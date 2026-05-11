MICROIP công bố chiến lược "Phần cứng định hướng bởi phần mềm" tại EEC 2026, hợp tác với Ba Lan xây dựng chuỗi cung ứng Edge AI & ASIC linh hoạt và bền vững

KATOWICE, Ba Lan, ngày 11 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Tại Hội nghị Kinh tế Châu Âu 2026 (EEC 2026), Chủ tịch HĐQT MICROIP, Tiến sĩ James Yang đã tham gia phiên đối thoại cấp cao trong khuôn khổ "Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Ba Lan - Đài Loan". Cùng tham dự có Đại sứ Liu Yong-jian và Phó Chủ tịch HĐQT HCG Michael Chiu, Tiến sĩ Yang đã đề xuất tận dụng năng lực bán dẫn của Đài Loan để đưa Ba Lan trở thành một trung tâm chiến lược về Edge AI (AI tại biên) của Châu Âu.

Dr. James Yang (second from right), Chairman of MICROIP, delivered a speech at the EEC forum, sharing the new "Software-Driven Hardware" trend for AI deployment and expressing his hopes of combining Taiwan and Poland's strengths to build a resilient Edge AI supply chain.

Giải quyết bài toán "chặng cuối" trong quá trình triển khai AI, Tiến sĩ Yang cho biết việc ứng dụng AI trên toàn cầu đang bị cản trở bởi nhu cầu phân mảnh của người dùng cuối và chi phí cao của các chip đa năng. "MICROIP ủng hộ cách tiếp cận 'Phần cứng được dẫn dắt bởi phần mềm' (Software-Driven Hardware), Tiến sĩ Yang phát biểu, nhấn mạnh việc chuyển hóa chuyên môn theo từng lĩnh vực thành các giải pháp bán dẫn thực tiễn. Thông qua việc sử dụng các nền tảng chip chủ đạo kết hợp với Dịch vụ Thiết kế ASIC Tùy chỉnh (CATS) tiêu thụ điện năng thấp và nền tảng không cần lập trình AIVO của MICROIP, các kỹ sư có thể chuyển đổi kiến thức chuyên ngành cụ thể thành các ứng dụng chuyên biệt với rào cản ở mức tối thiểu. Mô hình này đã chứng minh thành công thương mại trong lĩnh vực điều hướng UAV tự hành — theo dõi đối tượng mà không cần kết nối Internet — và trong các thành phố thông minh, nơi khả năng xử lý trực tiếp trên thiết bị giúp bảo vệ quyền riêng tư đồng thời tiết kiệm băng thông quan trọng.

Diễn đàn cũng nhấn mạnh sự cộng hưởng giữa "Trí tuệ mềm" của Ba Lan và "Nền tảng cứng" của Đài Loan. Michael Chiu của HCG xác định Ba Lan là đối tác đổi mới sáng tạo cốt lõi của ngành bảo mật Đài Loan. Tiến sĩ Yang cho biết việc kết hợp nguồn nhân lực phần mềm của Châu Âu với phần cứng của Đài Loan tạo ra một "chuỗi cung ứng linh hoạt và bền vững", đưa Ba Lan trở thành một "Trung tâm đổi mới phần cứng - phần mềm AI". Bên cạnh đó, MICROIP còn hợp tác với công ty cùng tập đoàn (sister company), Arculus System, để cung cấp các dịch vụ EDA chuyên nghiệp. Quan hệ hợp tác chiến lược này giúp rút ngắn đáng kể chu kỳ từ nghiên cứu & phát triển đến sản xuất hàng loạt mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC), cho phép MICROIP cùng định hình các tiêu chuẩn AIoT toàn cầu, đồng thời cung cấp cho khách hàng Châu Âu những giải pháp hiệu quả nhất về chi phí nhằm đáp ứng nhu cầu của từng thị trường địa phương.

"Nhân tài là nguồn vốn quý giá nhất của ngành AI; chúng tôi đầu tư vào nơi có nhân tài", Tiến sĩ Yang kết luận. Thành công sẽ được đo bằng sự cộng sinh sâu sắc giữa công nghệ và nhân tài, vượt xa hoạt động thương mại đơn thuần để hướng tới một hệ sinh thái công nghiệp thịnh vượng. Định hướng liên kết chiến lược này giúp MICROIP kết nối giá trị công nghệ với các thị trường vốn quốc tế, mở ra một chương mới cho ngành dịch vụ thiết kế ASIC và phần mềm AI toàn cầu.

MICROIP là doanh nghiệp hàng đầu có trụ sở tại Đài Loan trong lĩnh vực dịch vụ thiết kế ASIC, phần mềm AI và cấp phép IP. Thông qua các nền tảng CATS (Công nghệ & Giải pháp ASIC Tuỳ chỉnh) và CAPS (Dịch vụ Xử lý AI Đa nền tảng), công ty thúc đẩy quá trình triển khai AI trong thực tế và rút ngắn chu kỳ phát triển. Truy cập www.micro-ip.com.

