파인그로브 크레딧 파트너스, 테마섹과 전략적 제휴로 벤처 부채 통한 혁신 지원 나선다

샌프란시스코, 2026년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 파인그로브 크레딧 파트너스(Pinegrove Credit Partners)가 브룩필드(Brookfield)와 HRTG 파트너스(HRTG Partners)의 지원을 받아 테마섹(Temasek)과 벤처 부채를 겨냥한 전략적 파트너십을 발표했다. 이번 파트너십은 혁신 경제 분야 성장 단계 기업을 위한 벤처 부채 금융 지원에 중점을 둘 예정이다.





이번 파트너십을 통해 테마섹과 파인그로브는 성장 단계 기술 및 생명과학 기업에 유연하고 지분 희석을 최소화하는 금융 솔루션을 제공할 방침이다. 파인그로브 크레딧 파트너스는 파인그로브의 벤처 부채 및 사모 신용 사업부다.

테마섹과 파인그로브의 파트너십은 벤처 부채가 차세대 혁신 자금 조달에서 점점 더 중요한 역할을 한다는 견해가 일치된 데서 나온 것이다. 자본시장이 진화하고 지분 금융이갈수록 선별적으로 이뤄지는 가운데, 벤처 부채는 소유권과 재무제표 유연성을 유지하면서 규모 확대를 모색하는 우량 기업을 지원하는 데 더욱 중요한 역할을 하고 있다.

파인그로브 크레딧 파트너스는 벤처캐피털 지원 기업에 담보 대출을 제공하며, AI 및 컴퓨팅 인프라, 방위, 우주, 에너지, 로봇 기술은 물론 엔터프라이즈 소프트웨어, 헬스케어, 생명과학 등 혁신의 최전선에서 사업을 운영하는 기업에 중점을 두고 있다.

파인그로브는 벤처 뱅킹 분야에서 입지가 확고하기로는 최고를 다투는 기관인 퍼스트 시티즌즈 뱅크(First Citizens Bank) 소속 실리콘밸리은행(Silicon Valley Bank·SVB)과 오랜 관계를 유지하고 있다. 파인그로브는 2012년부터 SVB의 벤처 대출 플랫폼과 협력해 왔으며, 2024년 12월 양측은 전략적 대출 관계를 공식화했다.

파인그로브 크레딧 파트너스의 펀드는 여러 벤처 및 신용 사이클을 거치며 2012년 설립 이후 대출 약 580건을 통해 450곳이 넘는 성장 단계 기업에 45억 달러가 넘는 자금을 집행했다. 2025년 3월 이후 기존 펀드 비히클(vehicle)은 총 약 7억 달러 규모의 약정에 해당하는 대출 37건을 마감했거나 조건서에 서명했다.

짐 엘리슨(Jim Ellison) 파인그로브 크레딧 파트너스 매니징 파트너 겸 대표는 "파인그로브의 플랫폼은 은행 파트너, 스폰서, 기업 경영진과의 장기적 관계를 포함해 혁신 생태계 전반에 걸친 깊은 연결성을 바탕으로 구축됐다"며 "이 같은 입지에 힘입어 차별화된 딜 소싱을 견인하고, 수준 높은 선별성을 바탕으로 자본을 배치할 수 있다"고 말했다.

파인그로브 크레딧 파트너스 소개

파인그로브 크레딧 파트너스는 파인그로브 벤처 파트너스(Pinegrove Venture Partners, '파인그로브')의 벤처 부채 및 사모 신용 사업부다. 브룩필드와 HRTG 파트너스의 지원을 받아 운용자산이 120억 달러가 넘으며 혁신 경제 전반에서 활동하는 다각화된 벤처 투자 플랫폼으로 운영되고 있다. 사업 분야로는 벤처 부채(파인그로브 크레딧 파트너스), 펀드 프라이머리 및 공동 투자(파인그로브 스트래티직 파트너스), 벤처 세컨더리(파인그로브 오퍼튜니티 파트너스)가 있다. 파인그로브 크레딧 파트너스에 관해 자세한 사항은 이메일([email protected]로 문의하면 된다.

테마섹 소개

테마섹은 싱가포르에 본사를 둔 글로벌 투자회사로, 2025년 3월 31일 기준 순포트폴리오 가치가 4340억 싱가포르 달러(미화 3240억 달러)에 달한다. 테마섹의 목적 '모든 세대가 번영하도록(So Every Generation Prospers)'은 현재와 미래 세대를 위해 변화를 만들어 가도록 이끈다. 테마섹은 장기적으로 지속 가능한 수익을 제공할 회복력 있고 미래지향적인 포트폴리오 구축을 추구한다. 전 세계 9개국에 13개 사무소를 두고 있으며, 아시아 지역에는 베이징, 하노이, 뭄바이, 상하이, 선전, 싱가포르에, 아시아 외 지역에는 브뤼셀, 런던, 멕시코시티, 뉴욕, 파리, 샌프란시스코, 워싱턴 DC에 사무소가 있다. 테마섹에 관해 자세한 사항은 www.temasek.com.sg에서 확인할 수 있다.

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2979577/Pinegrove_Venture_Partners__Pinegrove__Logo.jpg

SOURCE Pinegrove Venture Partners