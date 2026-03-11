Pan Pacific Hotels Group củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp cao khi chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Đội ngũ này sẽ định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Tập đoàn thông qua việc mở rộng quy mô, đổi mới sáng tạo và xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong bối cảnh ngành khách sạn đang phát triển và kỳ vọng của khách hàng đang thay đổi

SINGAPORE, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Pan Pacific Hotels Group (PPHG) hôm nay công bố việc củng cố đội ngũ lãnh đạo cấp cao nhằm chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng toàn cầu tiếp theo của tổ chức. Các bổ nhiệm này phản ánh sự tập trung có chủ đích vào việc xây dựng chiều sâu lãnh đạo, năng lực kế nhiệm và khả năng triển khai trong các lĩnh vực ưu tiên cốt lõi của Tập đoàn.

(left to right) Wee Wei Ling, Executive Director of Sustainability Partnerships, Lifestyle and Asset, Craig Bond, Chief Operating Officer, Kate Loh, Head of Development, Choe Peng Sum, CEO, Celine Du, Chief Commercial and Marketing Officer, Valerie Foo, SVP Finance, Andreas Sungaimin, SVP People and Culture (PRNewsfoto/Pan Pacific Hotels Group)

Là một phần của quá trình củng cố đội ngũ lãnh đạo này, PPHG đã bổ nhiệm Craig Bond làm Giám đốc Vận hành, Celine Du làm Giám đốc Thương mại và Tiếp thị và Kate Loh phụ trách Bộ phận Phát triển. Ba lãnh đạo này sẽ cùng với các chuyên gia kỳ cựu trong ngành gồm Andreas Sungaimin, Phó Chủ tịch Cấp cao (SVP) phụ trách Nhân sự và Văn hóa; Valerie Foo, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Tài chính; và Wee Wei Ling, Giám đốc Điều hành phụ trách Đối tác bền vững, Phong cách sống và Quản lý tài sản, tạo thành đội ngũ quản lý cấp cao tại PPHG.

Dưới sự dẫn dắt của Tổng Giám đốc điều hành Choe Peng Sum, đội ngũ lãnh đạo điều hành được tăng cường này tập hợp những thế mạnh bổ trợ lẫn nhau trong vận hành, chiến lược thương mại, tài chính, phát triển, xây dựng thương hiệu và quản trị nhân sự, mang lại quy mô, sự gắn kết và tính kỷ luật cần thiết để hỗ trợ việc mở rộng hiện diện toàn cầu cũng như danh mục thương hiệu đang phát triển của PPHG.

Ông Choe cho biết: "Khi PPHG bước vào giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, sức mạnh của đội ngũ lãnh đạo đóng vai trò then chốt. Những bổ nhiệm này phản ánh chiều sâu và sự trưởng thành của đội ngũ lãnh đạo mà chúng tôi đã chủ động xây dựng trong toàn Tập đoàn. Chúng tôi thúc đẩy cam kết đổi mới, tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành, mang lại trải nghiệm cá nhân hóa hơn cho khách lưu trú và tạo ra môi trường làm việc kết nối và trao quyền hơn cho nhân viên. Điều này được thúc đẩy bởi nhu cầu khách hàng đang thay đổi, khi các số liệu trong ngành[1] cho thấy 82% người tiêu dùng cho biết các công nghệ như công cụ không tiếp xúc hoặc chatbot nâng cao trải nghiệm của họ".

Với vai trò Giám đốc Vận hành, ông Bond sẽ giám sát hoạt động toàn cầu các thương hiệu Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION và PARKROYAL của Tập đoàn, đồng thời phối hợp chặt chẽ với đội ngũ lãnh đạo điều hành để chuyển hóa chiến lược thành việc triển khai nhất quán trên các thị trường, đảm bảo cam kết thương hiệu được hiện thực hóa thông qua những trải nghiệm khách hàng đặc sắc và chất lượng cao trên khắp các thị trường.

