Milken Institute Umumkan Asia Summit 2026, Dorong Kepemimpinan Cerdas di Era AI

Memasuki tahun ke-13, Asia Summit tahun ini mengangkat kecerdasan buatan (AI) sebagai tema utama, dengan menghadirkan serangkaian sesi panel terbuka dan diskusi eksklusif untuk membahas topik ini

SINGAPURA, 3 Agustus 2026 ­/PRNewswire/ -- Di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global dan kemajuan teknologi yang pesat, Milken Institute menggelar kembali Milken Institute Asia Summit. Milken Institute Asia Summit merupakan forum tahunan yang mempertemukan lebih dari 1.500 eksekutif, pemimpin bisnis, investor global, pembuat kebijakan, filantropis, dan inovator untuk mengkaji isu-isu strategis yang berdampak pada kawasan Asia-Pasifik. Milken Institute Asia Summit 2026 akan digelar pada 7–9 Oktober 2026 di Four Seasons Hotel Singapura.

Mengangkat tema "Leading with Intelligence", forum tiga hari ini menekankan pentingnya bagi para pemimpin untuk memanfaatkan teknologi dalam pengambilan keputusan di era AI. Menghadirkan sekitar 80 paparan keynote, diskusi panel, dan forum diskusi ekslusif yang akan mempertemukan para pengambil keputusan dari sektor bisnis, keuangan, filantropi, kesehatan, dan teknologi untuk bertukar gagasan serta membangun kerja sama yang dapat mendorong investasi, inovasi, dan pertumbuhan berkelanjutan. Seluruh sesi panel publik dapat diakses secara langsung melalui situs web Milken Institute.

Program tahun ini menghadirkan jajaran pembicara terkemuka dari kalangan eksekutif, pembuat kebijakan, dan investor global, antara lain:

Jane Sun , CEO, Trip.com Group

, CEO, Trip.com Group Jenny Johnson , CEO, Franklin Templeton

, CEO, Franklin Templeton Hanno Kirner , CEO, Dyson

, CEO, Dyson Ray Dalio , founder, Bridgewater Associates

, Bridgewater Associates Toto Wolff , team principal , Mercedes AMG Petronas F1 Team

, , Mercedes AMG Petronas F1 Team Rohit Sipahimalani, chief investment officer, Temasek.

"Saat negara dan para pelaku industri berlomba untuk memimpin teknologi strategis, modal, dan talenta di tengah ketidakpastian ekonomi, kebutuhan akan forum tepercaya bagi para pemimpin dunia untuk dapat berdialog secara terbuka dan konstruktif menjadi lebih mendesak dari sebelumnya," ujar Laura Deal Lacey, executive vice president, International, Milken Institute. "Asia Summit menjadi wadah bagi para pemimpin lintas sektor dari dunia untuk saling bertukar gagasan, membangun konsensus dan kolaborasi yang akan medorong investasi, inovasi, dan solusi untuk kesejahteraan jangka panjang di kawasan ini."

Sebagai kelanjutan dari rangkaian diskusi di Global Conference tahun ini, yang membahas mengenai dampak AI dalam transformasi modal, infrastruktur, dan kebijakan publik, Asia Summit tahun ini akan memfokuskan AI sebagai salah satu agenda utama, di mana program khusus pada hari Jumat akan mengulas tentang investasi, infrastruktur, dan keputusan kebijakan yang akan menentukan arah perkembangan AI berikutnya. Forum ini akan mempertemukan investor, pencipta teknologi, pemimpin perusahaan, dan pembuat kebijakan untuk mengeksplorasi aliran modal global, bagaimana model bisnis berbasis AI terus berkembang, serta implikasi jangka panjang AI terhadap pasar modal, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

"Mulai dari peran Cina dalam mendorong tata kelola AI global dan memperkuat kerja sama internasional, serta strategi investasi baru Jepang di sektor AI dan semikonduktor, hingga investasi masif Korea Selatan terhadap industri memory chips dan AI data center, Asia kini tampil semakin kokoh sebagai motor penggerak dalam inovasi teknologi, pengembangan modal, dan transformasi industri di tingkat global," ujar Kevin Lu, PhD, chair of Asia, Milken Institute. "Perkembangan-perkembangan ini sedang mendefinisikan ulang perekonomian global, dan berdampak langsung terhadap pengambilan keputusan strategis oleh investor institusional maupun pemimpin bisnis, yang akan sekaligus memperkuat posisi Asia sebagai penentu arah pertumbuhan generasi berikutnya. Kami berharap dapat mempertemukan jaringan global kami di Singapura untuk mengkaji dinamika ini, membangun kerja sama, investasi dan kebijakan yang akan menentukan fase pertumbuhan berikutnya di kawasan ini."

Untuk informasi lainnya mengenai Milken Institute Asia Summit 2026 di Singapura, kunjungi www.milkeninstitute.org/events/asia-summit-2026. Informasi tentang peluang kerja sama sponsor, kemitraan, dan kolaborasi program dapat menghubungi [email protected], dan pertanyaan lainnya dapat ditanyakan kepada Yeen Chong melalui [email protected].

Tentang Milken Institute

Milken Institute merupakan organisasi think tank nonprofit dan nonpartisan yang berdedikasi untuk mendorong pertumbuhan yang signifikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan fokus utama terhadap kesehatan finansial, fisik, mental, dan lingkungan, organisasi ini menjadi wadah untuk menghubungkan berbagai gagasan terbaik dan inovatif untuk memberikan solusi terhadap berbagai tantangan global yang kritis, baik yang dihadapi saat ini maupun yang akan datang. Informasi lebih lanjut tersedia di www.milkeninstitute.org.

Tentang Milken Institute Asia Summit

Milken Institute Asia Summit menghadirkan semangat kolaborasi yang menjadi ciri khas Milken Institute Global Conference ke Singapura. Forum tahunan ini mempertemukan lebih dari 1.500 CEO, pejabat pemerintah, eksekutif dari sektor keuangan, investor institusi, dan filantropis dari berbagai negara untuk membahas berbagai tantangan global sekaligus mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan. Informasi lebih lanjut tersedia di https://milkeninstitute.org/events/asia-summit-2026.

Tentang Milken Institute International

Milken Institute International berperan untuk menghubungkan berbagai ekosistem global di dunia melalui forum regional dan penelitian untuk menghasilkan solusi yang relevan bagi kebutuhan lokal dan global. Informasi lebih lanjut tersedia di www.milkeninstitute.org/international.

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