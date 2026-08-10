Perkenal Masa Depan Lebih Pintar untuk Bidang Pergigian di Pameran Pergigian China 2026

Penyelesaian klinikal berkuasa AI, pengalaman praktikal dan peluang perniagaan global akan dihimpunkan di Shanghai dari 13 hingga 16 Oktober

SHANGHAI, 10 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- Pameran Pergigian China 2026 (CDS 2026) akan berlangsung dari 13 hingga 16 Oktober di Pusat Pameran dan Konvensyen Negara (Shanghai) dengan menghimpunkan ahli profesional pergigian, pengedar dan pembeli dari seluruh dunia untuk meneroka teknologi, produk serta pencapaian akademik terkini China dalam bidang pergigian.

Dipersembahkan oleh pasukan penganjur yang sama di sebalik Kongres Pergigian Dunia FDI 2025, CDS 2026 akan menjadi platform bersepadu untuk pameran teknologi, pemadanan perdagangan, pertukaran akademik dan kerjasama industri. Menerusi demonstrasi teknikal dan aktiviti interaktif di lokasi, peserta antarabangsa akan berpeluang untuk mencuba penyelesaian pergigian terkini China, bertemu syarikat dan institusi China, serta meneroka peluang penyumberan dan perkongsian.

AI, Robotik dan Pergigian Digital

Tarikan utama CDS 2026 ialah Zon Pengalaman Kecerdasan Digital di dalam Ruang Pameran Prostodontik yang menghimpunkan tiga jenama terkemuka China: Yakebot, Yangshan Medical dan IMPNAV. Teknologi yang ditampilkan akan merangkumi robotik implan pergigian hinggalah sistem navigasi pembedahan mulut bagi memberi peluang kepada pengunjung untuk melihat sendiri keupayaan China yang semakin berkembang dalam bidang pergigian pintar. CDS 2026 turut mempersembahkan pengalaman Future Dental Clinic yang mempamerkan set kepala pintar pertama di dunia yang direka untuk kegunaan klinikal. Diintegrasikan dengan mikroskop pergigian, pengimbas intraoral dan sistem navigasi, peranti tersebut membolehkan pengguna yang memakai kaca mata AR beralih dengan lancar antara suapan data daripada pelbagai peranti hanya dengan memusingkan kepala.

Menuju Pembuatan Pintar

Industri pergigian China kini telah berkembang jauh melangkaui profil terdahulunya sebagai sumber bahan guna habis kelas rendah dan pembuatan OEM. Syarikat China kini membangunkan penyelesaian pergigian digital dan pintar yang semakin canggih serta menembusi makmal, klinik dan pengedar di seluruh rantau Asia-Pasifik. Pada 2025, eksport peralatan dan bahan pergigian China mencecah USD 1.847 bilion, meningkat 8.94 peratus tahun ke tahun. CDS 2026 akan menjadi pintu masuk bagi eksport teknologi, perolehan produk, pemadanan perdagangan dan kerjasama perniagaan jangka panjang.

Pertukaran Akademik dan Pembelajaran Klinikal

CDS 2026 akan diadakan serentak dengan Persidangan Tahunan ke-28 Chinese Stomatological Association dan Persidangan Akademik ke-20 Prosthodontics Committee yang menghimpunkan dekan universiti, penyelidik dan pengamal daripada institusi pergigian terkemuka China. Penceramah terkemuka akan berkongsi penemuan penyelidikan terkini dan teknik klinikal, dengan program berkenaan turut menampilkan bengkel langkah demi langkah serta sesi praktikal. Bagi peserta antarabangsa, acara tersebut menawarkan peluang yang jarang diperoleh untuk berinteraksi secara langsung dengan komuniti akademik China dan meneroka kerjasama penyelidikan rentas sempadan.

Akses Lebih Mudah untuk Pengunjung Antarabangsa

China telah memperluas lagi langkah pemudahan perjalanan masuk ke dalam negara pada 2026. Tempoh tinggal semasa transit tanpa visa bagi pengembara yang layak dari beberapa negara di Eropah, Asia Tenggara dan Amerika Latin telah dilanjutkan kepada 240 jam, manakala pelabuhan masuk tambahan dan wilayah yang layak turut diperkenalkan, sekali gus menjadikannya lebih mudah berbanding sebelum ini untuk menghadiri acara pameran dan menjalankan urusan perniagaan di China.

Untuk maklumat lanjut, perkembangan terkini acara dan butiran pendaftaran, layari laman web rasmi Pameran Pergigian China: https://www.chinadentalshow.com/en/#/

SOURCE China Dental Show