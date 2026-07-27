Osome จับตาบริษัท AI ระลอกใหม่ที่เลือกสิงคโปร์เป็นฐานดำเนินธุรกิจ
News provided byOsome
27 Jul, 2026, 13:53 CST
สิงคโปร์, ฮ่องกง และลอนดอน, 27 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Osome แพลตฟอร์มบริหารจัดการธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีและผู้ประกอบการที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง (solopreneurs) กว่า 50,000 รายทั่วโลก กำลังยกระดับการสนับสนุนเพื่อรองรับบริษัทด้าน AI ระลอกใหม่ที่เลือกสิงคโปร์เป็นฐานดำเนินธุรกิจระดับภูมิภาค
สิงคโปร์ยังคงได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในฐานะที่บริษัท AI ชั้นนำของโลกต่างเร่งขยายการดำเนินงานในประเทศให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดย OpenAI ได้ประกาศลงทุนมูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สิงคโปร์ (234 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศ ขณะที่ Cognition ได้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ในสิงคโปร์แล้ว นอกจากนี้ Anthropic และ Tencent ก็ยังเดินหน้าขยายการดำเนินงานในสิงคโปร์อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
งบประมาณประจำปี 2569 ยิ่งตอกย้ำแรงส่งดังกล่าว ด้วยการผลักดันโครงการ National AI Impact Programme การจัดตั้งศูนย์ Kampong AI แห่งใหม่ในย่าน one-north ตลอดจนมาตรการหักลดหย่อนภาษีสูงถึง 400% สำหรับการลงทุนด้าน AI ที่เข้าเกณฑ์ตามที่กำหนด บริษัทต่างชาติสามารถใช้ประโยชน์จากมาตรการจูงใจเหล่านี้ได้ เพียงจัดตั้งบริษัทในรูปแบบ Private Limited Company หรือบริษัทจำกัด ซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติถือหุ้นได้ 100% และได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีสำหรับธุรกิจสตาร์ตอัป โดยมีอัตราภาษีที่อาจต่ำเพียง 10% ภายใต้โครงการ Startup Tax Exemption
ขณะที่สตาร์ตอัปที่มี AI เป็นแกนหลักธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้งจำนวนมากขึ้นเลือกสิงคโปร์เป็นฐานในการสร้างธุรกิจระดับโลกที่มีโครงสร้างองค์กรแบบกะทัดรัดและคล่องตัว Osome ได้ช่วยให้ผู้ก่อตั้งสามารถดำเนินกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างราบรื่น ด้วยการให้บริการครอบคลุมในสิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อช่วยให้ผู้ก่อตั้งกิจการสามารถจัดตั้งบริษัทได้รวดเร็วภายในเวลาเพียง 7 วัน พร้อมดูแลการดำเนินงานส่วนหลังบ้าน ไม่ว่าจะเป็นงานบัญชี การทำบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ
Osome ต่อยอดจากการสนับสนุนดังกล่าว โดยล่าสุดได้เปิดตัว Model Context Protocol (MCP) Server ซึ่งยกระดับผู้ช่วย AI ที่ผู้ก่อตั้งธุรกิจใช้งานเป็นประจำให้กลายเป็นศูนย์บัญชาการสำหรับบริหารจัดการธุรกิจ ผู้ก่อตั้งสามารถใช้งานผ่าน Claude, ChatGPT และ Gemini เพื่อเข้าถึงข้อมูลธุรกิจได้อย่างปลอดภัยจากอินเทอร์เฟซเดียว ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลธุรกรรม บันทึกผู้ถือหุ้น รายงานทางการเงิน และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ ของบริษัท
ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งธุรกิจที่มี AI เป็นแกนหลักของธุรกิจตั้งแต่ก่อตั้ง รวมทั้งผู้ก่อตั้งธุรกิจเทคโนโลยีจำนวนมากต่างใช้ Osome ในการสร้างและขยายธุรกิจ โดย Karan Dasgupta ผู้ก่อตั้ง UpNComer สามารถจัดตั้งบริษัทในสิงคโปร์ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วันหลังเปลี่ยนมาใช้ Osome พร้อมทั้งยังช่วยประหยัดเวลา "ได้อย่างสบาย ๆ กว่า 20 ชั่วโมง" ต่อเดือน ขณะที่ Aesty จากดูไบและ Angelflow จากฮ่องกง ต่างก็รายงานผลลัพธ์ในลักษณะเดียวกัน โดยสามารถลดเวลาที่ใช้ในการทำบัญชีจากเดิมซึ่งใช้เวลาราว 1 สัปดาห์ ให้เหลือเพียง 2 ชั่วโมงต่อเดือน
Eugenio Ferrante ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Osome กล่าวว่า "เมื่อไม่กี่ปีก่อน การสร้างบริษัทระดับโลกจำเป็นต้องอาศัยทีมงานกว่า 500 คน และสำนักงานประจำภูมิภาคขนาดใหญ่ แต่ในปัจจุบัน สตาร์ตอัปด้าน AI ที่มีทีมงานเพียง 3 คน ก็สามารถดำเนินธุรกิจในระดับโลกจากสิงคโปร์ได้ด้วยแล็ปท็อปเครื่องเดียว อุปสรรคที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นภาระงานด้านการบริหารจัดการ ด้วย MCP Server รุ่นใหม่ของเรา คุณจะสามารถบริหารจัดการด้านการเงินและการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทผ่านผู้ช่วย AI ของคุณ ทำให้คุณมีเวลาทุ่มเทกับการพัฒนาธุรกิจและการดูแลลูกค้าได้อย่างเต็มที่"
เกี่ยวกับ Osome
Osome เป็นแพลตฟอร์มบริหารจัดการบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งผสานความเชี่ยวชาญของบุคลากรเข้ากับระบบอัตโนมัติ เพื่อให้บริการด้านการจัดตั้งบริษัท การทำบัญชี และการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านภาษี นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2560 Osome ได้ให้บริการสตาร์ตอัปแล้วมากกว่า 50,000 ราย ทั้งในสิงคโปร์ ฮ่องกง สหราชอาณาจักร และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ osome.com
SOURCE Osome
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