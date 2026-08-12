Millennium Hotels and Resorts จับมือเป็นพันธมิตรกับ HXE เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ MICE ระดับโลกผ่านนวัตกรรมดิจิทัล

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Millennium Hotels and Resorts

12 Aug, 2026, 14:33 CST

ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์นี้ช่วยให้เกิดการบูรณาการทางดิจิทัลระหว่างการดำเนินงานด้าน MICE และการโรงแรมอย่างราบรื่น พร้อมตอกย้ำจุดยืน "Where Business Connects" ของ MHR และขยายโอกาสในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้า MICE ที่มีคุณภาพ

สิงคโปร์ 11 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Millennium Hotels and Resorts (MHR) ผู้นำด้านการบริการระดับโลกที่มีเครือข่ายครอบคลุมจุดหมายปลายทางสำคัญทั่วโลก ได้บรรลุข้อตกลงโครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ HXE ในสิงคโปร์ ความร่วมมือครั้งนี้ได้ผสานเครือข่ายการบริการระดับโลกของ MHR เข้ากับแพลตฟอร์ม MICE ดิจิทัลของ HXE เพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆ สำหรับการประชุมและกิจกรรมขององค์กร พร้อมกับรองรับความต้องการด้านการวางแผนการจัดงานที่ราบรื่น และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เพิ่มสูงขึ้น

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ความร่วมมือนี้ช่วยตอกย้ำจุดยืน "Where Business Connects" ของ MHR ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นผ่านการยกระดับการรับรู้ของกลุ่มบริษัทในหมู่ฐานลูกค้าองค์กร และลูกค้า MICE ที่ครอบคลุมของ HXE โรงแรมในเครือ MHR ที่เข้าร่วมจะสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม เครื่องมือ และเครือข่ายลูกค้าของ HXE ในขณะที่ HXE จะสนับสนุนขั้นตอนการขายตั้งแต่การสร้างกลุ่มเป้าหมาย การจัดการข้อซักถาม ไปจนถึงการติดตามผล ซึ่งช่วยให้โรงแรมสามารถมุ่งเน้นไปที่การปิดการขาย และส่งมอบการจัดงานได้อย่างราบรื่น

พอร์ตโฟลิโอระดับนานาชาติของ MHR มีอสังหาริมทรัพย์กว่า 145 แห่งใน 80 จุดหมายปลายทาง และเมื่อผนวกรวมกับเครือข่ายโรงแรมและสถานที่จัดงานกว่า 150,000 แห่ง และลูกค้าองค์กรกว่า 400,000 รายของ HXE แล้ว ก็จะสร้างระบบนิเวศที่เกื้อกูลกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงความต้องการที่มีคุณภาพเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านการบริการระดับโลกได้ ความร่วมมือนี้มีเป้าหมายร่วมกันในการปรับปรุงวิธีการจัดหา จัดการ และส่งมอบการจัดงานทางธุรกิจ พร้อมทั้งสร้างมูลค่าที่มากขึ้นให้กับนักวางแผน โรงแรม และลูกค้าองค์กรอีกด้วย

"ภาคธุรกิจ MICE ขาออกของจีนยังคงนำเสนอโอกาสทางการค้าที่สำคัญ เนื่องจากองค์กรและสมาคมต่างๆ กำลังมองหาพันธมิตรโรงแรมที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจของพวกเขาในจุดหมายปลายทางระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น" Cinn Tan ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Millennium Hotels and Resorts กล่าว "ความร่วมมือของเรากับ HXE ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสามารถของเราในการตอบสนองความต้องการที่มีคุณภาพจากแพลตฟอร์มจัดหา MICE ระดับชั้นนำ พร้อมกับสร้างช่องทางเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจการประชุมและกิจกรรมต่างๆ ทั่วทั้งพอร์ตโฟลิโอระดับโลกของเรา การทำงานร่วมกันนี้สนับสนุนจุดยืน 'Where Business Connects' ของเรา โดยเชื่อมโยงนักวางแผนที่มีความตั้งใจสูงเข้ากับโรงแรม พื้นที่จัดประชุม และความเชี่ยวชาญด้านจุดหมายปลายทางของเรา ซึ่งช่วยให้เราสามารถเปลี่ยนโอกาสให้เป็นผลสำเร็จได้มากขึ้น และส่งมอบมูลค่าที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นให้กับเจ้าของ พันธมิตร และลูกค้าของเราได้"

ความร่วมมือดังกล่าวสนับสนุนกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นของ MHR ในการเสริมสร้างจุดยืนภายในระบบนิเวศการประชุมและกิจกรรมระดับโลก พร้อมกับสนับสนุนการขยายธุรกิจของ HXE ในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสององค์กรมีเป้าหมายที่จะสร้างระบบนิเวศ MICE ที่เชื่อมโยงถึงกัน มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในเชิงพาณิชย์มากขึ้นสำหรับลูกค้าทั่วโลกผ่านการผสานพอร์ตโฟลิโอโรงแรมระดับโลกและความเชี่ยวชาญด้านจุดหมายปลายทางของ MHR เข้ากับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและเครือข่ายองค์กรของ HXE

"HXE มองว่า MHR เป็นพันธมิตรดิจิทัลที่มีความคล่องตัว และมีวิสัยทัศน์กว้างไกลสำหรับกลุ่มโรงแรมระดับโลก ท่ามกลางวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของเทรนด์ MICE ของโรงแรม ความร่วมมือระหว่าง HXE และ MHR สามารถริเริ่มการผสานรวมทางดิจิทัลอย่างราบรื่นให้กับการดำเนินงานด้าน MICE และการโรงแรมสำหรับ MHR ได้อย่างแท้จริง เพื่อทำให้โรงแรมในเครือ MHR สามารถตอบสนองต่อการหาลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล การบริการ และประสบการณ์ออฟไลน์ในทุกสถานการณ์ได้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ ความร่วมมือดังกล่าวยังช่วยให้ฐานลูกค้าองค์กรจำนวนมหาศาลของ HXE สามารถเข้าถึงโรงแรม MHR หลายร้อยแห่งใน 80 เมืองปลายทางหลักทั่วโลก เช่น สิงคโปร์ นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส ลอนดอน ปารีส และดูไบ ด้วยประสิทธิภาพที่รวดเร็วกว่าวิธีการจัดหาโรงแรม และการประชุมระดับนานาชาติแบบมาตรฐานถึง 5 เท่า" Liang Yang ซีอีโอของ HXE กล่าว

โครงการความร่วมมือเชิงกลยุทธ์จะเริ่มขึ้นในเดือนสิงหาคม โดยทั้งสององค์กรจะทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันความต้องการด้าน MICE ที่มีคุณภาพครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับเลือกของ Millennium Hotels & Resorts ทั่วโลก พร้อมทั้งส่งมอบมูลค่าที่มากขึ้นให้กับนักวางแผนการประชุม ลูกค้าองค์กร และพันธมิตรโรงแรม

สามารถดูสื่อประชาสัมพันธ์ได้ที่นี่

SOURCE Millennium Hotels and Resorts

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