MedJ ra mắt Nền tảng Quốc tế: Cửa ngõ kết nối đáng tin cậy tới hệ sinh thái y sinh phát triển nhanh của Trung Quốc

THƯỢNG HẢI, ngày 2 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- MedJ, nền tảng truyền thông y khoa hàng đầu Trung Quốc, hôm nay chính thức ra mắt Nền tảng Quốc tế chuyên biệt: một trung tâm nội dung tiếng Anh đáng tin cậy đầu tiên thuộc loại hình này, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực trong bối cảnh y tế và y sinh đang phát triển nhanh chóng của Trung Quốc. Nền tảng này hướng tới phục vụ các bác sĩ lâm sàng, nhà nghiên cứu và các bên liên quan trong ngành trên toàn cầu.

Việc ra mắt diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng toàn cầu của Trung Quốc trong lĩnh vực nghiên cứu y sinh đạt đến tầm cao chưa từng có. Chỉ số Bệnh viện NCS 2025, bảng xếp hạng trắc lượng thư mục do đội ngũ biên tập của các tạp chí Nature, Cell và Science (gọi chung là NCS) xây dựng, cho thấy có 41 bệnh viện tại Trung Quốc đại lục được xếp hạng trong top 100 toàn cầu về số lượng công trình được xuất bản năm 2025 trên ba tạp chí chủ lực này cùng các tạp chí phụ có ảnh hưởng cao của họ. Con số này vượt Hoa Kỳ (29 bệnh viện) để giành vị trí số 1 toàn cầu, qua đó nhấn mạnh vị thế ngày càng tăng của các cơ sở y tế Trung Quốc trên diễn đàn học thuật hàng đầu thế giới.

Là một đơn vị dẫn đầu đáng tin cậy trong lĩnh vực truyền thông y khoa tại Trung Quốc suốt hơn một thập kỷ, MedJ hiện phục vụ 3 triệu chuyên gia y tế đã đăng ký, tiếp cận 10 triệu người theo dõi, đồng thời hợp tác với hơn 20.000 chuyên gia y khoa hàng đầu và hơn 10.000 bệnh viện trên toàn quốc. Nền tảng Quốc tế mới của MedJ giúp loại bỏ những rào cản lâu nay đối với các đồng nghiệp quốc tế: nguồn thông tin phân mảnh, rào cản ngôn ngữ và sự thiếu hụt bối cảnh quan trọng xoay quanh các tiến bộ y học của Trung Quốc.

Nền tảng được ra mắt với bốn chuyên mục biên tập cốt lõi:

Liệu pháp đổi mới: Cập nhật toàn bộ vòng đời của các loại thuốc, thiết bị y tế và các cột mốc pháp lý quan trọng mới tại Trung Quốc

Bác sĩ: Góc nhìn độc quyền từ các chuyên gia lâm sàng và nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu của Trung Quốc

Hội nghị: Báo cáo trực tiếp từ các hội nghị y khoa quốc tế trọng điểm

Hội thảo trực tuyến: Các phiên trao đổi học thuật trực tiếp hai chiều giữa cộng đồng y khoa Trung Quốc và quốc tế

Trong bối cảnh Trung Quốc đang củng cố vị thế xứng đáng của mình trong lĩnh vực y tế toàn cầu, Nền tảng Quốc tế của MedJ đóng vai trò là một cửa ngõ kết nối mở và toàn diện cho hợp tác xuyên biên giới. Mọi thông tin quan trọng bạn cần đều được tập trung tại một điểm đến duy nhất.

