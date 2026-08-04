PCG Global hoàn tất vòng gọi vốn Pre-Series A nhằm đón đầu nhu cầu điện năng đang tăng trưởng nhanh chóng tại Đông Nam Á

QUẢNG CHÂU, Trung Quốc và SINGAPORE, ngày 5 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- PCG Global, nền tảng năng lượng sạch tập trung vào hạ tầng năng lượng tái tạo, đã công bố hoàn tất vòng gọi vốn Pre-Series A được dẫn dắt bởi GenZero, nền tảng thuộc sở hữu hoàn toàn của Temasek tập trung vào việc thúc đẩy quá trình khử carbon trên toàn cầu.

Công ty được thành lập tại Singapore bởi đội ngũ đứng sau PCG Power, một trong những đơn vị vận hành năng lượng phân tán hàng đầu Trung Quốc với hơn 2 GW tài sản đang vận hành. PCG Global tận dụng năng lực đã được khẳng định này để nhân rộng mô hình toàn chu trình "phát triển - xây dựng - vận hành - chứng khoán hóa tài sản - tái đầu tư" tại các thị trường quốc tế. Hiện tại, công ty có khoảng 1,8 GW dự án đang ở nhiều giai đoạn phát triển khác nhau, bao gồm điện mặt trời phân tán, các nhà máy điện quy mô lớn, lưu trữ năng lượng sau công tơ và quản lý năng lượng thông minh, với các giải pháp bao trọn toàn bộ vòng đời từ huy động vốn và phát triển dự án đến vận hành và quản lý tài sản carbon.

Số tiền thu được từ vòng gọi vốn bên ngoài đầu tiên của PCG Global sẽ được sử dụng để đẩy nhanh việc khởi tạo và thực hiện dự án trên khắp Đông Nam Á, Châu Đại Dương và Trung Đông, những khu vực mà các cam kết net-zero và nhu cầu điện năng gia tăng đang thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của năng lượng tái tạo. Hiện công ty đã đưa vào vận hành dự án đầu tiên tại Indonesia và đang thúc đẩy các cơ hội phát triển dự án điện quy mô lớn trong khu vực.

Li Wenxuan, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành của PCG Power, cho biết: "Vòng gọi vốn này phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư tổ chức vào khả năng của chúng tôi trong việc chuyển hóa năng lực đã được kiểm chứng trong lĩnh vực năng lượng phân tán thành những kết quả chất lượng cao tại các thị trường ngoài Trung Quốc. Chúng tôi mong muốn mang lại tác động lâu dài tại các thị trường mục tiêu của mình".

Kimberly Tan, Trưởng bộ phận Đầu tư của GenZero, cho biết: "Đội ngũ PCG đã chứng minh năng lực vững chắc trong quản lý vốn, phát triển dự án và triển khai vận hành. Chúng tôi tin rằng họ có vị thế thuận lợi để mở rộng hoạt động trên toàn cầu, đặc biệt tại những khu vực có nhu cầu lớn về hạ tầng năng lượng sạch và có khả năng thích ứng".

Có trụ sở chính tại Singapore, PCG Global hoạt động theo cơ chế quản trị độc lập với hàng chục chuyên gia và đội ngũ phát triển dự án trải khắp các thị trường mục tiêu.

Giới thiệu về PCG Global

PCG Global là nền tảng năng lượng sạch có trụ sở tại Singapore, tập trung vào đầu tư, phát triển và vận hành hạ tầng năng lượng tái tạo tại các thị trường quốc tế. Công ty cung cấp các giải pháp năng lượng tích hợp bao gồm phát điện mặt trời, lưu trữ năng lượng và quản lý năng lượng thông minh, với phương pháp tiếp cận trọn vòng đời từ thu xếp vốn dự án đến quản lý tài sản carbon.

Giới thiệu về GenZero

GenZero là công ty nền tảng đầu tư tập trung vào việc thúc đẩy quá trình khử carbon trên toàn cầu. Được thành lập bởi Temasek, công ty hướng tới mang lại tác động tích cực đối với khí hậu song song với lợi nhuận tài chính bền vững trong dài hạn thông qua việc đầu tư vào các giải pháp có khả năng mở rộng quy mô.

Liên hệ truyền thông:

PCG Global – Bộ phận Quan hệ công chúng: [email protected]

GenZero – Michelle Tan: [email protected]

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