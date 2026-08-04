PCG Global Selesaikan Pembiayaan Pra-Siri A bagi Memanfaatkan Pertumbuhan Pesat Permintaan Tenaga di Asia Tenggara

GUANGZHOU, China dan SINGAPURA, 4 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- PCG Global, platform tenaga bersih yang memberi tumpuan kepada infrastruktur tenaga boleh diperbaharui, telah mengumumkan kejayaan melengkapkan pusingan pembiayaan Pra-Siri A yang diterajui oleh GenZero, platform milik penuh Temasek yang memberi tumpuan kepada usaha mempercepat penyahkarbonan di peringkat global.

Syarikat itu diasaskan di Singapura oleh pasukan di sebalik PCG Power, salah sebuah pengendali tenaga teragih terkemuka di China yang memiliki lebih 2GW aset beroperasi. Berbekalkan rekod prestasi tersebut, PCG Global mengguna pakai model kitaran penuh "pembangunan–pembinaan–operasi–pensekuritian aset–pelaburan semula" di pasaran antarabangsa. Ketika ini, syarikat mempunyai kira-kira 1.8GW projek pada pelbagai peringkat pembangunan yang merangkumi solar teragih, loji tenaga berskala utiliti, sistem penyimpanan tenaga belakang meter dan pengurusan tenaga pintar, dengan penawaran menyeluruh sepanjang kitaran hayat daripada pembiayaan dan pembangunan projek hingga operasi serta pengurusan karbon.

Dana daripada pengumpulan modal luar pertama PCG Global itu akan digunakan bagi mempercepat pembangunan dan pelaksanaan projek di seluruh Asia Tenggara, Oceania dan Timur Tengah, ketika komitmen sifar bersih dan peningkatan permintaan tenaga terus memacu pertumbuhan pesat tenaga boleh diperbaharui. Syarikat itu kini telah memiliki projek operasi pertamanya di Indonesia dan sedang memajukan beberapa peluang pembangunan loji tenaga berskala utiliti di rantau ini.

Li Wenxuan, Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif PCG Power, berkata: "Pusingan pembiayaan ini mencerminkan keyakinan institusi terhadap keupayaan kami untuk menterjemahkan kepakaran tenaga teragih yang telah terbukti kepada pencapaian berkualiti tinggi di luar China. Kami berharap dapat memberikan impak yang berkekalan di semua pasaran sasaran kami."

Kimberly Tan, Ketua Pelaburan GenZero, berkata: "Pasukan PCG telah membuktikan keupayaan kukuh dalam pengurusan modal, pembangunan projek dan pelaksanaan operasi. Kami percaya mereka berada pada kedudukan yang baik untuk berkembang di peringkat global, khususnya di rantau yang mempunyai permintaan tinggi terhadap infrastruktur tenaga bersih dan berdaya tahan."

Beribu pejabat di Singapura, PCG Global beroperasi di bawah struktur tadbir urus yang bebas dengan puluhan tenaga profesional serta pasukan pembangunan yang merangkumi semua pasaran sasarannya.

Latar Belakang PCG Global

PCG Global ialah platform tenaga bersih yang beribu pejabat di Singapura dan memberi tumpuan kepada pelaburan, pembangunan dan pengendalian infrastruktur tenaga boleh diperbaharui di pasaran antarabangsa. Syarikat menyediakan penyelesaian tenaga bersepadu yang merangkumi penjanaan tenaga solar, penyimpanan tenaga dan pengurusan tenaga pintar, dengan pendekatan menyeluruh sepanjang kitaran hayat daripada pembiayaan projek hingga pengurusan aset karbon.

Latar Belakang GenZero

GenZero ialah syarikat platform pelaburan yang memberi tumpuan kepada usaha mempercepat penyahkarbonan di seluruh dunia. Ditubuhkan oleh Temasek, GenZero berhasrat menghasilkan impak positif terhadap iklim di samping menjana pulangan kewangan mampan jangka panjang menerusi pelaburan dalam penyelesaian yang boleh diskalakan.

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