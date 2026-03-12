Pan Pacific Hotels Group Memperkuat Tim Eksekutif untuk Mendukung Fase Pertumbuhan Berikutnya

PPHG menunjuk Craig Bond sebagai Chief Operating Officer, Celine Du sebagai Chief Commercial & Marketing Officer, serta Kate Loh sebagai Head, Development. Mereka akan bergabung dengan para eksekutif senior yang telah lama berkecimpung di industri, yaitu Andreas Sungaimin, Senior Vice President (SVP) People and Culture; Valerie Foo, SVP, Finance; serta Wee Wei Ling, Executive Director Sustainability Partnerships, Lifestyle and Asset, sebagai bagian dari tim manajemen senior PPHG.

Dipimpin oleh CEO, Choe Peng Sum, tim eksekutif ini menggabungkan berbagai keahlian dalam bidang operasional, strategi bisnis, keuangan, pengembangan bisnis, merek, serta pengelolaan SDM. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung ekspansi global PPHG dan perkembangan portofolio merek perusahaan.

Choe mengatakan, "Memasuki fase pertumbuhan berikutnya, kekuatan tim manajemen PPHG menjadi sangat penting. Penunjukan eksekutif ini mencerminkan jajaran pemimpin perusahaan yang semakin piawai dan matang, serta terus dibangun di seluruh grup. Kami juga terus mendorong inovasi dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, menghadirkan pengalaman tamu yang lebih personal, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih relevan dan memberdayakan karyawan. Hal ini juga didorong oleh perubahan kebutuhan pelanggan, dengan data industri [1] yang menunjukkan bahwa 82% konsumen menilai teknologi, seperti layanan tanpa kontak dan chatbot, dapat meningkatkan pengalaman mereka."

Sebagai Chief Operating Officer, Bond akan memimpin aktivitas operasional Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, dan PARKROYAL di pasar global. Ia akan bekerja sama dengan tim manajemen eksekutif untuk memastikan strategi perusahaan dapat diterapkan secara konsisten di berbagai pasar, serta menghadirkan pengalaman tamu yang berkualitas tinggi.

Sementara itu, Celine Du sebagai Chief Commercial & Marketing Officer akan memimpin strategi dan kinerja bisnis di seluruh portofolio PPHG. Berpengalaman lebih dari 30 tahun menangani berbagai merek hotel mewah dunia, Du akan mendorong pertumbuhan pendapatan, memperkuat ekuitas merek, mengelola saluran distribusi, program loyalitas pelanggan, serta kemitraan global untuk memperluas jangkauan komersial dan keterlibatan pelanggan.

Kate Loh, sempat menjabat Director, Development, hingga 2022, kembali bergabung dengan PPHG. Loh berpengalaman dalam perencanaan pengembangan bisnis, studi kelayakan, dan manajemen proyek. Ia juga memiliki rekam jejak dalam mencari dan menegosiasikan kesepakatan bisnis ketika berkarier di berbagai perusahaan perhotelan terkemuka sehingga menjadi bagian penting dalam rencana ekspansi PPHG di pasar utama.

Di PPHG, pemanfaatan teknologi diterapkan di seluruh perjalanan pelanggan, mulai dari pengalaman reservasi digital yang lebih personal hingga layanan berbasiskan AI di hotel. Teknologi ini turut meningkatkan interaksi dengan tamu sekaligus membantu tim lebih berfokus pada layanan bernilai tinggi. Di sisi operasional, platform digital yang aman dan berbasiskan data digunakan untuk meningkatkan efisiensi, mendukung inisiatif keberlanjutan, serta memperkuat pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Dalam mendukung transformasi tersebut, fungsi keuangan juga berperan penting. Foo menguasai keahlian dalam pemanfaatan teknologi untuk menjaga pengawasan strategis yang berimbang dengan platform digital yang aman, otomatisasi, serta analisis berbasiskan data. Pendekatan tersebut ikut memperkuat pengendalian risiko, menyederhanakan proses kerja, serta memastikan sistem keuangan global yang tangguh dan siap menghadapi masa depan, termasuk pengelolaan sistem pembayaran global dengan fokus kuat pada keamanan siber dan mitigasi risiko.

