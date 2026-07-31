Nippon Paint China เปิดตัวครั้งแรกในงาน ARCHIDEX 2026 นำเสนอนวัตกรรมอุตสาหกรรม
News provided byNippon Paint China
31 Jul, 2026, 23:26 CST
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย, 31 ก.ค. 2569 /PRNewswire/ -- Nippon Paint China เปิดตัวครั้งแรกในงาน ARCHIDEX 2026 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม ณ Malaysia International Trade and Exhibition Centre ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยได้รับเชิญให้เข้าร่วมจัดแสดงใน China Exhibition Zone ซึ่งจัดโดย Center of Science and Technology and Industrialization Development ภายใต้กระทรวงการเคหะและการพัฒนาเมือง-ชนบทแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้ Nippon Paint China ได้นำเสนอโซลูชันด้านการเคลือบผิวใน 4 ด้าน ได้แก่ การผลิตอัจฉริยะ การฟอกอากาศ การประหยัดพลังงานและลดการปล่อยคาร์บอน และที่อยู่อาศัยคุณภาพสูง
ขณะที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่งผลักดันการใช้มาตรฐานอาคารสีเขียวและยกระดับฐานการผลิต ความต้องการกำลังเพิ่มสูงขึ้นสำหรับวัสดุที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงาน รองรับสภาพภูมิอากาศที่ท้าทาย และช่วยให้การก่อสร้างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Nippon Paint China ได้นำเทคโนโลยีที่พัฒนาและผ่านการทดสอบในประเทศจีนมาประยุกต์ใช้ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ในภาคอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย และพื้นที่เมือง
ไฮไลต์ภายในงาน ได้แก่ Energy-Saving Radiative Cooling Coating และ Dual-Core Aerogel Energy-Saving System ซึ่งออกแบบมาสำหรับสภาพอากาศร้อนและสถานประกอบการที่ใช้พลังงานสูง เทคโนโลยีการระบายความร้อนด้วยการแผ่รังสีช่วยลดอุณหภูมิของอาคารโดยไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม โดยภายใต้สภาพอากาศฤดูร้อนในนครเซี่ยงไฮ้ การเคลือบหลังคาโรงงานขนาด 10,000 ตารางเมตรด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวช่วยลดการใช้พลังงานสำหรับระบบทำความเย็นรายเดือนได้เกือบ 25% และช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าประมาณ 72,000 หยวน (เกือบ 43,000 ริงกิตมาเลเซีย)
สำหรับพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่สาธารณะ Nippon Paint ได้นำเสนอ Integrated Decorative Waterproofing System ซึ่งเหมาะสำหรับสภาพอากาศที่มีความชื้นและฝนตก รวมถึง NAYAOJING™ Photocatalytic Coating, Energy-Saving Integrated Decorative Panel และ Acoustic Flooring System ขณะที่สำหรับภาคการผลิตขั้นสูง ระบบ Anti-Static PU Mortar Ultra-Wear-Resistant Flooring System ช่วยตอบโจทย์ด้านความเรียบของพื้น การป้องกันไฟฟ้าสถิต และความทนทานต่อการสึกหรอ โดยมีระบบที่ออกแบบเฉพาะเพื่อรองรับโรงงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อิเล็กทรอนิกส์ความแม่นยำสูง คลังสินค้าอัตโนมัติ และอุตสาหกรรมพลังงานใหม่
"การก้าวสู่ตลาดโลกไม่ได้หมายถึงเพียงการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปต่างประเทศเท่านั้น แต่ระบบซัพพลายต้องสามารถรองรับได้ และบริการต้องเข้าถึงพื้นที่จริง" นาย Dragon Sun ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Nippon Paint China กล่าว "ตลอดเกือบทศวรรษที่เราให้การสนับสนุนบริษัทจีนในการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ เราได้พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการที่ผสานความเชี่ยวชาญทางเทคนิค การจัดหาภายในท้องถิ่น และความร่วมมือข้ามตลาดเข้าด้วยกัน เราหวังว่าจะได้ร่วมมือกับพันธมิตรในห่วงโซ่คุณค่าเพิ่มมากขึ้น เพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจระดับโลกที่มีคุณภาพสูงของบริษัทจีน"
ด้วยเครือข่ายของ NIPSEA Group ที่มีโรงงานผลิต 26 แห่งทั่วภูมิภาคอาเซียน Nippon Paint ยังคงเดินหน้าสนับสนุนโครงการเชิงพาณิชย์ ที่อยู่อาศัย อุตสาหกรรม และโครงสร้างพื้นฐานทั่วภูมิภาค การเปิดตัวครั้งแรกในงาน ARCHIDEX ของบริษัทถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงนวัตกรรมที่พัฒนาในประเทศจีนเข้ากับเงื่อนไขและความต้องการด้านการพัฒนาของท้องถิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในวงกว้างยิ่งขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าด้านการก่อสร้าง
SOURCE Nippon Paint China
Share this article