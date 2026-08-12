Millennium Hotels and Resorts hợp tác với HXE tăng cường hoạt động kinh doanh MICE toàn cầu thông qua đổi mới số

Quan hệ hợp tác chiến lược cho phép tích hợp số liền mạch giữa hoạt động MICE và vận hành khách sạn, củng cố đề xuất Where Business Connects của MHR và mở rộng khả năng tiếp cận các cơ hội kinh doanh MICE tiềm năng.

SINGAPORE, ngày 12 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Millennium Hotels and Resorts (MHR), tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới với danh mục cơ sở trải rộng khắp các điểm đến trọng điểm trên toàn thế giới, đã ký thỏa thuận Chương trình Đối tác Chiến lược với HXE tại Singapore. Quan hệ hợp tác này kết hợp mạng lưới khách sạn toàn cầu của MHR với nền tảng MICE kỹ thuật số của HXE để mở ra những cơ hội mới trong lĩnh vực hội nghị và sự kiện doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với việc lập kế hoạch sự kiện liền mạch, ứng dụng công nghệ.

Hợp tác này củng cố đề xuất Where Business Connects của MHR bằng cách tăng cường khả năng hiện diện của tập đoàn trong mạng lưới khách hàng doanh nghiệp và khách hàng MICE rộng lớn của HXE. Các khách sạn MHR tham gia sẽ được tiếp cận nền tảng, công cụ và mạng lưới khách hàng của HXE, trong khi HXE sẽ hỗ trợ hành trình bán hàng từ khâu tìm kiếm khách hàng tiềm năng, quản lý yêu cầu đến theo dõi sau đó, qua đó giúp các khách sạn tập trung vào việc chuyển đổi khách hàng tiềm năng và triển khai sự kiện một cách liền mạch.

Danh mục quốc tế của MHR với hơn 145 cơ sở tại 80 điểm đến, kết hợp với mạng lưới hơn 150.000 khách sạn và địa điểm tổ chức sự kiện cùng hơn 400.000 khách hàng doanh nghiệp của HXE, tạo nên một hệ sinh thái bổ trợ kết nối nhu cầu tiềm năng với năng lực chuyên môn về khách sạn trên toàn cầu. Quan hệ hợp tác hướng tới cải thiện cách thức các sự kiện doanh nghiệp được tìm kiếm, quản lý và triển khai, đồng thời tạo ra giá trị lớn hơn cho các nhà tổ chức, khách sạn và khách hàng doanh nghiệp.

"Thị trường MICE ra nước ngoài của Trung Quốc tiếp tục mang lại những cơ hội kinh doanh đáng kể, khi các doanh nghiệp và hiệp hội ngày càng tìm kiếm những đối tác khách sạn đáng tin cậy có khả năng hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của họ tại các điểm đến quốc tế", Cinn Tan, Giám đốc Thương mại của Millennium Hotels and Resorts cho biết. "Quan hệ hợp tác với HXE tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc nắm bắt các nhu cầu tiềm năng từ những nền tảng tìm kiếm dịch vụ MICE hàng đầu, đồng thời tạo thêm một kênh thúc đẩy hoạt động kinh doanh hội nghị và sự kiện trên toàn bộ danh mục khách sạn toàn cầu của chúng tôi. Sự hợp tác này hỗ trợ đề xuất Where Business Connects của chúng tôi bằng cách kết nối các nhà tổ chức có ý định đặt dịch vụ rõ ràng với các khách sạn, không gian hội nghị và chuyên môn về điểm đến của MHR, qua đó giúp chúng tôi chuyển đổi nhiều cơ hội hơn và mang lại giá trị lớn hơn cho các chủ sở hữu, đối tác và khách hàng".

Quan hệ hợp tác này hỗ trợ chiến lược rộng hơn của MHR nhằm củng cố vị thế trong hệ sinh thái hội nghị và sự kiện toàn cầu, đồng thời hỗ trợ HXE tiếp tục mở rộng hoạt động quốc tế. Bằng cách kết hợp danh mục khách sạn toàn cầu và chuyên môn về điểm đến của MHR với nền tảng công nghệ và mạng lưới khách hàng doanh nghiệp của HXE, hai tổ chức hướng tới xây dựng một hệ sinh thái MICE kết nối hơn, tối ưu hơn và mang lại hiệu quả thương mại cao hơn cho khách hàng trên toàn thế giới.

"HXE đánh giá MHR là một đối tác kỹ thuật số năng động và có tư duy tiến bộ dành cho các tập đoàn khách sạn toàn cầu trong bối cảnh xu hướng MICE trong ngành khách sạn đang thay đổi nhanh chóng. Sự hợp tác giữa HXE và MHR có thể thực sự khởi đầu cho việc tích hợp kỹ thuật số liền mạch giữa hoạt động MICE và vận hành khách sạn của MHR, giúp các khách sạn MHR tích hợp tự nhiên vào toàn bộ các kịch bản số, từ thu hút khách hàng, cung cấp dịch vụ đến mang lại trải nghiệm trực tiếp. Bên cạnh đó, điều này cũng giúp mạng lưới khách hàng doanh nghiệp khổng lồ của HXE tiếp cận hàng trăm khách sạn MHR tại 80 thành phố điểm đến lớn trên toàn cầu, như Singapore, New York, Los Angeles, London, Paris và Dubai, với hiệu quả nhanh gấp 5 lần so với các phương thức tìm kiếm khách sạn và địa điểm hội nghị quốc tế thông thường", Liang Yang, Giám đốc điều hành HXE cho biết.

Chương trình Đối tác Chiến lược sẽ bắt đầu được triển khai từ tháng 8, với việc hai tổ chức phối hợp thúc đẩy nhu cầu MICE tiềm năng tại các cơ sở Millennium Hotels & Resorts được lựa chọn trên toàn cầu, đồng thời mang lại giá trị lớn hơn cho các nhà tổ chức hội nghị, khách hàng doanh nghiệp và đối tác khách sạn.

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SOURCE Millennium Hotels and Resorts