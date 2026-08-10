Mở ra tương lai thông minh hơn cho ngành nha khoa tại Triển lãm Nha khoa Trung Quốc 2026

Các giải pháp lâm sàng được hỗ trợ bởi AI, trải nghiệm thực hành trực tiếp và các cơ hội kinh doanh quốc tế sẽ hội tụ tại Thượng Hải từ ngày 13 đến 16 tháng 10

THƯỢNG HẢI, ngày 10 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Triển lãm Nha khoa Trung Quốc 2026 (CDS 2026) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 16 tháng 10 tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Quốc gia (Thượng Hải), quy tụ các chuyên gia nha khoa, nhà phân phối và nhà mua hàng từ khắp nơi trên thế giới để khám phá các công nghệ, sản phẩm và thành tựu học thuật mới nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực nha khoa.

Được tổ chức bởi cùng đội ngũ tổ chức Đại hội Nha khoa Thế giới FDI 2025, CDS 2026 sẽ đóng vai trò là nền tảng tích hợp cho hoạt động giới thiệu công nghệ, kết nối giao thương, trao đổi học thuật và hợp tác trong ngành. Thông qua các hoạt động trình diễn kỹ thuật và tương tác trực tiếp tại sự kiện, khách tham dự quốc tế sẽ có cơ hội trải nghiệm những giải pháp nha khoa mới nhất của Trung Quốc, gặp gỡ các doanh nghiệp và tổ chức Trung Quốc, đồng thời tìm kiếm cơ hội tìm nguồn cung và hợp tác.

AI, robot và nha khoa kỹ thuật số

Một trong những điểm thu hút chính của CDS 2026 là Khu trải nghiệm trí tuệ số thuộc Khu triển lãm Phục hình nha khoa, quy tụ ba thương hiệu hàng đầu của Trung Quốc gồm Yakebot, Yangshan Medical và IMPNAV. Các công nghệ được giới thiệu trải rộng từ robot cấy ghép nha khoa đến hệ thống điều hướng phẫu thuật khoang miệng, mang đến cho khách tham quan cái nhìn thực tế về năng lực ngày càng phát triển của Trung Quốc trong lĩnh vực nha khoa thông minh. CDS 2026 cũng giới thiệu trải nghiệm Phòng khám Nha khoa Tương lai, trưng bày thiết bị đeo đầu thông minh đầu tiên trên thế giới được thiết kế cho ứng dụng lâm sàng. Được tích hợp với kính hiển vi nha khoa, máy quét trong miệng và các hệ thống điều hướng, thiết bị này cho phép người đeo kính thực tế tăng cường (AR) chuyển đổi liền mạch giữa các luồng dữ liệu từ nhiều thiết bị chỉ bằng động tác xoay đầu.

Hướng tới sản xuất thông minh

Ngành nha khoa Trung Quốc đang vượt xa hình ảnh trước đây là nguồn cung cấp vật tư tiêu hao giá rẻ và sản xuất theo hình thức OEM. Các doanh nghiệp Trung Quốc hiện đang phát triển những giải pháp nha khoa số và thông minh ngày càng tiên tiến, đang tiếp cận các phòng thí nghiệm, phòng khám và nhà phân phối trên khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thiết bị và vật tư nha khoa của Trung Quốc đạt 1,847 tỷ USD, tăng 8,94% so với cùng kỳ năm trước. CDS 2026 sẽ đóng vai trò là cửa ngõ cho hoạt động xuất khẩu công nghệ, thu mua sản phẩm, kết nối giao thương và các quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài.

Trao đổi học thuật và học hỏi kỹ thuật lâm sàng

CDS 2026 sẽ được tổ chức đồng thời với Hội nghị thường niên lần thứ 28 của Hiệp hội Răng hàm mặt Trung Quốc và Hội nghị học thuật lần thứ 20 của Ủy ban Phục hình nha khoa, thu hút các trưởng khoa trường đại học, nhà nghiên cứu và bác sĩ hành nghề đến từ các tổ chức nha khoa hàng đầu của Trung Quốc. Các diễn giả uy tín sẽ chia sẻ những đột phá nghiên cứu và kỹ thuật lâm sàng mới nhất, trong đó chương trình bao gồm các hội thảo hướng dẫn từng bước và các buổi thực hành trực tiếp. Đối với khách tham dự quốc tế, sự kiện mang đến cơ hội hiếm có để giao lưu trực tiếp với cộng đồng học thuật Trung Quốc và tìm hiểu các cơ hội hợp tác nghiên cứu xuyên biên giới.

Thuận tiện hơn cho khách tham quan quốc tế

Năm 2026, Trung Quốc tiếp tục mở rộng các biện pháp tạo thuận lợi cho du khách nhập cảnh. Thời gian lưu trú quá cảnh miễn thị thực đối với những du khách đủ điều kiện đến từ nhiều quốc gia ở Châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latinh đã được kéo dài lên 240 giờ, và bổ sung thêm các cửa khẩu nhập cảnh và khu vực đủ điều kiện áp dụng, tạo điều kiện thuận lợi hơn bao giờ hết cho việc tham dự các triển lãm và tiến hành hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc.

Để biết thêm thông tin, cập nhật về sự kiện và chi tiết đăng ký, vui lòng truy cập website chính thức của Triển lãm Nha khoa Trung Quốc: https://www.chinadentalshow.com/en/#/

SOURCE China Dental Show