Sebagai Head, People and Culture, Andreas Sungaimin akan berperan penting membangun budaya kerja yang inklusif dan berorientasi pada kinerja tinggi. Hal ini menjadi langkah krusial seiring perubahan komposisi tenaga kerja global. Menurut perkiraan industri[2], pada 2030 sekitar 74% tenaga kerja global akan berasal dari generasi Milenial dan Generasi Z. Sungaimin akan mengembangkan budaya kerja yang menekankan tujuan, kesejahteraan karyawan, mobilitas karier, serta pembelajaran berkelanjutan, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai perusahaan seperti kepedulian, keunggulan layanan, dan kepercayaan.

Selain itu, untuk memastikan pertumbuhan perusahaan tetap berkelanjutan, Wee Wei Ling akan memimpin strategi keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Strategi ini mencakup integrasi nilai inklusi sosial, tanggung jawab lingkungan hidup, serta ekspresi budaya dalam aktivitas operasional dan pengembangan merek PPHG di pasar global.

Kepemimpinan Choe Peng Sum yang sangat berpengalaman sebagai CEO menjadi penggerak utama dalam memperkuat posisi merek-merek PPHG. Ia menekankan, dalam lingkungan bisnis yang berubah cepat, perusahaan harus terus bergerak maju dan tidak boleh berpuas diri.

Dengan tim eksekutif terbaru ini, PPHG akan semakin berfokus pada area pertumbuhan utama, termasuk hotel mewah, serviced apartments, serta MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions), sekaligus melanjutkan ekspansi di berbagai kota utama dunia.

Melalui investasi dalam pengembangan kepemimpinan internal, serta penyelarasan tim eksekutif dengan prioritas strategis perusahaan, PPHG terus memperkuat daya tahan organisasi, kualitas talenta, dan kemampuan eksekusi untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan di industri perhotelan global yang semakin kompleks.

Penunjukan ini juga mencerminkan komitmen PPHG terhadap perencanaan suksesi dan pengembangan kepemimpinan internal, dengan memberikan kesempatan bagi para pemimpin yang mencerminkan nilai dan visi jangka panjang perusahaan.

Tentang Pan Pacific Hotels Group

Pan Pacific Hotels Group adalah perusahaan perhotelan global yang memiliki dan mengelola lebih dari 50 hotel, resor, dan serviced suite melalui tiga merek -- Pan Pacific, PARKROYAL COLLECTION, dan PARKROYAL -- di lebih dari 30 kota di Asia Pasifik, Amerika Utara, dan Eropa. Berkantor pusat di Singapura, PPHG merupakan bagian dari UOL Group Limited yang terdaftar di Bursa Efek Singapura.

Pan Pacific Hotels and Resorts menghadirkan layanan yang penuh kehangatan dan kenyamanan bagi setiap tamu.

PARKROYAL COLLECTION Hotels & Resorts menjunjung semangat hidup dan aspek keberlanjutan.

PARKROYAL Hotels & Resorts juga mengutamakan manusia dan lingkungan hidup, serta mengajak setiap tamu untuk mengeksplorasi kebudayaan lokal yang autentik.

Informasi selengkapnya: www.panpacific.com.

Pan Pacific Discovery

Pan Pacific DISCOVERY adalah program loyalitas pelanggan yang meningkatkan pengalaman para tamu hotel. Para anggota program dapat memakai DISCOVERY Dollars (D$), insentif mata uang digital yang mudah digunakan, untuk diskon eksklusif atas harga kamar hotel, bersantap di restoran, dan lain-lain. Setiap kali level keanggotaan bertambah, para anggota memperoleh fasilitas dan kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan dan memakai D$ ketika menikmati fasilitas dan layanan premium, termasuk restoran Pan Pacific Hotels Group di seluruh dunia. Pan Pacific DISCOVERY merupakan bagian dari Global Hotel Alliance (GHA), jaringan hotel independen terbesar di dunia yang mencakup 40 merek dan lebih dari 800 hotel yang tersebar di seluruh dunia. Untuk menjadi anggota, Anda dapat mengunjungi panpacific.com. .

