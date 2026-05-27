Roborock ra mắt dòng sản phẩm chủ lực mới và tổ chức sự kiện bóng đá "Where the Greatest Meet" hợp tác cùng Real Madrid

TOKYO and THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, Việt Nam, ngày 27 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Roborock, công ty hàng đầu toàn cầu trong lĩnh vực giải pháp làm sạch thông minh, đã tổ chức sự kiện thương hiệu kéo dài hai ngày với chủ đề "Where the Greatest Meet" (tạm dịch: Nơi nhà vĩ đại gặp nhau), kết hợp lễ ra mắt các sản phẩm chủ lực mới nhất với chương trình huấn luyện bóng đá độc quyền trong khuôn khổ hợp tác với Real Madrid.

Diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2026, sự kiện quy tụ giới truyền thông, người có sức ảnh hưởng (influencer), đối tác kinh doanh và người dùng Roborock từ khắp khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC) để tôn vinh sự đổi mới, hiệu năng và cộng đồng thông qua công nghệ và thể thao. Được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác toàn cầu giữa Roborock và Real Madrid, chương trình đã kết nối người tiêu dùng từ nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua bóng đá đẳng cấp thế giới và công nghệ nhà thông minh.

Roborock ra mắt loạt sản phẩm mới với tâm điểm là Roborock Saros 20 Sonic

Ngày 18 tháng 5, Roborock tổ chức sự kiện ra mắt sản phẩm mới nhất tại Tokyo, giới thiệu sáu sản phẩm mới, trong đó nổi bật là robot hút bụi chủ lực Roborock Saros 20 Sonic.

Sự kiện chào đón khoảng 200 khách tham dự, bao gồm giới truyền thông, KOL, người có sức ảnh hưởng và các đối tác khu vực từ khắp Châu Á - Thái Bình Dương. Một trong những điểm nhấn quan trọng là "Saros 20 Sonic", được phát triển để mang đến hiệu suất lau sàn tiên tiến và khả năng làm sạch thông minh toàn diện nhờ Hệ thống lau VibraRise® 5.0 cùng khung gầm AdaptiLift™ Chassis 3.0. Tại Việt Nam, Saros 20 Sonic hiện được phân phối tại các cửa hàng Roborock Brand Store và trên các sàn thương mại điện tử với giá bán 29.990.000 đồng.

Roborock cũng trình diễn Roborock Saros Rover, kiến trúc robot hút bụi kết hợp bánh xe-chân đầu tiên của ngành[1], được giới thiệu lần đầu tại CES 2026.

Roborock nhấn mạnh quan hệ đối tác với Real Madrid

Phát biểu khai mạc sự kiện, Dan Cham, Trưởng bộ phận Tiếp thị khu vực APAC của Roborock, đã nêu bật những đổi mới mới nhất, sự tăng trưởng toàn cầu của công ty cũng như mối quan hệ hợp tác với Real Madrid.

Theo nghiên cứu của IDC, Roborock đứng số 1 toàn cầu cả về lượng robot hút bụi xuất xưởng và thị phần[2].

"Nhờ sự ủng hộ của người dùng trên toàn thế giới, Roborock một lần nữa đạt vị trí số 1 toàn cầu về thị phần trong danh mục robot hút bụi", Dan Cham cho biết. "Hiện nay, các sản phẩm Roborock đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, và tính đến tháng 12/2025, chúng tôi đã cung cấp hơn 22 triệu sản phẩm đến các hộ gia đình trên toàn thế giới".

Ông cũng nhấn mạnh những giá trị chung giữa Roborock và Real Madrid, bao gồm sự xuất sắc, tính ổn định, kỷ luật và hiệu suất cao.

Chương trình "2026 Roborock x Real Madrid Clinic" kết nối người dùng trên khắp APAC

Ngày 19 tháng 5, Roborock tổ chức "2026 Roborock x Real Madrid Clinic", một trải nghiệm bóng đá được xây dựng hợp tác cùng ban huấn luyện Real Madrid.

Là chiến dịch kích hoạt thương hiệu quy mô lớn đầu tiên tại APAC được triển khai dựa trên quan hệ đối tác giữa Roborock và Real Madrid, chương trình huấn luyện đã quy tụ người dùng Roborock cùng người hâm mộ Real Madrid đến từ khắp khu vực APAC, bao gồm Việt Nam, Hàn Quốc, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Nhật Bản và Malaysia.

Hơn 40 người tham gia cùng các thành viên gia đình đã góp mặt tại chương trình và các hoạt động liên quan ở Tokyo. Các huấn luyện viên chuyên nghiệp của Real Madrid trực tiếp hướng dẫn các bài tập kỹ thuật, hướng dẫn chiến thuật bóng đá và những trận đấu mini lấy cảm hứng dựa trên triết lý đào tạo của câu lạc bộ, trong khi những người có sức ảnh hưởng và nhà sáng tạo nội dung đến từ các thị trường APAC đã góp phần lan tỏa trải nghiệm tới đông đảo khán giả trong khu vực.

Song song với các hoạt động bóng đá, Roborock còn tổ chức khu trưng bày sản phẩm tương tác, cho phép khách mời trực tiếp trải nghiệm những công nghệ mới nhất của thương hiệu, bao gồm "Saros 20 Sonic".

[1] Dựa trên nghiên cứu của Roborock và bên thứ ba tính đến tháng 1 năm 2026. Roborock là thương hiệu đầu tiên trong ngành robot hút bụi giới thiệu kiến trúc robot hút bụi kết hợp bánh xe-chân. "Saros Rover" hiện vẫn đang trong quá trình phát triển và thời điểm ra mắt chính thức chưa được công bố.

