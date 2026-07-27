Osome đón đầu làn sóng doanh nghiệp AI tiếp theo lựa chọn Singapore

SINGAPORE, HỒNG KÔNG và LONDON, ngày 27 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Osome, nền tảng quản lý doanh nghiệp ứng dụng AI được hơn 50.000 nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ và doanh nhân độc lập trên toàn cầu tin dùng, đang tăng cường hỗ trợ làn sóng doanh nghiệp AI tiếp theo lựa chọn Singapore làm trụ sở khu vực.

Osome's business dashboard (PRNewsfoto/Osome)

Sức hấp dẫn của Singapore tiếp tục gia tăng khi nhiều doanh nghiệp AI hàng đầu thiết lập sự hiện diện mạnh mẽ hơn tại đây. OpenAI đã cam kết đầu tư 300 triệu đô la Singapore (234 triệu USD) vào hệ sinh thái AI của quốc gia này, trong khi Cognition đã thành lập trụ sở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tại đây. Anthropic và Tencent cũng đang tăng cường hiện diện tại Singapore.

Ngân sách 2026 củng cố đà tăng trưởng này với Chương trình Tác động AI Quốc gia, trung tâm Kampong AI mới tại one-north và mức khấu trừ thuế 400% cho các khoản đầu tư AI đủ điều kiện. Các doanh nghiệp nước ngoài có thể tiếp cận các ưu đãi này thông qua việc thành lập Công ty TNHH tư nhân, loại hình doanh nghiệp cho phép nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 100% vốn và áp dụng mức thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp thấp chỉ 10% theo Chương trình miễn giảm thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp.

Ngày càng nhiều công ty khởi nghiệp chuyên về AI lựa chọn Singapore để xây dựng các doanh nghiệp tinh gọn có phạm vi hoạt động toàn cầu, Osome hỗ trợ các nhà sáng lập vượt qua quy trình này. Hoạt động tại Singapore, Hồng Kông, Vương quốc Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, công ty giúp các nhà sáng lập thành lập doanh nghiệp nhanh nhất chỉ trong vòng 7 ngày, đồng thời quản lý các hoạt động hành chính, bao gồm kế toán, ghi sổ kế toán và tuân thủ.

Tiếp nối những hỗ trợ đó, Osome gần đây đã ra mắt máy chủ Model Context Protocol (MCP), biến các trợ lý AI yêu thích của các nhà sáng lập thành một trung tâm điều hành doanh nghiệp. Thông qua Claude, ChatGPT và Gemini, các nhà sáng lập có thể truy xuất an toàn các giao dịch, hồ sơ cổ đông, báo cáo tài chính và nhiều dữ liệu doanh nghiệp khác từ một giao diện AI duy nhất.

Các nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ và chuyên về AI đang xây dựng và phát triển doanh nghiệp với sự đồng hành của Osome. Karan Dasgupta, nhà sáng lập UpNComer, đã thành lập công ty tại Singapore chỉ trong vài ngày sau khi chuyển sang sử dụng Osome, giúp tiết kiệm "dễ dàng 20 giờ" làm việc mỗi tháng. Aesty có trụ sở tại Dubai và Angelflow của Hồng Kông đã ghi nhận những lợi ích tương tự, khi rút ngắn thời gian ghi sổ kế toán từ khoảng một tuần xuống chỉ còn hai giờ mỗi tháng.

Eugenio Ferrante, Giám đốc điều hành của Osome, chia sẻ: "Cách đây vài năm, để xây dựng một doanh nghiệp toàn cầu cần tới một đội ngũ 500 nhân sự cùng một văn phòng khu vực quy mô lớn. Ngày nay, một công ty khởi nghiệp AI chỉ gồm 3 nhân sự có thể vận hành hoạt động trên phạm vi toàn cầu từ Singapore chỉ với một chiếc máy tính xách tay. Mối đe dọa lớn nhất không phải là cạnh tranh mà là gánh nặng về mặt hành chính. Với máy chủ MCP mới của chúng tôi, bạn có thể quản lý tài chính và các nghĩa vụ tuân thủ của doanh nghiệp thông qua trợ lý AI, giúp bạn tự do tập trung vào xây dựng và phục vụ khách hàng".

Giới thiệu về Osome

Osome là nền tảng quản lý doanh nghiệp ứng dụng AI, kết hợp chuyên môn của con người với công nghệ tự động hóa trong các dịch vụ thành lập doanh nghiệp, kế toán và tuân thủ thuế. Kể từ năm 2017, Osome đã phục vụ hơn 50.000 công ty khởi nghiệp tại Singapore, Hồng Kông, Vương quốc Anh và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập osome.com.

SOURCE Osome