Synagie ra mắt Geene 2.0 - BytePlus, SingData và FLY Entertainment nằm trong số 12 đối tác sáng lập xây dựng Hệ sinh thái Trí tuệ Thương mại AI Đáng tin cậy

Được đồng phát triển bởi các đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực AI, dữ liệu, truyền thông, thương mại và blockchain, Hệ sinh thái Trí tuệ Thương mại AI Đáng tin cậy mang đến cho doanh nghiệp một lộ trình thiết thực để tự tin mở rộng quy mô AI.

SINGAPORE, ngày 22 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Synagie, thương hiệu chủ lực về công nghệ và thương mại kỹ thuật số của Synagistics Limited (HKEX: 2562) được niêm yết tại Hồng Kông, hôm nay đã ra mắt Geene 2.0, Hệ sinh thái Trí tuệ Thương mại AI Đáng tin cậy (một nền tảng SaaS) được thiết kế nhằm giúp doanh nghiệp vượt qua các ứng dụng AI rời rạc hướng tới chuyển đổi kinh doanh đáng tin cậy, có khả năng mở rộng.

Trong khi nhiều tổ chức đã ứng dụng AI vào việc tạo nội dung, phân tích và tự động hóa quy trình làm việc, các năng lực này thường hoạt động độc lập, khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chuyển hóa các thông tin chuyên sâu thành kết quả kinh doanh có thể đo lường, đồng thời vẫn duy trì khả năng quản trị và trách nhiệm giải trình.

Geene 2.0 giải quyết thách thức này bằng cách tập hợp các năng lực chuyên biệt trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, truyền thông, thương mại và blockchain vào một nền tảng phần mềm dưới dạng dịch vụ duy nhất. Doanh nghiệp có thể phân tích thị trường, xây dựng chiến lược, tạo nội dung, tự động hóa hoạt động và xác thực sản phẩm thông qua một hệ sinh thái kết nối.

Nền tảng này sẽ được bán trên thị trường vào đầu tháng 8 năm 2026.

Buổi giới thiệu trước có sự chứng kiến của khách mời danh dự là Ông Desmond Tan, Quốc vụ khanh Cấp cao của Văn phòng Thủ tướng Singapore kiêm Phó Tổng Thư ký Đại hội Công đoàn Quốc gia Singapore (NTUC), cùng hơn 200 lãnh đạo doanh nghiệp, đối tác trong hệ sinh thái, khách hàng và khách mời.

Được xây dựng bởi 12 đơn vị dẫn đầu ngành

Geene 2.0 được đồng phát triển bởi 12 đối tác sáng lập, mỗi đơn vị đóng góp chuyên môn sâu trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thương mại, truyền thông và blockchain.

Thay vì phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất để cung cấp mọi năng lực, Geene 2.0 kết hợp những công nghệ hàng đầu trong từng lĩnh vực vào một nền tảng điều phối duy nhất, cho phép doanh nghiệp triển khai AI nhanh hơn đồng thời giảm bớt sự phức tạp trong quá trình triển khai.

Ở trung tâm của nền tảng là ASSET, công cụ trí tuệ độc quyền của hệ sinh thái, điều phối toàn bộ giai đoạn thương mại ứng dụng AI thông qua năm lớp trí tuệ được kết nối với nhau:

Lớp ASSET Kết quả kinh doanh Phân tích Chuyển đổi dữ liệu thị trường, khách hàng và doanh nghiệp thành những thông tin chuyên sâu có thể chuyển hóa thành hành động Hoạch định chiến lược Đề xuất các chiến lược thương mại và quyết định kinh doanh dựa trên AI Truyền thông nội dung Tạo nội dung tiếp thị, thương mại và khách hàng đa ngôn ngữ Thực thi Tự động hóa hoạt động thương mại, tương tác khách hàng và các quy trình bán hàng Tin cậy Xác thực sản phẩm, các hoạt động của AI và các cam kết thương mại thông qua khả năng truy xuất nguồn gốc được bảo chứng bởi blockchain

Năm lớp trí tuệ này kết hợp với nhau chuyển đổi AI từ các công cụ riêng lẻ thành một năng lực kinh doanh được điều phối, bao gồm phân tích chuyên sâu, thực thi và niềm tin.

