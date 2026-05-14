Pinegrove Credit Partners dan Temasek Umumkan Kemitraan Strategis Untuk Mendukung Inovasi Melalui Pembiayaan Utang Ventura

SAN FRANCISCO, 15 Mei 2026 /PRNewswire/ - Pinegrove Credit Partners, didukung oleh Brookfield dan HRTG Partners, bersama Temasek mengumumkan kemitraan strategis yang berfokus pada pembiayaan utang ventura. Kemitraan ini akan berfokus pada dukungan pembiayaan utang ventura untuk perusahaan tahap pertumbuhan di ekonomi inovasi.

Kemitraan yang menyatukan Temasek dan Pinegrove ini menyediakan solusi pembiayaan yang fleksibel dan dengan tingkat dilusi rendah bagi perusahaan teknologi dan perusahaan ilmu hayati pada tahap pertumbuhan. Pinegrove Credit Partners adalah bisnis pembiayaan utang ventura dan kredit swasta milik Pinegrove.

Kemitraan Temasek dengan Pinegrove mencerminkan pandangan bersama bahwa peran pembiayaan utang ventura kian penting dalam mendanai gelombang inovasi berikutnya. Di saat perkembangan pasar modal dan pembiayaan ekuitas kian selektif, peran pembiayaan utang ventura semakin penting dalam mendukung perusahaan berkualitas tinggi yang berupaya melakukan peningkatan sambil tetap mempertahankan kepemilikan dan fleksibilitas neraca keuangan.

Pinegrove Credit Partners menyediakan pinjaman berjaminan kepada perusahaan yang didukung modal ventura, dengan berfokus pada bisnis yang beroperasi di garis depan inovasi, termasuk AI dan infrastruktur komputasi, pertahanan, ruang angkasa, energi, teknologi robotika, perangkat lunak perusahaan, layanan kesehatan, dan ilmu hayati.

Pinegrove sudah lama menjalin hubungan dengan Silicon Valley Bank (SVB), yakni divisi First Citizens Bank dan salah satu lembaga terkuat di bidang perbankan ventura. Pinegrove bekerja sama dengan platform pembiayaan utang ventura milik SVB sejak tahun 2012. Pada bulan Desember 2024, mereka meresmikan hubungan pembiayaan yang strategis.

Sejak didirikan pada tahun 2012 dan di berbagai siklus ventura dan kredit, dana Pinegrove Credit Partners telah menyalurkan lebih dari $4,5 miliar untuk sekitar 580 pinjaman kepada lebih dari 450 perusahaan dalam tahap pertumbuhan. Sejak bulan Maret 2025, berbagai instrumen pendanaan yang ada telah menyelesaikan atau menandatangani perjanjian awal untuk 37 pinjaman dengan total komitmen sekitar $700 juta.

"Platform Pinegrove dibangun berdasarkan konektivitas yang mendalam di seluruh ekosistem inovasi, termasuk hubungan jangka panjang dengan mitra perbankan, sponsor, dan tim kepemimpinan perusahaan," kata Jim Ellison, Managing Partner dan Pimpinan Pinegrove Credit Partners. "Posisi ini mendorong originasi yang berbeda dan memungkinkan kami menempatkan modal dengan tingkat selektivitas yang tinggi."

Tentang Pinegrove Credit Partners

Pinegrove Credit Partners adalah bisnis pembiayaan utang ventura dan kredit swasta milik Pinegrove Venture Partners ("Pinegrove"). Didukung oleh Brookfield dan HRTG Partners, dan dengan aset kelolaan lebih dari $12 miliar, Pinegrove beroperasi sebagai platform investasi ventura terdiversifikasi di sektor ekonomi inovasi, yang meliputi: pembiayaan utang ventura (Pinegrove Credit Partners), investasi primer pada dana dan investasi bersama (Pinegrove Strategic Partners), dan transaksi sekunder ventura (Pinegrove Opportunity Partners). Untuk informasi lebih lanjut tentang Pinegrove Credit Partners, harap kirimkan email ke [email protected]

Tentang Temasek

Temasek adalah perusahaan investasi global dan berkantor pusat di Singapura, dengan nilai portofolio bersih sebesar S$434 miliar (AS$324 miliar) per 31 Maret 2025. Tujuan Temasek, "Agar Setiap Generasi Sejahtera" menjadi panduan untuk membuat perbedaan bagi generasi saat ini dan generasi mendatang. Temasek berupaya membangun portofolio yang tangguh dan berpandangan ke depan yang akan memberikan imbal hasil berkelanjutan dalam jangka panjang. Temasek memiliki 13 kantor di 9 negara: Di Asia: Beijing, Hanoi, Mumbai, Shanghai, Shenzhen, dan Singapura di Asia; di luar Asia: Brussels, London, Mexico City, New York, Paris, San Francisco, dan Washington, DC. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Temasek, harap kunjungi www.temasek.com.sg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2979577/Pinegrove_Venture_Partners__Pinegrove__Logo.jpg

SOURCE Pinegrove Venture Partners