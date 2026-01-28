Mouser Electronics Tambahkan Lebih dari 60 Produsen Baru dalam Daftar Pihak Pemasok Sepanjang 2025, Memperluas Pilihan Produk bagi Pelanggan

Mouser bekerja sama dengan lebih dari 1.200 mitra produsen untuk menyediakan komponen elektronik terkini lewat akses tercepat dan termudah di industri. Sepanjang 2025, Mouser mendukung berbagai produsen semikonduktor dan komponen elektronik untuk melansir produk-produk ke pasar global. Sejak 2020, Mouser telah menambahkan lebih dari 430 mitra produsen baru dalam daftar pihak pemasok. Pada 2025, Mouser juga meluncurkan lebih dari 40.000 komponen elektronik resmi.

"Kami menawarkan teknologi otomasi dan komponen elektronik terbaru dengan pilihan terlengkap dari para produsen terkemuka di industri," ujar Kristin Schuetter, Senior Vice President, Products, Mouser Electronics. "Dengan penambahan lebih dari 60 produsen baru pada 2025, serta ekspansi berkelanjutan dalam bidang otomasi industri dan sistem kendali produksi, kami menyediakan daftar pihak pemasok terlengkap di industri, sekaligus sumber pengadaan terpadu untuk komponen elektronik dan sarana pengembangan yang dibutuhkan pelanggan."

Beberapa mitra produsen baru yang ditambahkan Mouser pada 2025:

ATI Industrial Automation , perusahaan teknik terkemuka yang memproduksi aksesori robotika dan robot arm tooling , termasuk automatic tool changer , sistem sensor gaya/torsi multisumbu, alat pemrosesan material, sensor tabrakan robot, serta perangkat kepatuhan regulasi.

, perusahaan teknik terkemuka yang memproduksi aksesori dan , termasuk , sistem sensor gaya/torsi multisumbu, alat pemrosesan material, sensor tabrakan robot, serta perangkat kepatuhan regulasi. Nuvoton , perancang dan produsen produk analog , mixed signal , microcontroller , serta berbagai produk komputasi awan dan komputer.

, perancang dan produsen produk , , , serta berbagai produk komputasi awan dan komputer. VPG Force Sensors , pemasok terkemuka load cell , force measurement transducer , dan sensor presisi untuk penggunaan industri dan komersial.

, pemasok terkemuka , , dan sensor presisi untuk penggunaan industri dan komersial. BCM Advanced Research , pemasok global industrial motherboard dan sistem embedded computer yang mendukung Industry 4.0 dan 5.0, pengawasan keamanan , gerai ritel, pertanian cerdas, dan lainnya.

, pemasok global dan sistem yang mendukung Industry 4.0 dan 5.0, pengawasan , gerai ritel, pertanian cerdas, dan lainnya. Telit Cinterion , produsen terkemuka modul seluler berstandar industri, komunikasi nirkabel, dan modul penentuan posisi untuk solusi IoT dan IIoT .

Informasi lebih lanjut tentang mitra produsen terbaru Mouser: https://www.mouser.com/new-manufacturer/ .

Daftar lengkap produk terbaru yang tersedia di Mouser: https://www.mouser.com/new/ .

Informasi lebih lanjut: https://www.mouser.com/ .

