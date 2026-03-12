Prince Retail Mở Rộng Việc Ứng Dụng RELEX để Tăng Cường Khả Năng Cung Cấp Hàng Tạp Hóa Trên Khắp Philippines

Chuỗi cửa hàng bán lẻ phục vụ các cộng đồng vùng sâu vùng xa này sẽ triển khai các tính năng chẩn đoán và định giá tại 80 cửa hàng

MANILA, Philippines, ngày 12 tháng Ba năm 2026 /PRNewswire/ -- Prince Retail, chuỗi bán lẻ hàng tạp hóa của Philippines chuyên phục vụ các cộng đồng vùng sâu vùng xa và tỉnh lẻ, sẽ mở rộng việc ứng dụng các giải pháp của RELEX Solutions để cải thiện hơn nữa độ chính xác của dự báo, đảm bảo hàng hóa luôn có sẵn và tối ưu hóa việc định giá trên toàn mạng lưới cửa hàng.

Prince Retail đã là khách hàng của RELEX trong nhiều năm, nhà bán lẻ này sử dụng các tính năng dự báo, bổ sung hàng hóa và phân bổ nguồn lực để hỗ trợ vận hành chuỗi cửa hàng. Trên nền tảng này, Prince Retail sẽ triển khai hệ thống chẩn đoán lỗi RELEX Diagnostics, bao gồm cả Chẩn Đoán hỗ trợ bởi Trí Tuệ Nhân Tạo (AI), để có được cái nhìn sâu sắc hơn về hiệu suất của chuỗi cung ứng và tăng tốc độ xử lý sự cố bằng cách sử dụng khả năng của tác nhân AI. Trong các giai đoạn tiếp theo, Prince Retail dự kiến sẽ đưa vào sử dụng tính năng tối ưu hóa giá cả và các tính năng máy học được nâng cấp.

Với mạng lưới 80 cửa hàng được hỗ trợ bởi 10 trung tâm phân phối, Prince Retail phục vụ các cộng đồng trên một thị trường đa dạng về mặt địa lý, nơi mà mô hình nhu cầu, hạn chế về hậu cần và độ nhạy cảm về giá cả có thể rất khác nhau. Khi hoạt động kinh doanh tiếp tục phát triển, nhà bán lẻ này nhận ra nhu cầu cấp thiết về một hệ thống phân tích nguyên nhân gốc rễ chính xác hơn để giúp đội ngũ của mình phản ứng nhanh hơn với các vấn đề về dự báo và nguồn cung hàng hóa.

Prince Retail đã chọn RELEX để hỗ trợ giai đoạn tiếp theo này, họ chuyển đổi từ việc sử dụng nhiều nhà cung cấp công nghệ riêng lẻ sang một nền tảng duy nhất hiểu rõ bối cảnh ngành bán lẻ hàng tạp hóa tại Philippines, từ sự khác biệt về nhu cầu theo khu vực đến sự phức tạp của chuỗi cung ứng.

Khi ứng dụng RELEX Diagnostics, Prince Retail sẽ có khả năng xác định những yếu tố gây ra sự sai lệch trong dự báo, sự thiếu hụt nguồn cung và những thách thức trong khâu vận hành, từ đó giúp các nhà hoạch định tập trung giải quyết những vấn đề trọng yếu. Tính năng tối ưu hóa giá cả sẽ hỗ trợ đưa ra các quyết định về giá bán nhất quán và phù hợp hơn với từng địa phương, giúp nhà bán lẻ cân bằng giữa khả năng chi trả của khách hàng và hiệu quả duy trì lợi nhuận bền vững.

"Việc đảm bảo nguồn hàng ổn định và giá cả cạnh tranh nhưng phải chăng là điều thiết yếu đối với các cộng đồng vùng sâu vùng xa mà chúng tôi đang phục vụ", bà Rina Janine Go, Giám Đốc Thương Mại, Tiếp Thị và Phân Phối của Prince Retail, cho biết. "RELEX đã giúp chúng tôi cải thiện quy trình dự báo và bổ sung hàng hóa, tính năng chẩn đoán sẽ cung cấp cho đội ngũ của chúng tôi cái nhìn rõ ràng hơn về những lĩnh vực cần cải thiện và cách để hành động nhanh hơn. Khi chúng tôi mở rộng sang tối ưu hóa giá bán và các tính năng máy học nâng cao, giai đoạn tiếp theo này sẽ hỗ trợ mục tiêu vận hành hiệu quả, đồng thời phục vụ khách hàng tốt hơn nữa so với hiện tại."

"Prince Retail là khách hàng đầu tiên của chúng tôi tại Philippines, và quan hệ hợp tác này đã kéo dài gần 5 năm", ông Rod Talbot, Phó Chủ Tịch Bán Lẻ, khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC), RELEX Solutions cho biết. "Họ là một nhà bán lẻ vững mạnh với cam kết rõ ràng trong việc phục vụ các cộng đồng ít được chú ý. Theo thời gian, chúng tôi đã xây dựng được sự tin tưởng lẫn nhau thông qua những kết quả nhất quán. Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục đồng hành cùng Prince Retail khi họ mở rộng việc ứng dụng các tính năng của RELEX."

Giới thiệu về Prince Retail

Tập Đoàn Prince Retail là một chuỗi siêu thị và đại siêu thị có trụ sở tại Philippines, chuyên cung cấp hàng hóa chất lượng với giá cả phải chăng và dễ tiếp cận, đặc biệt là cho các cộng đồng thuộc tầng lớp thu nhập thấp trên khắp Philippines, chủ yếu tại Visayas và Mindanao. Thông qua việc mở rộng có kỷ luật, năng lực chuỗi cung ứng mạnh mẽ và đầu tư liên tục vào các hệ thống kỹ thuật số và vận hành, Prince thúc đẩy sự tăng trưởng toàn diện, đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận nhu yếu phẩm hàng ngày cho các gia đình Philippines.

Giới thiệu về RELEX

RELEX Solutions cung cấp một nền tảng thống nhất, ứng dụng công nghệ AI dành cho việc lập kế hoạch bán lẻ và chuỗi cung ứng. Công ty được tin tưởng trên toàn cầu nhờ luôn duy trì mức độ hài lòng cao của khách hàng. RELEX hỗ trợ các nhà bán lẻ, nhà sản xuất và nhà bán buôn tối ưu hóa nhu cầu, hàng tồn kho, tiếp thị, định giá, lập kế hoạch cung ứng và sản xuất để cải thiện khả năng cung ứng và hiệu quả vận hành trên quy mô lớn. Các thương hiệu như ADUSA, Camco, Carhartt, COSMOS Pharmaceutical Corporation, Circle K, Dollar Tree và Family Dollar, M&S Food, PetSmart, Rituals, The Body Shop, The Home Depot, Sun Tire & Auto Service và Vita Coco đều tin dùng RELEX để tăng khả năng cung ứng sản phẩm, thúc đẩy doanh số bán hàng, cung cấp thông tin chuyên sâu hữu ích, nâng cao tính bền vững và thúc đẩy tăng trưởng có lợi nhuận. Tìm hiểu thêm tại: relexsolutions.com/customer

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2856814/RELEX_Solutions_Logo.jpg

SOURCE RELEX Solutions