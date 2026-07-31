Nippon Paint China lần đầu tham dự ARCHIDEX 2026, giới thiệu những đổi mới cho các ngành công nghiệp

KUALA LUMPUR, Malaysia, ngày 1 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- Nippon Paint China lần đầu tham dự triển lãm ARCHIDEX 2026, diễn ra từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm và Thương mại Quốc tế Malaysia ở Kuala Lumpur. Theo lời mời tham gia Khu triển lãm Trung Quốc do Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Phát triển Công nghiệp hóa trực thuộc Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị - Nông thôn Trung Quốc tổ chức, Nippon Paint China đã giới thiệu loạt giải pháp sơn phủ thuộc bốn lĩnh vực gồm: Sản xuất thông minh, Làm sạch không khí, Tiết kiệm năng lượng & Giảm phát thải carbon và Nhà ở chất lượng cao.

Nippon Paint China showcased its coating solutions at ARCHIDEX 2026

Trong bối cảnh Đông Nam Á đẩy nhanh việc áp dụng các tiêu chuẩn công trình xanh và nâng cấp cơ sở sản xuất, nhu cầu đối với các loại vật liệu nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, chịu được các điều kiện khí hậu khắc nghiệt và hỗ trợ thi công hiệu quả hơn ngày càng gia tăng. Nippon Paint China đã mang đến những công nghệ được phát triển và kiểm chứng tại Trung Quốc nhằm đáp ứng những yêu cầu này trong các môi trường công nghiệp, dân dụng và đô thị.

Những điểm nhấn tại gian trưng bày bao gồm Sơn phủ làm mát bức xạ tiết kiệm năng lượng (Energy-Saving Radiative Cooling Coating) và Hệ thống tiết kiệm năng lượng Aerogel lõi kép (Dual-Core Aerogel Energy-Saving System) được thiết kế dành cho các khu vực có khí hậu nóng và các cơ sở tiêu thụ nhiều năng lượng. Công nghệ làm mát bức xạ giúp hạ nhiệt độ công trình mà không làm tăng mức tiêu thụ điện năng. Trong điều kiện mùa hè tại Thượng Hải, khi được ứng dụng trên mái của một nhà máy có diện tích 10.000 mét vuông, loại sơn phủ này đã giúp giảm gần 25% lượng điện năng tiêu thụ cho làm mát mỗi tháng, tiết kiệm khoảng 72.000 Nhân dân tệ (gần 43.000 Ringgit Malaysia) chi phí điện.

Đối với các không gian dân dụng và công cộng, Nippon Paint giới thiệu Hệ thống chống thấm và hoàn thiện bề mặt tích hợp (Integrated Decorative Waterproofing System) phù hợp với điều kiện khí hậu nóng ẩm, nhiều mưa, cùng với Sơn phủ quang xúc tác NAYAOJING™ (NAYAOJING™ Photocatalytic Coating), Tấm hoàn thiện bề mặt tích hợp tiết kiệm năng lượng (Energy-Saving Integrated Decorative Panel) và Hệ thống sàn cách âm (Acoustic Flooring System). Đối với lĩnh vực sản xuất tiên tiến, Hệ thống sàn vữa PU chống tĩnh điện siêu chống mài mòn (Anti-Static PU Mortar Ultra-Wear-Resistant Flooring System) đáp ứng các yêu cầu về độ phẳng, chống tĩnh điện và chống mài mòn, trong khi các hệ thống được thiết kế riêng hỗ trợ các cơ sở thuộc các ngành như điện tử chính xác, kho bãi tự động và năng lượng mới.

"Vươn ra thị trường toàn cầu không chỉ đơn thuần là đưa sản phẩm ra nước ngoài. Năng lực cung ứng phải theo kịp, đồng thời dịch vụ phải được triển khai trực tiếp tại hiện trường", Ông Dragon Sun, Giám đốc Vận hành của Nippon Paint China cho biết. "Sau gần một thập kỷ đồng hành cùng các doanh nghiệp Trung Quốc vươn ra nước ngoài, chúng tôi đã xây dựng được mô hình sản phẩm và dịch vụ kết hợp chuyên môn kỹ thuật, nguồn cung ứng tại địa phương và hợp tác giữa các thị trường. Chúng tôi mong muốn hợp tác với nhiều đối tác hơn trên toàn bộ chuỗi giá trị nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hiện diện toàn cầu theo hướng chất lượng cao".

Được hậu thuẫn bởi mạng lưới gồm 26 cơ sở sản xuất của NIPSEA Group trên khắp ASEAN, Nippon Paint tiếp tục hỗ trợ các dự án thương mại, nhà ở, công nghiệp và hạ tầng trong toàn khu vực. Việc lần đầu tham dự ARCHIDEX đánh dấu một bước tiến khác trong việc kết nối các đổi mới sáng tạo được phát triển tại Trung Quốc với điều kiện địa phương và nhu cầu phát triển của Đông Nam Á, đồng thời hỗ trợ hợp tác sâu rộng hơn trên toàn bộ chuỗi giá trị ngành xây dựng.

SOURCE Nippon Paint China