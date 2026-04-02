MedJ Luncurkan Platform Internasional: Gerbang Informasi Tepercaya Menuju Industri Biomedis Tiongkok yang Berkembang Pesat

MedJ meluncurkan platform ini di tengah meningkatnya pengaruh global Tiongkok dalam riset biomedis. Menurut Indeks Rumah Sakit NCS 2025, pemeringkatan bibliometrik dari tim editorial Nature, Cell, dan Science (secara kolektif disebut NCS), 41 rumah sakit dari Tiongkok daratan tercantum dalam jajaran 100 besar dunia untuk publikasi edisi 2025 yang diterbitkan tiga jurnal utama tersebut, serta subjurnal berpengaruh. Angka tersebut melampaui Amerika Serikat (29 rumah sakit) sehingga menempatkan Tiongkok di posisi pertama dunia. Pencapaian ini juga mencerminkan status institusi medis Tiongkok yang semakin mengemuka di panggung akademik global.

Sebagai media terkemuka di bidang kedokteran Tiongkok selama lebih dari satu dekade, MedJ melayani tiga juta tenaga kesehatan terdaftar, menjangkau 10 juta pelanggan, serta bermitra dengan lebih dari 20.000 pakar medis terkemuka dan lebih dari 10.000 rumah sakit di seluruh negeri. Platform Internasional terbaru ini mengatasi hambatan yang selama ini dihadapi komunitas global, seperti sumber informasi yang terfragmentasi, kendala bahasa, serta kurangnya konteks penting terkait kemajuan medis di Tiongkok.

Platform ini menawarkan empat rubrik editorial utama:

Innovation Therapy : Informasi terkini dan lengkap mengenai obat baru, perangkat medis, dan perkembangan regulasi di Tiongkok

Seiring dengan langkah Tiongkok untuk memperkuat posisinya dalam sistem layanan kesehatan global, Platform Internasional MedJ hadir sebagai gerbang informasi terbuka dan inklusif untuk kolaborasi lintasnegara. Seluruh wawasan penting kini tersedia dalam satu platform terpusat.

Kunjungi [ MedJ.cn ] untuk informasi lebih lanjut.

Narahubung: MedJ

Telepon: +86 21 58545118

Surel: [email protected]

SOURCE MedJ