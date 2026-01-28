Mouser Electronics bổ sung hơn 60 nhà sản xuất mới vào danh mục phân phối hàng đầu ngành trong năm 2025, mở rộng lựa chọn cho khách hàng

THƯỢNG HẢI, ngày 28 tháng 1 năm 2026 /PRNewswire/ -- Mouser Electronics, Inc., nhà phân phối toàn cầu được ủy quyền chuyên cung cấp các linh kiện điện tử mới nhất và các sản phẩm tự động hóa công nghiệp, hôm nay thông báo bổ sung hơn 63 nhà sản xuất mới vào danh mục phân phối hàng đầu của mình trong năm 2025, tiếp tục tăng thêm sự lựa chọn sản phẩm cho các kỹ sư thiết kế điện tử và chuyên viên thu mua trên toàn cầu. Nhà phân phối này cung cấp sự lựa chọn đa dạng các sản phẩm tiên tiến nhất, mang đến cho các nhà thiết kế khả năng tiếp cận với các công nghệ mới nhất nhằm rút ngắn thời gian đưa sản phẩm ra thị trường.

Mouser hợp tác chặt chẽ với hơn 1200 đối tác nhà sản xuất để mang tới quyền tiếp cận nhanh nhất và dễ dàng nhất với các linh kiện mới nhất trong ngành. Trong suốt năm 2025, các nhà sản xuất bán dẫn và linh kiện điện tử đã tin tưởng Mouser để giới thiệu thành công sản phẩm của họ ra thị trường toàn cầu. Kể từ năm 2020, Mouser đã bổ sung hơn 430 đối tác nhà sản xuất mới vào danh mục của mình. Riêng trong năm 2025, Mouser đã ra mắt hơn 40.000 mã linh kiện mới.

"Chúng tôi tự hào mang đến cho khách hàng sự lựa chọn đa dạng nhất các công nghệ tự động hóa và linh kiện điện tử tiên tiến từ những nhà sản xuất hàng đầu trong ngành", Kristin Schuetter, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Sản phẩm của Mouser Electronics, cho biết. "Với hơn 60 nhà sản xuất mới được bổ sung trong năm 2025, cùng với việc tiếp tục mở rộng sang lĩnh vực tự động hóa công nghiệp và điều khiển nhà máy, chúng tôi cam kết trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực Giới thiệu sản phẩm mới (NPI) và trở thành nguồn cung cấp trọn gói các linh kiện và công cụ phát triển mà khách hàng cần".

Một số đối tác sản xuất mới Mouser đã bổ sung vào năm 2025 bao gồm:

ATI Industrial Automation, nhà phát triển hàng đầu dựa trên nền tảng kỹ thuật về phụ kiện robot và công cụ trên cánh tay robot, bao gồm bộ thay đổi công cụ tự động, hệ thống cảm biến lực/mô-men xoắn đa trục, công cụ loại bỏ vật liệu, cảm biến va chạm cho robot và các thiết bị đàn hồi thích ứng.

Nuvoton, đơn vị thiết kế và sản xuất các sản phẩm analog, tín hiệu hỗn hợp, vi điều khiển, điện toán đám mây và điện toán.

VPG Force Sensors, nhà cung cấp hàng đầu các cảm biến tải trọng, bộ chuyển đổi đo lực và cảm biến chính xác cho ứng dụng công nghiệp và thương mại.

BCM Advanced Research, nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu về bo mạch chủ công nghiệp và hệ thống máy tính nhúng, phù hợp cho công nghiệp 4.0 và 5.0, giám sát an ninh, ki-ốt bán lẻ, nông nghiệp thông minh và nhiều lĩnh vực khác.

Telit Cinterion, nhà sản xuất hàng đầu các mô-đun di động công nghiệp, mô-đun truyền thông không dây và mô-đun định vị, phục vụ các giải pháp IoT và IIoT.

Để biết thêm thông tin về các đối tác sản xuất mới nhất của Mouser, vui lòng truy cập https://www.mouser.com/new-manufacturer/.

Để xem các sản phẩm mới nhất hiện có từ Mouser, vui lòng truy cập https://www.mouser.com/new/.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập https://www.mouser.com/.

