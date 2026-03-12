Roborock trở thành thương hiệu robot làm sạch thông minh số 1 thế giới, theo IDC

BẮC KINH, ngày 13 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Roborock hôm nay thông báo rằng hãng đã trở thành thương hiệu robot làm sạch thông minh số một thế giới năm 2025, theo Báo cáo theo dõi thị trường robot hút bụi thông minh toàn cầu theo quý năm 2025 của IDC (1). Sự công nhận này phản ánh vị thế dẫn đầu công nghệ và tốc độ mở rộng toàn cầu nhanh chóng của Roborock trong một ngành công nghiệp đang bước vào giai đoạn phát triển mới, được đặc trưng bởi danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng. Theo IDC, ngay cả khi tính đến các công ty bán robot hút bụi, robot cắt cỏ và các dòng robot làm sạch gia đình khác, Roborock vẫn là thương hiệu đứng số 1 về lượng xuất xưởng (5,8 triệu thiết bị trong năm 2025) và thị phần (17,7%). Riêng trong phân khúc robot hút bụi (RVC), Roborock đã liên tục giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng của IDC kể từ nửa cuối năm 2023, và tiếp tục duy trì thành công trong nửa cuối năm 2025 với thị phần kỷ lục 27,0%, một lần nữa trở thành thương hiệu robot hút bụi số 1 trong năm thứ ba liên tiếp.

Roborock đứng số 1 toàn cầu — và dẫn đầu tại các thị trường quốc gia lớn ở Châu Mỹ, Châu Âu và Châu Á

Phân tích của IDC nhấn mạnh sự thay đổi nhanh chóng trong môi trường cạnh tranh toàn cầu, được thúc đẩy bởi chu kỳ phát triển sản phẩm nhanh, sự phát triển của AI và ảnh hưởng ngày càng tăng của các thương hiệu Trung Quốc mở rộng ra thị trường quốc tế. Trong bối cảnh đầy thách thức này, Roborock lần đầu tiên giành vị trí số 1 toàn cầu về lượng xuất xưởng và thị phần, không chỉ trong danh mục robot hút bụi như hãng đã làm từ năm 2023, mà còn lần đầu tiên là nhà cung cấp số một trong số tất cả các nhà cung cấp có danh mục sản phẩm rộng hơn, bao gồm robot hút bụi, robot cắt cỏ và các thiết bị làm sạch gia đình khác.

Khi thu hẹp phân tích vào phân khúc sản phẩm robot hút bụi (RVC), Roborock đã thống trị báo cáo theo dõi của IDC với tư cách là nhà cung cấp số 1 qua từng quý, đạt thị phần cao nhất 27,0% trong nửa cuối năm 2025. IDC cũng cho biết Roborock đứng số 1 tại các thị trường quốc gia trọng điểm, bao gồm Hoa Kỳ (Châu Mỹ), Đức (Châu Âu) và Hàn Quốc (Châu Á Thái Bình Dương) — nêu bật sức mạnh thương hiệu toàn cầu của Roborock cũng như năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên khắp các châu lục, cũng như khả năng đáp ứng nhu cầu người dùng, kiểu nhà ở và thói quen vệ sinh khác nhau. Theo IDC, thành công của Roborock được hỗ trợ bởi lợi thế công nghệ, chiến lược mở rộng thị trường quốc tế và một danh mục sản phẩm mở rộng.

Nguồn : Thị trường robot làm sạch gia đình toàn cầu năm 2025: Các thương hiệu Trung Quốc thống trị khi robot cắt cỏ, robot lau cửa sổ và robot vệ sinh hồ bơi tăng trưởng mạnh

(1) Nguồn:

Báo cáo theo dõi thị trường robot hút bụi thông minh toàn cầu theo quý của IDC, quý IV/2025

Báo cáo theo dõi thị trường robot vệ sinh hồ bơi toàn cầu theo quý của IDC, quý IV/2025

Báo cáo theo dõi thị trường robot cắt cỏ toàn cầu theo quý của IDC, quý IV/2025

