Lianlian DigiTech Perkukuh Strategi Timur Tengah dengan Menawarkan Perkhidmatan Pembayaran Terkawal dari DIFC

DUBAI, UAE, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Lianlian DigiTech Co., Ltd. ("Lianlian"), penyedia perkhidmatan pembayaran digital dipacu AI terkemuka, hari ini mengumumkan bahawa syarikat itu telah memperoleh lesen perkhidmatan pembayaran daripada Pihak Berkuasa Perkhidmatan Kewangan Dubai (DFSA), pengawal selia bebas bagi perkhidmatan kewangan yang dijalankan di atau dari DIFC. Beroperasi dari Pusat Kewangan Antarabangsa Dubai (DIFC), hab kewangan global utama bagi rantau Timur Tengah, Afrika dan Asia Selatan (MEASA), pencapaian itu menandakan kemajuan penting dalam jejak pematuhan global Lianlian serta peralihan strategi Timur Tengahnya daripada kemasukan pasaran kepada ibu pejabat serantau berlesen.

Lianlian menyertai ekosistem kewangan terkenal DIFC bagi memperkukuh operasi Timur Tengahnya dan meningkatkan keupayaan pembayaran serta penyelesaian rentas sempadan. Syarikat bekerjasama rapat dengan bank tempatan untuk menawarkan penyelesaian pembayaran tersuai dan cekap bagi memastikan aliran modal serantau dan global berjalan lancar. Dengan memperhalusi sistem transaksi dan penyelesaian, Lianlian meningkatkan hubungan kewangan rentas sempadan yang cekap dan stabil untuk menyokong perniagaan yang berkembang ke dan dari Timur Tengah.

"Timur Tengah berfungsi sebagai pintu perdagangan dan kewangan kritikal yang menghubungkan Asia, Eropah dan Afrika. Pemerolehan lesen DFSA merupakan langkah penting dalam memajukan strategi penyetempatan global Lianlian," kata Pengurus Besar UAE di Lianlian, Emily Zhou. "Ke hadapan, kami akan terus memperdalam kerjasama dengan institusi kewangan tempatan dan rakan ekosistem bagi membina rangkaian pembayaran serantau yang lebih berdaya tahan dan meningkatkan lagi keupayaan kami untuk memenuhi keperluan pembayaran rentas sempadan global."

Ketua Pegawai Pembangunan Perniagaan DIFC Authority, Salmaan Jaffery, berkata: "Kami berbesar hati mengalu-alukan Lianlian untuk mengembangkan kehadirannya di rantau ini dan menghubungkan pasaran global. Kepakaran Lianlian dalam mengurus transaksi rentas sempadan akan menyokong perniagaan yang bergantung kepada infrastruktur penyelesaian yang cekap dan mematuhi peraturan. Penyertaan ini terus memperkukuh kedudukan DIFC sebagai platform utama rantau ini untuk syarikat China, selain menegaskan status kami sebagai hab FinTech global lima terbaik dalam kedudukan GFCI."

Pengumuman terbaru Lianlian mengenai langkahnya ke arah menjadi model infrastruktur kewangan global natif-AI juga selari dengan aspirasi DIFC untuk menjadi pusat kewangan natif-AI pertama di dunia.

Dengan lesen pembayaran DFSA yang diperoleh, Lianlian kini memegang 68 lesen pembayaran di seluruh dunia dan menjalankan perkhidmatan merentasi lebih 100 negara. Kehadiran syarikat itu di DIFC memperluas liputan perniagaan terkawal, memudahkan pembayaran rentas sempadan di Timur Tengah serta mengukuhkan hubungan kewangan patuh peraturan yang menghubungkan China, Timur Tengah dan pasaran global.

