Lianlian DigiTech thúc đẩy chiến lược tại Trung Đông nhằm cung cấp dịch vụ thanh toán tuân thủ quy định từ DIFC

DUBAI, UAE, ngày 20 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech Co., Ltd. ("Lianlian"), nhà cung cấp dịch vụ thanh toán số ứng dụng AI hàng đầu, hôm nay thông báo đã nhận được giấy phép dịch vụ thanh toán từ Cơ quan Dịch vụ Tài chính Dubai (DFSA), cơ quan quản lý độc lập đối với các dịch vụ tài chính được thực hiện trong hoặc từ DIFC. Hoạt động từ Trung tâm Tài chính Quốc tế Dubai (DIFC), trung tâm tài chính toàn cầu hàng đầu tại khu vực Trung Đông, Châu Phi và Nam Á (MEASA), cột mốc này đánh dấu bước tiến trong mạng lưới tuân thủ toàn cầu của Lianlian, đồng thời cho thấy chiến lược tại Trung Đông của công ty đã chuyển từ giai đoạn thâm nhập thị trường sang thiết lập trụ sở khu vực được cấp phép.

Lianlian gia nhập hệ sinh thái tài chính danh tiếng của DIFC nhằm củng cố hoạt động tại Trung Đông và tăng cường năng lực thanh toán và quyết toán xuyên biên giới. Công ty hợp tác chặt chẽ với các ngân hàng địa phương để cung cấp các giải pháp thanh toán được thiết kế phù hợp và hiệu quả, giúp dòng vốn trong khu vực và toàn cầu lưu chuyển thông suốt. Thông qua việc tối ưu các hệ thống giao dịch và quyết toán, Lianlian nâng cao tính hiệu quả và ổn định của các kết nối tài chính xuyên biên giới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng hoạt động đến và đi từ Trung Đông.

"Trung Đông đóng vai trò là cửa ngõ thương mại và tài chính quan trọng kết nối Châu Á, Châu Âu và Châu Phi. Việc đạt được giấy phép DFSA thể hiện một bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy chiến lược địa phương hóa trên toàn cầu của Lianlian", Emily Zhou, Tổng Giám đốc Lianlian UAE cho biết. "Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với các tổ chức tài chính địa phương và các đối tác trong hệ sinh thái nhằm xây dựng mạng lưới thanh toán khu vực có khả năng chống chịu cao hơn, đồng thời nâng cao hơn nữa năng lực phục vụ các nhu cầu thanh toán xuyên biên giới trên toàn cầu".

Salmaan Jaffery, Giám đốc Phát triển Kinh doanh của DIFC Authority, cho biết: "Chúng tôi vui mừng chào đón Lianlian mở rộng hiện diện tại khu vực và kết nối với các thị trường toàn cầu. Chuyên môn của Lianlian trong quản lý các giao dịch xuyên biên giới sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp phụ thuộc vào hạ tầng quyết toán hiệu quả và tuân thủ quy định. Sự bổ sung này củng cố hơn nữa vị thế của DIFC với vai trò là nền tảng hàng đầu trong khu vực dành cho các doanh nghiệp Trung Quốc, đồng thời khẳng định vị thế của chúng tôi trong top 5 trung tâm công nghệ tài chính (FinTech) toàn cầu theo bảng xếp hạng GFCI".

Thông báo gần đây của Lianlian về việc đang hướng tới trở thành một mô hình hạ tầng tài chính toàn cầu AI-native (lấy AI làm cốt lõi) cũng phù hợp chặt chẽ với tham vọng của DIFC trong việc trở thành trung tâm tài chính AI-native đầu tiên trên thế giới.

Với giấy phép dịch vụ thanh toán DFSA vừa được cấp, Lianlian hiện sở hữu 68 giấy phép dịch vụ thanh toán trên toàn cầu và vận hành dịch vụ tại hơn 100 quốc gia. Sự hiện diện của công ty tại DIFC giúp mở rộng phạm vi kinh doanh được quản lý theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho thanh toán xuyên biên giới tại Trung Đông và tăng cường các kết nối tài chính tuân thủ quy định giữa Trung Quốc, Trung Đông và các thị trường toàn cầu.

SOURCE Lianlian