Trong khi đó, Giám đốc Thương mại và Tiếp thị Celine Du sẽ giám sát chiến lược thương mại và hiệu quả của toàn bộ danh mục đầu tư của Tập đoàn. Là một nhà chiến lược thương mại dày dạn kinh nghiệm với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm tại một số thương hiệu khách sạn hạng sang danh tiếng nhất thế giới, bà Du sẽ thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và củng cố giá trị thương hiệu, quản lý kênh phân phối, chương trình khách hàng thân thiết và các quan hệ đối tác toàn cầu nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận thương mại và sự gắn kết với khách hàng.

Bà Loh có sự am hiểu sâu sắc về Tập đoàn, từng giữ chức Giám đốc Phát triển cho đến năm 2022. Với kinh nghiệm dày dặn trong hoạch định phát triển, nghiên cứu tính khả thi và quản lý dự án, bà Loh đã tìm kiếm và đàm phán nhiều thỏa thuận cho các tập đoàn khách sạn hàng đầu, điều này khiến bà trở thành thành viên chủ chốt của đội ngũ lãnh đạo khi Tập đoàn có kế hoạch mở rộng hơn nữa tại các thị trường trọng điểm.

Tại PPHG, việc ứng dụng công nghệ trải dài trên toàn bộ hành trình của khách hàng, từ các điểm tiếp xúc kỹ thuật số cá nhân hóa giúp định hình trải nghiệm đặt phòng và trước khi đến, đến các dịch vụ được hỗ trợ bởi AI nhằm nâng cao tương tác tại chỗ, đồng thời giúp giải phóng đội ngũ nhân viên để tập trung vào các tương tác có giá trị cao hơn với khách hàng. Ở hậu trường, các nền tảng an toàn dựa trên dữ liệu hỗ trợ sự xuất sắc trong vận hành, cải thiện hiệu suất, hỗ trợ các sáng kiến bền vững và tạo điều kiện cho tăng trưởng có khả năng mở rộng, sẵn sàng cho tương lai trên toàn Tập đoàn.

Khi các năng lực này được mở rộng trong toàn Tập đoàn, bộ phận tài chính đóng vai trò then chốt trong việc hỗ trợ đổi mới một cách có trách nhiệm. Bà Foo mang đến sự am hiểu sâu sắc về công nghệ nhằm cân bằng giữa giám sát chiến lược với các nền tảng số an toàn, tự động hóa và thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu, tăng cường kiểm soát rủi ro, tinh giản quy trình làm việc và hỗ trợ hoạt động tài chính bền bỉ, sẵn sàng cho tương lai, bao gồm quản lý các hệ thống thanh toán quốc tế tích hợp với trọng tâm mạnh mẽ vào an ninh mạng và giảm thiểu rủi ro.

Để hỗ trợ sự tăng trưởng này, với vai trò Trưởng bộ phận Nhân sự và Văn hóa, ông Sungaimin sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc định hình một văn hóa hiệu suất cao và hòa nhập, khi Tập đoàn thu hút và gắn kết một thế hệ nhân sự khách sạn mới. Theo ước tính của ngành[2], đến năm 2030, 74% lực lượng lao động toàn cầu sẽ là người lao động thuộc thế hệ Millennials và Gen Z. Ông sẽ tập trung xây dựng một văn hóa phù hợp với lực lượng lao động mới, ưu tiên mục đích công việc, phúc lợi, cơ hội phát triển nghề nghiệp và học tập liên tục, đồng thời duy trì các giá trị lâu dài của Tập đoàn như sự quan tâm, dịch vụ xuất sắc và niềm tin.

Cuối cùng, nhằm đảm bảo sự tăng trưởng của Tập đoàn luôn bền vững và sẵn sàng cho tương lai, bà Wee sẽ định hình giai đoạn tiếp theo của chiến lược phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của PPHG, tích hợp hòa nhập xã hội, trách nhiệm môi trường và bản sắc văn hóa vào cách Tập đoàn vận hành, phát triển và tạo sự khác biệt cho các thương hiệu của mình trên toàn cầu.

