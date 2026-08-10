จีนเผยโฉมอนาคตทันตกรรมอัจฉริยะ ในงาน China Dental Show 2026
News provided byChina Dental Show
10 Aug, 2026, 23:16 CST
นำเสนอโซลูชันทางคลินิกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประสบการณ์ทดลองใช้งานจริง และโอกาสทางธุรกิจระดับโลก ณ นครเซี่ยงไฮ้ ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคมนี้
เซี่ยงไฮ้, 10 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- China Dental Show 2026 (CDS 2026) งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านทันตกรรมระดับนานาชาติของจีน เตรียมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม ณ ศูนย์การประชุม National Exhibition and Convention Center (Shanghai) โดยจะรวบรวมบุคลากรด้านทันตกรรม ผู้จัดจำหน่าย และผู้ซื้อจากทั่วโลก เพื่อร่วมสำรวจเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และผลสำเร็จทางวิชาการด้านทันตกรรมล่าสุดจากประเทศจีน
CDS 2026 จัดขึ้นโดยทีมผู้จัดงานเดียวกับ FDI World Dental Congress 2025 โดยเป็นเวทีครบวงจรสำหรับการจัดแสดงเทคโนโลยี การจับคู่ทางธุรกิจ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และความร่วมมือในอุตสาหกรรม ผ่านการสาธิตทางเทคนิคและกิจกรรมเชิงปฏิบัติภายในงาน ผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศจะได้มีโอกาสสัมผัสโซลูชันด้านทันตกรรมล่าสุดจากจีน พบปะบริษัทและสถาบันต่าง ๆ ของจีน ตลอดจนสำรวจโอกาสด้านการจัดซื้อและการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ
AI หุ่นยนต์ และทันตกรรมดิจิทัล
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของงาน CDS 2026 คือ Digital Intelligence Experience Zone ที่อยู่ภายใน Prosthodontics Exhibition Area โดยรวบรวมสามแบรนด์ชั้นนำของจีน ได้แก่ Yakebot, Yangshan Medical และ IMPNAV มาร่วมจัดแสดงเทคโนโลยี ครอบคลุมตั้งแต่หุ่นยนต์ทำรากฟันเทียมไปจนถึงระบบนำทางสำหรับการผ่าตัดช่องปาก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสความก้าวหน้าด้านทันตกรรมอัจฉริยะของจีนด้วยตนเอง นอกจากนี้ ภายในงานยังมี Future Dental Clinic ซึ่งจัดแสดงเฮดเซ็ตอัจฉริยะ (smart headset) ชุดแรกของโลกที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานทางคลินิกโดยเฉพาะ สามารถทำงานร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ทางทันตกรรม เครื่องสแกนภายในช่องปาก และระบบนำทางได้ เมื่อผู้ใช้สวมแว่นตา AR จะสามารถสลับการแสดงข้อมูลจากอุปกรณ์หลายประเภทได้อย่างราบรื่นเพียงแค่หันศีรษะ
มุ่งสู่การผลิตอัจฉริยะ
อุตสาหกรรมทันตกรรมของจีนกำลังยกระดับศักยภาพไปไกลกว่าบทบาทเดิมที่เป็นเพียงแหล่งผลิตวัสดุสิ้นเปลืองทางทันตกรรมระดับล่างและรับจ้างผลิตแบบ OEM ปัจจุบัน บริษัทจีนกำลังพัฒนาโซลูชันด้านทันตกรรมดิจิทัลและอัจฉริยะที่มีความซับซ้อนมากขึ้น และกำลังขยายเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ คลินิก และผู้จัดจำหน่ายทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในปี 2568 การส่งออกอุปกรณ์และวัสดุด้านทันตกรรมของจีนมีมูลค่า 1.847 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 8.94% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า และงาน CDS 2026 จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่การส่งออกเทคโนโลยี การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ การจับคู่ทางการค้า และการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาว
การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการเรียนรู้ทางคลินิก
งาน CDS 2026 จะจัดขึ้นควบคู่กับการประชุม 28th Annual Conference of the Chinese Stomatological Association และการประชุม 20th Academic Conference of the Prosthodontics Committee โดยมีคณบดีมหาวิทยาลัย นักวิจัย และผู้ประกอบวิชาชีพจากสถาบันด้านทันตกรรมชั้นนำของจีนเข้าร่วมงาน ขณะเดียวกัน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะมาร่วมแบ่งปันผลงานวิจัยล่าสุดและเทคนิคทางคลินิก พร้อมด้วยหลักสูตรที่ประกอบด้วยเวิร์กช็อปแบบลงรายละเอียดทีละขั้นตอนและกิจกรรมภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ งานนี้ถือเป็นโอกาสอันหาได้ยากในการพบปะพูดคุยโดยตรงกับแวดวงวิชาการด้านทันตกรรมของจีน ตลอดจนสำรวจโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยข้ามพรมแดน
ชาวต่างชาติเข้าร่วมงานได้ง่ายขึ้น
จีนได้ขยายมาตรการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศในปี 2569 โดยขยายระยะเวลาพำนักสำหรับการเดินทางผ่านจีนโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จากหลายประเทศในยุโรป เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และลาตินอเมริกา เป็น 240 ชั่วโมง พร้อมทั้งเพิ่มด่านตรวจคนเข้าเมืองและพื้นที่ที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการดังกล่าว ทำให้การเดินทางเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและการดำเนินธุรกิจในประเทศจีนสะดวกยิ่งกว่าที่เคย
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม การอัปเดตเกี่ยวกับงาน และรายละเอียดการลงทะเบียน โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ China Dental Show: https://www.chinadentalshow.com/en/#/
SOURCE China Dental Show
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