MICROIP Perkenal Strategi "Perkakasan Dipacu Perisian" di EEC 2026, Jalin Kerjasama dengan Poland untuk Membina Rantaian Bekalan AI Pinggir & ASIC yang Berdaya Tahan

KATOWICE, Poland, 11 Mei 2026 /PRNewswire/ -- Pada Kongres Ekonomi Eropah 2026 (EEC 2026), Pengerusi MICROIP, Dr. James Yang, menyertai dialog peringkat tinggi di "Forum Kerjasama Ekonomi Poland-Taiwan." Bersama Duta Liu Yong-jian dan Naib Pengerusi HCG, Michael Chiu, Dr. Yang menggesa pemanfaatan kehebatan semikonduktor Taiwan untuk memacu Poland menjadi hab strategik AI Pinggir Eropah.

Dr. James Yang (second from right), Chairman of MICROIP, delivered a speech at the EEC forum, sharing the new "Software-Driven Hardware" trend for AI deployment and expressing his hopes of combining Taiwan and Poland's strengths to build a resilient Edge AI supply chain.

Menyentuh mengenai "Perbatuan Terakhir" dalam pelaksanaan AI, Dr. Yang berkata penerimaan global terhalang oleh permintaan pengguna akhir yang berpecah-pecah dan kos tinggi cip serba guna. "MICROIP memperjuangkan pendekatan "Perkakasan Dipacu Perisian"," kata Yang sambil menekankan usaha menterjemahkan kepakaran domain kepada realiti silikon. Dengan menggunakan platform cip arus perdana bersama Perkhidmatan Reka Bentuk ASIC Tersuai (CATS) berkuasa rendah dan platform Tanpa Kod AIVO milik MICROIP, jurutera boleh menukar pengetahuan industri khusus kepada aplikasi yang dikhususkan dengan halangan minimum. Model ini telah menunjukkan kejayaan komersial dalam navigasi UAV autonomi — menjejak objek tanpa akses internet — dan dalam bandar pintar, di mana pemprosesan pada peranti melindungi privasi sambil menjimatkan lebar jalur kritikal.

Forum itu turut mengetengahkan sinergi antara "Kecerdasan Lunak" Poland dan "Asas Kukuh" Taiwan. Michael Chiu dari HCG mengenal pasti Poland sebagai rakan inovasi teras bagi industri keselamatan Taiwan. Dr. Yang menyatakan bahawa gabungan bakat perisian Eropah dengan perkakasan Taiwan mewujudkan "rantaian bekalan berdaya tahan", sekali gus menjadikan Poland sebagai "Hab Inovasi Perkakasan-Perisian AI". Selain itu, MICROIP bekerjasama dengan syarikat saudaranya, Arculus System, untuk menyediakan perkhidmatan EDA profesional. Perkongsian strategik ini secara signifikan mengurangkan kitaran R&D ASIC ke pengeluaran besar-besaran, membolehkan MICROIP bersama-sama mentakrif standard AIoT global sambil menyediakan penyelesaian paling kos efektif kepada pelanggan Eropah bagi memenuhi keperluan pasaran setempat.

"Bakat ialah mata wang utama industri AI; kami melabur di tempat bakat itu berada," kata Yang sebagai penutup. Menurut beliau, kejayaan akan diukur melalui simbiosis mendalam antara teknologi dan bakat, melangkaui perdagangan semata-mata kepada pembentukan ekosistem industri yang berkembang maju. Penjajaran strategik ini meletakkan MICROIP pada kedudukan untuk menghubungkan nilai teknikal dengan pasaran modal antarabangsa, sekali gus membuka lembaran baharu bagi industri global reka bentuk ASIC dan perkhidmatan reka bentuk perisian AI.

Latar Belakang MICROIP

MICROIP ialah peneraju berpangkalan di Taiwan dalam perkhidmatan reka bentuk ASIC, perisian AI dan pelesenan IP. Melalui platform CATS (Teknologi & Penyelesaian ASIC Tersuai) dan CAPS (Perkhidmatan Pemprosesan AI Rentas-platform AI), syarikat mempercepat pelaksanaan AI dunia sebenar dan memendekkan kitaran pembangunan. Layari www.micro-ip.com.

