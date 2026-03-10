RATIONAL tại Food & Hospitality Asia (FHA) 2026: Giải pháp nhà bếp thông minh và bền vững cho tương lai ngành ẩm thực

SINGAPORE, ngày 10 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Từ ngày 21 đến 24 tháng 4, khách tham quan sẽ được khám phá các giải pháp nhà bếp thông minh, hiện đại cùng những màn trình diễn trực tiếp truyền cảm hứng tại Singapore Expo, Hội trường 2, gian hàng 2B3-01.

Trình diễn hệ thống nấu ăn thông minh RATIONAL

Tại sự kiện, các đầu bếp chuyên nghiệp sẽ giới thiệu cách RATIONAL tối ưu hoá công việc bếp hằng ngày và mang lại kết quả vượt trội thông qua những buổi nấu ăn trực tiếp với các món châu Á. Ví dụ: iCombi Pro sẽ được sử dụng để chế biến Gà Inasal (Philippines) và Gà Tikka (Ấn Độ). "Chúng tôi mong muốn truyền cảm hứng thay đổi và mở ra những cuộc đối thoại giúp ngành F&B hướng đến tiêu chuẩn cao hơn", ông Miguel Lamberti, Phó chủ tịch cấp cao Khu vực Nam Á - Thái Bình Dương của RATIONAL chia sẻ.

Gợi ý: Mỗi ngày lúc 3:30 chiều, khách tham quan có thể nếm thử các món nướng nguyên con được chế biến bằng phương pháp nướng nhiệt độ thấp trong 8 giờ mà không cần giám sát.

iCareSystem AutoDose: Giải pháp làm sạch tự động

Đối với những khách đang tìm kiếm giải pháp vận hành bếp dễ dàng hơn, iCareSystem AutoDose cho phép tự động làm sạch theo lịch hoặc chỉ bằng một nút bấm. Hệ thống không cần nạp lại chất tẩy rửa, giúp tiết kiệm thời gian và tăng độ an toàn cho người dùng.

Trải nghiệm iVario: Kết hợp năng suất và độ chính xác

"Đây là cơ hội tuyệt vời để trao đổi về các thách thức vận hành trong các lĩnh vực như catering và chăm sóc sức khỏe", ông Andy Tan, Đầu bếp Doanh nghiệp Quốc gia – Thị trường Đối tác của RATIONAL chia sẻ. Vào 12:30 trưa hằng ngày, khách tham quan sẽ được chứng kiến trực tiếp mức năng lượng tiết kiệm, giảm thất thoát năng suất và rút ngắn thời gian nấu so với phương pháp truyền thống trong buổi trình diễn full-load.

ConnectedCooking: Hỗ trợ kỹ thuật số thông minh

Khách tham quan cũng có thể tìm hiểu cách hệ thống nấu ăn RATIONAL trở nên mạnh mẽ hơn khi kết nối với ConnectedCooking – từ quản lý công thức, giám sát HACCP cho đến hỗ trợ bảo trì từ xa.

Tính bền vững tại RATIONAL: Khoa học, minh bạch và dẫn đầu ngành

Theo nghiên cứu của Đại học Khoa học Ứng dụng Weihenstephan-Triesdorf (Đức), các giải pháp của RATIONAL giúp doanh nghiệp dịch vụ thực phẩm giảm tác động môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng món ăn và điều kiện làm việc (https://www.rational-online.com/en_xx/cmp/axa-case-study/international/).

Ngoài ra, RATIONAL là nhà sản xuất đầu tiên trong ngành tính toán lượng khí thải carbon của sản phẩm, hỗ trợ khách hàng đưa ra quyết định đầu tư thông minh và bền vững hơn.

"Chúng tôi trân trọng mời tất cả khách tham quan đến khám phá cách cùng nhau định hình tương lai nhà bếp chuyên nghiệp", ông Lamberti chia sẻ. Tìm hiểu thêm tại: https://www.rational-online.com/en_sg/lp/fha-registration/

Giới thiệu về RATIONAL

Tập đoàn RATIONAL là một trong nhũng công ty dẫn dắt thị trường và công nghệ toàn cầu trong lĩnh vực chế biến thức ăn dành cho bếp chuyên nghiệp. Thành lập năm 1973, công ty hiện có hơn 2.700 nhân viên, trong đó hơn 1.500 nhân viên tại Đức. RATIONAL được niêm yết tại phân khúc cao cấp của Sở Giao dịch Chứng khoán Frankfurt từ năm 2000 và hiện thuộc chỉ số MDAX.

Với mục tiêu mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng, RATIONAL luôn cam kết phát triển bền vững trong mọi hoạt động, từ bảo vệ môi trường, an toàn lao động đến trách nhiệm xã hội. Nhiều giải thưởng quốc tế đã ghi nhận chất lượng vượt trội của đội ngũ RATIONAL.

