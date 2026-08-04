PCG Global ปิดรอบระดมทุน Pre-Series A เล็งจับอุปสงค์พลังงานที่เติบโตรวดเร็วในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
News provided byPCG Global
04 Aug, 2026, 20:35 CST
กว่างโจว, จีน และสิงคโปร์, 4 ส.ค. 2569 /PRNewswire/ -- PCG Global แพลตฟอร์มพลังงานสะอาดที่มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียน ประกาศปิดรอบการระดมทุน Pre-Series A โดยมี GenZero เป็นผู้นำการลงทุน ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ Temasek ถือหุ้นทั้งหมด มุ่งเน้นการเร่งลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก
บริษัทนี้ก่อตั้งขึ้นในสิงคโปร์โดยทีมงานเบื้องหลัง PCG Power หนึ่งในผู้ประกอบการด้านพลังงานแบบกระจายชั้นนำของจีน ซึ่งมีสินทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่มากกว่า 2 กิกะวัตต์ PCG Global ใช้ประโยชน์จากผลงานดังกล่าวในการจำลองแบบแผน "การพัฒนา-การก่อสร้าง-การดำเนินงาน-การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์-การลงทุนซ้ำ" แบบครบวงจรในตลาดต่างประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีโครงการประมาณ 1.8 กิกะวัตต์ในขั้นตอนการพัฒนาต่าง ๆ ครอบคลุมพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ ระบบกักเก็บพลังงานแบบติดตั้งหลังมิเตอร์ และการจัดการพลังงานอัจฉริยะ โดยนำเสนอโซลูชันครบวงจรตั้งแต่การจัดหาเงินทุนและการพัฒนาไปจนถึงการดำเนินงานและการจัดการคาร์บอน
เงินทุนที่ได้รับจากการระดมทุนภายนอกครั้งแรกของ PCG Global จะนำไปใช้เพื่อเร่งการริเริ่มและดำเนินโครงการต่าง ๆ ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนีย และตะวันออกกลาง ซึ่งความมุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และอุปสงค์ด้านพลังงานที่เพิ่มขึ้นกำลังผลักดันพลังงานหมุนเวียนให้เติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วโครงการแรกในอินโดนีเซีย และกำลังพัฒนาโอกาสในโครงการขนาดใหญ่ในภูมิภาคนี้
Li Wenxuan ประธานและซีอีโอของ PCG Power กล่าวว่า "การระดมทุนรอบนี้สะท้อนให้เห็นความเชื่อมั่นระดับสถาบันที่มีต่อความสามารถของเราในการเปลี่ยนศักยภาพด้านพลังงานแบบกระจายศูนย์ที่พิสูจน์แล้วให้เป็นผลลัพธ์คุณภาพสูงนอกประเทศจีน เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างผลกระทบที่ยั่งยืนในตลาดเป้าหมายต่าง ๆ"
Kimberly Tan หัวหน้าฝ่ายการลงทุนของ GenZero กล่าวว่า "ทีมงาน PCG ได้แสดงความสามารถแข็งแกร่งด้านการบริหารจัดการเงินทุน การพัฒนาโครงการ และการดำเนินงาน เราเชื่อว่าพวกเขาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก โดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีอุปสงค์สูงด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดและยั่งยืน"
PCG Global มีสำนักงานใหญ่ที่ประเทศสิงคโปร์ ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลที่เป็นอิสระ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและทีมพัฒนาหลายสิบทีมครอบคลุมตลาดเป้าหมายต่าง ๆ
เกี่ยวกับ PCG Global
PCG Global เป็นแพลตฟอร์มพลังงานสะอาดที่มีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ มุ่งเน้นการลงทุน การพัฒนา และการดำเนินงานโครงสร้างพื้นฐานพลังงานหมุนเวียนในตลาดต่างประเทศ บริษัทนำเสนอโซลูชันพลังงานแบบบูรณาการที่ครอบคลุมการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ การกักเก็บพลังงาน และการจัดการพลังงานอัจฉริยะ ด้วยแนวทางแบบครบวงจรตั้งแต่การจัดหาเงินทุนโครงการไปจนถึงการจัดการสินทรัพย์คาร์บอน
เกี่ยวกับ GenZero
GenZero เป็นบริษัทแพลตฟอร์มการลงทุนที่มุ่งเน้นการเร่งลดการปล่อยคาร์บอนทั่วโลก ก่อตั้งโดย Temasek โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสภาพภูมิอากาศควบคู่ไปกับผลตอบแทนทางการเงินที่ยั่งยืนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในโซลูชันที่ขยายขนาดได้
ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อ:
- PCG Global – ฝ่ายประชาสัมพันธ์: [email protected]
- GenZero – Michelle Tan: [email protected]
SOURCE PCG Global
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