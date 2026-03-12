Prince Retail Perluas Penggunaan RELEX untuk Memperkuat Ketersediaan Bahan Makanan di Seluruh Filipina

Perusahaan ritel yang melayani masyarakat yang kurang terlayani ini akan menerapkan kemampuan diagnostik dan penetapan harga di 80 toko

MANILA, Filipina, 12 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Prince Retail adalah perusahaan ritel bahan makanan asal Filipina yang berfokus untuk melayani masyarakat yang kurang terlayani dan masyarakat provinsi. Perusahaan ini memperluas penggunaan RELEX Solutions untuk lebih meningkatkan keakuratan perkiraan, ketersediaan di rak, dan penetapan harga di seluruh jaringan tokonya.

Prince Retail telah menjadi pelanggan RELEX selama beberapa tahun dan menggunakan kemampuan dalam hal perkiraan, pengisian ulang, dan lokasi untuk mendukung operasional toko. Dengan landasan ini, Prince Retail akan menerapkan RELEX Diagnostics, termasuk Diagnostik berbasis AI, untuk memiliki visibilitas lebih mendalam mengenai kinerja rantai pasokan dan lebih cepat mengatasi masalah dengan kemampuan agen AI. Pada tahap selanjutnya, Prince Retail juga berencana memperkenalkan optimalisasi harga dan peningkatan kemampuan machine learning.

Dengan mengoperasikan 80 toko yang didukung oleh 10 pusat distribusi, Prince Retail melayani masyarakat di berbagai lokasi pasar di mana pola permintaan, kendala logistik, dan sensitivitas harga dapat sangat bervariasi. Di saat bisnisnya terus berkembang, Prince Retail memahami pentingnya menganalisis akar penyebab yang lebih akurat untuk membantu tim lebih cepat menanggapi masalah perkiraan dan ketersediaan.

Prince Retail memilih RELEX untuk mendukung tahap selanjutnya dengan beralih dari beberapa penyedia teknologi menjadi kesatuan perencanaan dalam satu platform yang memahami bidang ritel bahan makanan di Filipina, mulai dari beragam permintaan regional hingga kompleksitas rantai pasokan.

Dengan RELEX Diagnostics, Prince Retail akan dapat mengidentifikasi penyebab penyimpangan perkiraan, kesenjangan ketersediaan, dan masalah pelaksanaan, sehingga perencana dapat berfokus pada masalah yang tepat. Kemampuan optimalisasi harga akan mendukung keputusan penetapan harga yang lebih konsisten dan terlokalisasi untuk membantu Prince Retail menyeimbangkan keterjangkauan bagi pelanggan dengan kinerja margin yang berkelanjutan.

"Ketersediaan yang konsisten dan harga yang kompetitif namun terjangkau sangat penting bagi masyarakat yang kurang terlayani di wilayah operasional kami," kata Rina Janine Go, Chief Merchandising, Marketing, and Distribution Officer di Prince Retail. "RELEX telah membantu kami meningkatkan cara melakukan perkiraan dan pengisian ulang. Diagnostik juga akan memberikan wawasan lebih jelas kepada tim kami tentang hal-hal yang harus dilakukan dan dengan lebih cepat. Seiring dengan perluasan kami ke bidang penetapan harga dan machine learning yang canggih, tahap berikutnya ini mendukung tujuan kami untuk beroperasi secara efisien sekaligus melayani pelanggan dengan lebih baik."

"Prince Retail adalah pelanggan pertama kami di Filipina, dan kerja sama kami telah berlangsung selama hampir lima tahun," kata Rod Talbot, VP Retail di RELEX Solutions Asia Pasifik. "Prince Retail adalah perusahaan ritel yang kuat dan memiliki komitmen yang jelas untuk melayani masyarakat yang sering diabaikan. Seiring berjalannya waktu, kami telah membangun kepercayaan bersama melalui hasil yang konsisten, dan kami sangat antusias untuk terus mendukung Prince Retail di saat mereka memperluas penggunaan kemampuan RELEX."

Tentang Prince Retail

Prince Retail Group adalah jaringan supermarket dan hypermarket asal Filipina yang berkomitmen untuk membuat barang berkualitas dapat terjangkau dan mudah didapatkan, khususnya bagi masyarakat di lapisan sosial ekonomi terbawah di Filipina, dengan fokus utama pada Visayas dan Mindanao. Melalui ekspansi yang disiplin, kemampuan rantai pasokan yang kuat, dan investasi rutin pada sistem digital dan sistem operasional, Prince meningkatkan pertumbuhan yang inklusif sekaligus memperkuat akses sehari-hari ke barang kebutuhan pokok bagi keluarga di Filipina.

Tentang RELEX

RELEX Solutions menyediakan platform terpadu berbasis AI untuk perencanaan ritel dan rantai pasokan, dan dipercaya di seluruh dunia karena kepuasan pelanggan yang selalu tinggi. RELEX membantu peritel, produsen, dan pedagang grosir mengoptimalkan permintaan, inventaris, merchandising, penetapan harga, perencanaan pasokan dan perencanaan produksi untuk meningkatkan ketersediaan dan efisiensi dalam skala besar. Merek-merek seperti ADUSA, Camco, Carhartt, COSMOS Pharmaceutical Corporation, Circle K, Dollar Tree dan Family Dollar, M&S Food, PetSmart, Rituals, The Body Shop, The Home Depot, Sun Tire & Auto Service, dan Vita Coco mempercayai RELEX untuk meningkatkan ketersediaan produk, menaikkan penjualan, memberikan wawasan yang dapat ditindaklanjuti, mengembangkan keberlanjutan, dan mendorong pertumbuhan yang menguntungkan. Ketahui lebih lanjut di: relexsolutions.com/customer

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2856814/RELEX_Solutions_Logo.jpg

SOURCE RELEX Solutions