Kết nối những thế mạnh đa dạng và bổ trợ này là ông Choe, người có nhiều thập kỷ kinh nghiệm CEO làm nền tảng cho tham vọng rõ ràng là củng cố sức mạnh thương hiệu trong danh mục đầu tư của Tập đoàn và đảm bảo PPHG tiếp tục tiến bước vững chắc, trong bối cảnh môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng và không cho phép sự tự mãn.

Với đội ngũ lãnh đạo điều hành này, PPHG đang tăng cường tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng ưu tiên, bao gồm khách sạn hạng sang, căn hộ dịch vụ và phân khúc MICE, đồng thời tiếp tục mở rộng tại các thành phố cửa ngõ quan trọng trên toàn cầu.

Thông qua việc đầu tư vào năng lực lãnh đạo từ nội bộ và gắn kết chặt chẽ đội ngũ điều hành với các ưu tiên chiến lược, PPHG tiếp tục xây dựng khả năng bền bỉ của tổ chức, chiều sâu nhân sự và năng lực triển khai xuất sắc cần thiết để mang lại tăng trưởng bền vững trong bối cảnh ngành khách sạn toàn cầu ngày càng phức tạp.

Các bổ nhiệm này cũng phản ánh cam kết của PPHG đối với kế hoạch kế nhiệm và phát triển lãnh đạo nội bộ, ghi nhận và thúc đẩy những nhà lãnh đạo thể hiện rõ các giá trị và tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn.

Giới thiệu về Pan Pacific Hotels Group

Pan Pacific Hotels Group là tập đoàn khách sạn toàn cầu sở hữu và quản lý hơn 50 khách sạn, khu nghỉ dưỡng và căn hộ dịch vụ thuộc ba thương hiệu – "Pan Pacific", PARKROYAL COLLECTION và PARKROYAL, tại hơn 30 thành phố trên khắp châu Á – Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, châu Phi và châu Âu. Có trụ sở chính đặt tại Singapore, tập đoàn là thành viên của UOL Group Limited niêm yết tại Singapore.

Pan Pacific Hotels and Resorts mang đến dịch vụ chân thành, tinh tế tới mọi khách hàng với niềm đam mê theo đuổi sự xuất sắc.

PARKROYAL COLLECTION Hotels & Resorts được thúc đẩy bởi niềm đam mê với cuộc sống và sự bền vững.

PARKROYAL Hotels & Resorts nổi bật với niềm đam mê dành cho mọi người và những vùng đất, đem đến cho du khách trải nghiệm văn hóa địa phương chân thực.

Pan Pacific Discovery

Pan Pacific DISCOVERY là chương trình khách hàng thân thiết được thiết kế nhằm nâng cao trải nghiệm của từng khách lưu trú. Hội viên có thể tận hưởng các quyền lợi từ DISCOVERY Dollar (D$), đơn vị phần thưởng kỹ thuật số thân thiện với người dùng, mang lại các ưu đãi độc quyền về giá phòng, trải nghiệm ẩm thực và hơn thế nữa. Với mỗi lần thăng hạng, hội viên sẽ nâng cấp trạng thái để mở khóa thêm nhiều đặc quyền nâng cao và cơ hội tích lũy và sử dụng D$ cho các tiện ích và trải nghiệm khách sạn cao cấp, bao gồm cả hệ thống nhà hàng thuộc sở hữu của Pan Pacific Hotels Group trên toàn thế giới. Pan Pacific DISCOVERY là thành viên của Liên minh Khách sạn Toàn cầu (GHA), liên minh khách sạn độc lập lớn nhất thế giới với 40 thương hiệu và hơn 800 khách sạn trên toàn thế giới. Để trở thành hội viên, hãy truy cập panpacific.com.

