RATIONAL di Food & Hospitality Asia (FHA) 2026: Solusi yang terbaik dan berkelanjutan untuk kitchen profesional.

Para Chef kami akan mendemonstrasikan bagaimana produk dari RATIONAL memudahkan operasional di dapur dan menyajikan hasil luar biasa dan didemokan secara langsung yang menampilkan berbagai masakan Asia. Sebagai contoh, iCombi Pro akan digunakan untuk memasak Chicken Inasal dari Filipina dan Chicken Tikka dari India.

"Kami berada di sini untuk memberi inspirasi kepada perubahan dan memberikan sebuah gagasan yang mendorong industri makanan dan minuman (F&B) ke arah standard yang lebih tinggi," jelas Miguel Lamberti, Vice President - RATIONAL Asia South & Pacific.

Reminder: Setiap hari pada pukul 3:30 sore, pengunjung yang berminat boleh mencoba Kambing Guling yang dimasak menggunakan Low Temperature Roasting selama 8 jam tanpa pengawasan dengan hasil yang selalu sempurna.

Pembersihan otomatis dengan iCareSystem AutoDose

Bagi mereka yang ingin menjadikan operasional di dapur lebih lancar, iCareSystem AutoDose membantu pembersihan secara otomatis cukup dengan menekan satu tombol atau mengikut jadwal waktu pembersihan. Tanpa perlu memasukan tablet pembersih secara manual, sekaligus menghemat waktu dan meningkatkan keselamatan kerja.

iVario Experience Island: Gabungan dari ketepatan operasional dan produktivitas tinggi.

"Ini merupakan peluang terbaik untuk berdiskusi tentang bagaimana produk RATIONAL dapat membantu industri seperti catering dan healthcare bersama para Chef dari RATIONAL" kata Andy Tan, National Corporate Chef RATIONAL, Partner Market. Pada pukul 12:30 siang setiap hari, pengunjung dapat menyaksikan secara live bagaimana penghematan dari segi waktu dan energi serta penghematan dari bahan baku akan didemokan secara langsung dengan memasak dalam jumlah yang banyak sekaligus menggunakan satu alat saja yaitu iVario Pro.

Digital support dengan ConnectedCooking

Pengunjung dapat mempelajari bagaimana RATIONAL Cooking Systems menjadi lebih pintar apabila tersambung ke ConnectedCooking. Bagaimana membuat program suatu proses memasak yang sangat mudah, penyimpanan data HACCP dan dapat memonitor semua proses secara remote atau jarak jauh.

Keberlangsungan dan pelestarian sumber daya di RATIONAL: Berasaskan studi yang saintifik dan teruji.

Menurut sebuah studi dari Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences (Germany), RATIONAL dapat membantu perusahaan katering mengurangi penggunaan bahan baku mereka serta meningkatkan kualitas makanan dan kondisi kerja. (Rujuk: https://www.rational-online.com/en_xx/cmp/axa-case-study/international/).

RATIONAL merupakan manufaktur pertama dalam industri ini yang menghitung jejak karbon dari setiap produk secara detail. Ini memberikan pelanggan suatu ketenangan dalam berinvestasi lewat alat ini.

"Kami mengajak setiap pengunjung untuk melihat bagaimana kita dapat bersama-sama membentuk masa depan dapur profesional," kata Lamberti. Ketahui lebih lanjut di sini: https://www.rational-online.com/en_sg/lp/fha-registration/.

Latar Belakang RATIONAL

RATIONAL Group merupakan pencetus teknoligi ini serta market leader dalam bidang pengolahan makanan panas untuk dapur profesional. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1973 dan kini mempunyai lebih dari 2,700 staff di seluruh dunia, dengan lebih dari 1,500 dari total tersebut berbasis di Jerman. RATIONAL telah dicatatkan di Prime Standard Bursa Saham Frankfurt sejak IPOnya pada tahun 2000 dan kini dimasukkan dalam MDAX.

Objektif utama dari perusahaan adalah untuk sentiasa menawarkan manfaat yang maksimum kepada setiap pelanggannya. RATIONAL berkomitmen kepada prinsip kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yang diungkapkan dalam filosofi perusahaan untuk perlindungan alam, kepimpinan, keselamatan pekerjaan dan tanggungjawab sosial. Berbagai penghargaan internasional telah didapatkan RATIONAL membuktikan kualitas serta hasil kerja terbaik yang dihasilkan oleh para pekerja di RATIONAL.