Các đối tác sáng lập gồm:

BytePlus China Mobile International DataCloud DU-MAS FLY Entertainment International Brand Centre Masverse Mei Ah Entertainment SingData Synagie Yiwise Zeneva

Tầm nhìn cho thế hệ AI thương mại tiếp theo

Bà Pei Gy Wong, Giám đốc Kỹ thuật số của Synagie Group khu vực Châu Á và Châu Âu, cho biết: "Thế hệ AI tiếp theo sẽ không thuộc về những doanh nghiệp sở hữu các mô hình AI lớn nhất. Nó sẽ được dẫn dắt bởi những doanh nghiệp có khả năng xây dựng niềm tin lớn nhất.

Doanh nghiệp không cần thêm nhiều công cụ AI. Điều họ cần là AI mà họ có thể tin tưởng để đưa ra các quyết định tốt hơn, tự tin triển khai và mang lại những kết quả kinh doanh có thể đo lường.

Geene 2.0 phản ánh niềm tin của chúng tôi rằng tương lai của AI dành cho doanh nghiệp nằm ở sự hợp tác. Bằng cách quy tụ các đơn vị dẫn đầu ngành trong các lĩnh vực dữ liệu, AI, thương mại, truyền thông và blockchain, chúng tôi đang mang đến cho doanh nghiệp một lộ trình thiết thực để ứng dụng AI với sự tự tin và ở quy mô lớn".

Minh chứng cho Hệ sinh thái Trí tuệ Doanh nghiệp trong thực tiễn

Geene 2.0 đã vượt ra khỏi giai đoạn ý tưởng để bước vào triển khai thương mại thông qua AGONG Durian, thương hiệu sầu riêng cao cấp của Malaysia do đối tác sáng lập DU-MAS cung cấp và gắn thẻ blockchain.

Việc triển khai này cho thấy cách phân tích thị trường dựa trên AI, tạo nội dung, tự động hóa thương mại và xác thực bằng blockchain có thể phối hợp vận hành trong một môi trường kinh doanh thực tế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời củng cố sự tin tưởng của người tiêu dùng.

Cùng một khuôn khổ này có thể được áp dụng trong nhiều ngành bao gồm bán lẻ, sản xuất, chăm sóc sức khỏe, hàng tiêu dùng và sản phẩm xa xỉ, nơi tính xác thực, tuân thủ và niềm tin ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng.

Đẩy nhanh việc ứng dụng AI đáng tin cậy ở Singapore

Chỉ riêng công nghệ là chưa đủ để đẩy nhanh việc áp dụng AI. Các doanh nghiệp còn cần khả năng tiếp cận, lộ trình triển khai thực tế và lực lượng lao động được trang bị các kỹ năng phù hợp.

Geene 2.0 của Synagie là một ví dụ về giải pháp kỹ thuật số có thể giúp các công ty giải quyết các thách thức phổ biến trong kinh doanh như cải thiện hiệu quả vận hành, tăng cường khả năng ra quyết định, hợp lý hoá quy trình làm việc và nâng cao tương tác với khách hàng. Các công ty đang tìm kiếm các giải pháp như vậy có thể tìm hiểu cách triển khai thông qua sáng kiến Ủy ban Đào tạo Doanh nghiệp (CTC) của NTUC. Thông qua CTC Grant, các công ty đủ điều kiện có thể nhận được hỗ trợ tài chính lên đến 70% cho các dự án thúc đẩy chuyển đổi kinh doanh và nâng cao hiệu quả lực lượng lao động, bao gồm thiết kế lại công việc, phát triển kỹ năng và cải thiện năng suất. Người lao động cũng có thể được hưởng lợi từ việc tăng lương, lộ trình phát triển nghề nghiệp rõ ràng và/hoặc trợ cấp kỹ năng.

Synagie cũng đang hợp tác với Công đoàn Nhân viên Công nghiệp và Dịch vụ Singapore để tăng cường mức độ sẵn sàng ứng dụng AI cho người lao động, bao gồm cả đội ngũ chuyên gia, nhà quản lý và nhân sự điều hành (PME).

Hướng tới tương lai

Trong bối cảnh việc ứng dụng AI trong doanh nghiệp đang tăng tốc trên khắp Châu Á, Synagie tin rằng giai đoạn đổi mới tiếp theo sẽ được định hình bởi các hệ sinh thái đáng tin cậy, thay vì các ứng dụng AI độc lập.

Bằng cách kết hợp năng lực phân tích, khả năng thực thi và khả năng giải trình trong một nền tảng duy nhất, Geene 2.0 mang đến cho doanh nghiệp một nền tảng thiết thực để tự tin mở rộng quy mô AI, đồng thời định vị Singapore là quốc gia dẫn đầu về đổi mới AI có trách nhiệm cho doanh nghiệp.

SOURCE Synagie