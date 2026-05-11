MICROIPがEEC 2026で「ソフトウェア主導のハードウェア」戦略を発表、ポーランドと提携し強靭なエッジAIとASICサプライチェーンを構築へ

ポーランド共和国カトヴィツェ, 2026年5月11日 /PRNewswire/ -- 2026年の欧州経済会議（EEC 2026）において、MICROIPのJames Yang会長は「Poland-Taiwan Economic Cooperation Forum」のハイレベル対話に参加しました。Liu Yong-jian大使、HCG副会長のMichael Chiu氏とともに、Yang氏は台湾の半導体技術を活用し、ポーランドを欧州エッジAIの戦略的ハブにすることを提唱しました。

Dr. James Yang (second from right), Chairman of MICROIP, delivered a speech at the EEC forum, sharing the new "Software-Driven Hardware" trend for AI deployment and expressing his hopes of combining Taiwan and Poland's strengths to build a resilient Edge AI supply chain.

Yang氏は、AI導入の「ラストワンマイル」について、世界規模での導入がエンドユーザーの細分化された需要と汎用チップの高コストによって妨げられていると指摘しました。「MICROIPは『ソフトウェア主導のハードウェア（Software-Driven Hardware）』というアプローチを提唱しています」とYang氏は述べ、専門分野の知識をシリコンで実現することの重要性を強調しました。主流のチッププラットフォームと、MICROIPの低消費電力向け「Customized ASIC Design Services（CATS）」および「AIVO No-Codeプラットフォーム」を活用することで、エンジニアは特定の業界知識を最小限の障壁で専門的なアプリケーションに変換することができます。このモデルは、インターネットにアクセスせずに物体を追跡する自律型UAVナビゲーションや、オンデバイス処理によってプライバシーを保護しながら重要な帯域幅を節約するスマートシティにおいて、すでに商業的成功を収めています。

フォーラムでは、ポーランドの「ソフト・インテリジェンス」と台湾の「ハード・ファウンデーション」の相乗効果が強調されました。HCGのMichael Chiu氏は、ポーランドが台湾のセキュリティ産業にとって中核的なイノベーションパートナーであると指摘しました。Yang氏は、ヨーロッパのソフトウェア人材と台湾のハードウェアを組み合わせることで「強靭なサプライチェーン」が構築され、ポーランドが「AIハードウェア・ソフトウェア・イノベーションハブ（AI Hardware-Software Innovation Hub）」になると述べました。さらに、MICROIPは姉妹会社であるArculus Systemと協力し、専門的なEDAサービスを提供しています。この戦略的パートナーシップにより、ASICの研究開発から量産までのサイクルが大幅に短縮され、MICROIPは世界的なAIoT標準を共同で定義しながら、欧州の顧客に対して地域の市場ニーズを満たす最もコスト効率の高いソリューションを提供できるようになります。

「人材はAI業界の究極の通貨です。私たちは人材がいるところに投資します」とYang氏は締めくくりました。成功は、テクノロジーと人材の深い共生によって測られ、単なる貿易から繁栄する産業エコシステムへと移行することで実現されます。この戦略的提携により、MICROIPは技術的価値と国際資本市場の架け橋となり、世界のASICおよびAIソフトウェア設計サービス業界に新たな一章を開くことになります。

MICROIPについて

MICROIPは台湾を拠点とするASIC設計サービス、AIソフトウェア、IPライセンシングのリーダー企業です。CATS（Custom ASIC Technology & Solutions）プラットフォームとCAPS（Cross-platform AI Processing Service）プラットフォームを通じて、実世界でのAI導入を加速し、開発サイクルを短縮しています。www.micro-ip.comをご覧ください。

SOURCE MICROIP