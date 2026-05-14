Pinegrove Credit Partners và Temasek Công Bố Quan Hệ Đối Tác Chiến Lược nhằm Hỗ Trợ Đổi Mới Sáng Tạo Thông Qua Hình Thức Cho Vay Mạo Hiểm.

SAN FRANCISCO, ngày 14 tháng Năm năm 2026 /PRNewswire/ -- Pinegrove Credit Partners (tổ chức được hậu thuẫn bởi Brookfield và HRTG Partners) và Temasek đã công bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược tập trung vào lĩnh vực cho vay mạo hiểm. Mục tiêu trọng tâm của quan hệ hợp tác này là cung cấp hỗ trợ tài chính dưới hình thức vay vốn mạo hiểm cho các công ty đang trên đà tăng trưởng thuộc nền kinh tế đổi mới sáng tạo.

Với quan hệ đối tác này, Temasek và Pinegrove bắt tay cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, hạn chế tối đa việc pha loãng cổ phần cho các công ty công nghệ và khoa học đời sống đang trong giai đoạn tăng trưởng. Pinegrove Credit Partners là đơn vị chuyên trách mảng vay vốn mạo hiểm và tín dụng tư nhân trực thuộc Pinegrove.

Sự hợp tác giữa Temasek và Pinegrove phản ánh tầm nhìn chung của hai bên về vai trò ngày càng quan trọng của vốn vay mạo hiểm trong việc cấp vốn cho làn sóng đổi mới tiếp theo. Trong bối cảnh thị trường vốn biến động không ngừng và việc huy động vốn bằng cổ phần ngày càng khắt khe, vốn vay mạo hiểm dần khẳng định vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ cho các công ty chất lượng cao muốn mở rộng quy mô hoạt động mà vẫn bảo toàn quyền sở hữu cũng như tính linh hoạt trong bảng cân đối kế toán.

Pinegrove Credit Partners chuyên cung cấp các khoản vay có bảo đảm cho các công ty đã được các quỹ mạo hiểm rót vốn, tập trung vào các doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực đổi mới, bao gồm trí tuệ nhân tạo (AI), cơ sở hạ tầng điện toán, quốc phòng, hàng không vũ trụ, năng lượng và công nghệ robot, cũng như phần mềm doanh nghiệp, y tế và khoa học đời sống.

Pinegrove duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với Silicon Valley Bank (SVB) – chi nhánh của Ngân hàng First Citizens và là một trong những định chế tài chính lâu đời nhất trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư mạo hiểm. Pinegrove đã đồng hành cùng nền tảng cho vay mạo hiểm của SVB kể từ năm 2012, trước khi hai bên chính thức hóa mối quan hệ hợp tác cho vay chiến lược vào tháng 12 năm 2024.

Trải qua nhiều chu kỳ đầu tư mạo hiểm và tín dụng, các quỹ của Pinegrove Credit Partners đã giải ngân hơn 4,5 tỷ USD thông qua khoảng 580 khoản vay cho hơn 450 công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng kể từ khi thành lập vào năm 2012. Từ tháng 3 năm 2025, các quỹ đầu tư hiện hữu đã hoàn tất giải ngân hoặc ký kết thỏa thuận sơ bộ cho 37 khoản vay, với tổng giá trị cam kết đạt khoảng 700 triệu USD.

Ông Jim Ellison, Đối Tác Quản Lý kiêm Giám Đốc của Pinegrove Credit Partners, cho biết: "Nền tảng của Pinegrove được xây dựng dựa trên sự kết nối sâu rộng trong hệ sinh thái đổi mới, bao gồm mối quan hệ lâu dài với các đối tác ngân hàng, nhà tài trợ và đội ngũ lãnh đạo công ty. Vị thế này thúc đẩy chúng tôi khai thác những nguồn thương vụ khác biệt và cho phép triển khai vốn với mức độ chọn lọc cao."

Giới thiệu về Pinegrove Credit Partners

Pinegrove Credit Partners là đơn vị chuyên trách vay vốn mạo hiểm và tín dụng tư nhân trực thuộc Pinegrove Venture Partners ("Pinegrove"). Được hậu thuẫn bởi Brookfield và HRTG Partners, với tổng tài sản quản lý hơn 12 tỷ USD, Pinegrove hoạt động như một nền tảng đầu tư mạo hiểm đa dạng, trải rộng khắp nền kinh tế đổi mới sáng tạo, bao gồm: cho vay mạo hiểm (Pinegrove Credit Partners), đầu tư sơ cấp và đồng đầu tư vào quỹ (Pinegrove Strategic Partners), và đầu tư thứ cấp mạo hiểm (Pinegrove Opportunity Partners). Để biết thêm thông tin về Pinegrove Credit Partners, vui lòng gửi email tới [email protected]

Giới thiệu về Temasek

Temasek là một công ty đầu tư toàn cầu có trụ sở chính tại Singapore. Tính đến ngày 31 tháng 3 năm 2025, giá trị danh mục đầu tư ròng của Temasek đạt 434 tỷ SGD (tương đương 324 tỷ USD). Với tôn chỉ "Vì sự thịnh vượng của mọi thế hệ", Temasek luôn nỗ lực tạo ra những giá trị khác biệt cho thế hệ hôm nay và mai sau. Temasek luôn hướng đến việc xây dựng một danh mục đầu tư vững mạnh và có tầm nhìn xa, mang lại lợi nhuận bền vững trong dài hạn. Công ty này hiện có 13 văn phòng tại 9 quốc gia trên toàn thế giới: Tại châu Á: Bắc Kinh, Hà Nội, Mumbai, Thượng Hải, Thâm Quyến và Singapore; và ngoài châu Á: Brussels, London, Mexico City, New York, Paris, San Francisco và Washington, DC. Để biết thêm thông tin về Temasek, vui lòng truy cập www.temasek.com.sg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2979577/Pinegrove_Venture_Partners__Pinegrove__Logo.jpg

SOURCE Pinegrove Venture Partners