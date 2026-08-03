Milken Institute công bố chi tiết Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á 2026, kêu gọi lãnh đạo thông minh trong một thế giới được thúc đẩy bởi AI

Trở lại với lần tổ chức thứ 13, Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á năm nay đưa trí tuệ nhân tạo thành tâm điểm, với các phiên họp công khai và thảo luận bàn tròn kín được thiết kế xoay quanh chủ đề này

SINGAPORE, ngày 3 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị toàn cầu ngày càng gia tăng cùng sự phát triển nhanh chóng của công nghệ, Milken Institute chính thức công bố sự trở lại của Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á của Milken Institute. Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á của Milken Institute là sự kiện thường niên, quy tụ hơn 1.500 lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư toàn cầu, nhà hoạch định chính sách, nhà từ thiện và nhà đổi mới sáng tạo nhằm giải quyết những vấn đề quan trọng tác động đến khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 10 tại khách sạn Four Seasons ở Singapore.

Với chủ đề "Lãnh đạo bằng trí tuệ", hội nghị kéo dài ba ngày nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tích hợp công nghệ vào quá trình ra quyết định của các nhà lãnh đạo trong giai đoạn đầu của kỷ nguyên AI.Với khoảng 80 phiên toàn thể, thảo luận nhóm và bàn tròn kín, hội nghị sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo và nhà hoạch định chính sách trong các lĩnh vực kinh doanh, tài chính, thiện nguyện, y tế và công nghệ. Các đại biểu sẽ cùng trao đổi quan điểm, xây dựng quan hệ hợp tác, huy động nguồn vốn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn.Toàn bộ các phiên thảo luận công khai sẽ được phát trực tiếp trên trang web của Milken Institute.

Chương trình năm nay có sự tham gia của một đội ngũ uy tín gồm nhiều lãnh đạo cấp cao, nhà hoạch định chính sách và nhà đầu tư toàn cầu, bao gồm:

Jane Sun , Giám đốc điều hành Trip.com Group

, Giám đốc điều hành Trip.com Group Jenny Johnson , Giám đốc điều hành Franklin Templeton

, Giám đốc điều hành Franklin Templeton Hanno Kirner , Giám đốc điều hành Dyson

, Giám đốc điều hành Dyson Ray Dalio , nhà sáng lập Bridgewater Associates

, nhà sáng lập Bridgewater Associates Toto Wolff , Trưởng đội đua Mercedes AMG Petronas F1 Team

, Trưởng đội đua Mercedes AMG Petronas F1 Team Rohit Sipahimalani, Giám đốc đầu tư Temasek.

"Trong thời điểm các quốc gia và các ngành nghề đang phải ứng phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt về công nghệ trọng yếu, nguồn vốn và nhân tài, trong bối cảnh bất ổn kinh tế, việc có những diễn đàn đáng tin cậy để các nhà lãnh đạo tham gia đối thoại cởi mở và mang tính xây dựng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết", Laura Deal Lacey, Phó Chủ tịch Điều hành phụ trách mảng Quốc tế của Milken Institute cho biết. "Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á mang đến một diễn đàn cởi mở để các nhà lãnh đạo thuộc nhiều lĩnh vực trao đổi quan điểm, thu hẹp khác biệt và xây dựng các mối quan hệ hợp tác cần thiết để biến ý tưởng thành các khoản đầu tư, đổi mới sáng tạo và các giải pháp góp phần thúc đẩy sự thịnh vượng dài hạn trên toàn khu vực".

Tiếp nối những cuộc thảo luận chuyên sâu tại Hội nghị Toàn cầu năm nay về cách AI đang định hình lại quá trình hình thành vốn, cơ sở hạ tầng và chính sách công, Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á năm nay sẽ đặc biệt tập trung vào AI, với chương trình dành riêng vào ngày thứ Sáu tập trung vào các chủ đề về đầu tư, hạ tầng và các quyết định chính sách đang định hình giai đoạn phát triển tiếp theo của AI. Quy tụ các nhà đầu tư, nhà phát triển công nghệ, lãnh đạo doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách, các phiên thảo luận sẽ tập trung vào những lĩnh vực mà dòng vốn đang được triển khai, các mô hình kinh doanh AI đang phát triển ra sao, cũng như những tác động rộng lớn hơn của AI đối với thị trường vốn, năng suất và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

"Từ những nỗ lực ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc trong việc thúc đẩy quản trị AI toàn cầu và hợp tác quốc tế, việc Nhật Bản làm mới chiến lược đầu tư vào AI và chất bán dẫn, đến các khoản đầu tư đầy tham vọng của Hàn Quốc vào chip nhớ và trung tâm dữ liệu AI, châu Á đang nhanh chóng trở thành một động lực toàn cầu về đổi mới công nghệ, huy động vốn và chuyển đổi công nghiệp", Tiến sĩ Kevin Lu, Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á của Milken Institute, cho biết. "Những diễn biến này đang định hình lại nền kinh tế toàn cầu, tác động đáng kể đến quá trình ra quyết định của các nhà đầu tư tổ chức và lãnh đạo doanh nghiệp, đồng thời củng cố vai trò của châu Á trong việc dẫn dắt thế hệ tăng trưởng tiếp theo. Chúng tôi mong muốn quy tụ mạng lưới toàn cầu của mình tại Singapore để cùng thảo luận về những chuyển dịch này, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác mới, đồng thời góp phần định hình các quyết định đầu tư và chính sách cho giai đoạn phát triển tiếp theo của khu vực."

Để biết thêm thông tin về Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á 2026 của Milken Institute tại Singapore, vui lòng truy cập www.milkeninstitute.org/events/asia-summit-2026. Đối với các vấn đề về tài trợ, hợp tác và phối hợp triển khai chương trình, vui lòng liên hệ qua email [email protected]. Mọi thắc mắc về truyền thông, vui lòng liên hệ với Yeen Chong qua [email protected].

Giới thiệu về Milken Institute

Milken Institute là tổ chức nghiên cứu (think tank) phi lợi nhuận, phi đảng phái, tập trung thúc đẩy những tiến bộ có thể đo lường được trên hành trình hướng tới một cuộc sống có ý nghĩa. Với trọng tâm là sức khỏe tài chính, thể chất, tinh thần và môi trường, chúng tôi tập hợp những ý tưởng tốt nhất cùng các phương thức huy động nguồn lực đổi mới để xây dựng các kế hoạch giải quyết những vấn đề toàn cầu cấp thiết nhất, trên cơ sở cân nhắc những vấn đề cấp bách trước mắt và xu hướng trong tương lai. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.milkeninstitute.org.

Giới thiệu về Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á của Milken Institute

Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á của Milken Institute mang tinh thần khát vọng của Hội nghị Toàn cầu hàng đầu của Milken Institute đến Singapore. Hội nghị Thượng đỉnh Châu Á quy tụ hơn 1.500 Giám đốc điều hành, quan chức chính phủ cấp cao, lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực tài chính, nhà đầu tư tổ chức và các nhà từ thiện trên khắp thế giới nhằm để giải quyết những thách thức và đề xuất các giải pháp khả thi. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://milkeninstitute.org/events/asia-summit-2026

Giới thiệu về Milken Institute International

Milken Institute International kết nối các thị trường toàn cầu thông qua các hội nghị khu vực và hoạt động nghiên cứu để thúc đẩy các giải pháp dựa trên thực tế địa phương và hiểu biết toàn cầu. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.milkeninstitute.org/international.

SOURCE Milken Institute