นๆ อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร โลจิสติกส์ ภาคพลังงานและการขนส่ง
บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2508 และยังคงเป็นธุรกิจครอบครัวโดยสมบูรณ์จนถึงปัจจุบัน ในปีงบประมาณ 2568 บริษัทมียอดขายรวมสุทธิ 1.93 พันล้านยูโร LAPP มีพนักงานราว 5,700 คนทั่วโลก มีโรงงานผลิตในต่างประเทศ 27 แห่ง และดำเนินธุรกิจครอบคลุมรวมกว่า 80 ประเทศทั่วโลก
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่: https://www.lapp.com/en/de/news/presse/e/000143
SOURCE LAPP Group
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