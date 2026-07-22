Synagie Perkenal Geene 2.0 - BytePlus, SingData dan FLY Entertainment Antara 12 Rakan Pengasas Bangunkan Perdagangan AI Dipercayai

Dibangunkan secara bersama oleh peneraju dalam bidang AI, data, media, perdagangan dan blok rantai, Ekosistem Perisikan Perdagangan AI yang Dipercayai menyediakan kaedah praktikal kepada perusahaan untuk mengembangkan penggunaan AI dengan yakin.

SINGAPURA, 22 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Synagie, jenama perdagangan digital dan teknologi utama Synagistics Limited (HKEX: 2562) yang tersenarai di Hong Kong, hari ini memperkenalkan Geene 2.0, iaitu Ekosistem Perisikan Perdagangan AI yang Dipercayai (platform SaaS) yang direka untuk membantu perniagaan melangkaui aplikasi AI yang beroperasi secara berasingan ke arah transformasi perniagaan yang dipercayai dan boleh diskalakan.

Meskipun banyak organisasi telah mengguna pakai AI bagi tujuan penjanaan kandungan, analisis dan automasi aliran kerja, keupayaan ini lazimnya beroperasi secara berasingan, sekali gus menjadikannya sukar untuk menterjemahkan kecerdasan kepada hasil perniagaan yang boleh diukur sambil mengekalkan tadbir urus dan kebertanggungjawaban.

Geene 2.0 menangani cabaran ini dengan menggabungkan keupayaan khusus melibatkan data, kecerdasan buatan, media, perdagangan dan blok rantai ke dalam satu platform perisian-sebagai-perkhidmatan. Perniagaan boleh menganalisis pasaran, merangka strategi, menjana kandungan, mengautomasikan operasi dan mengesahkan produk melalui satu ekosistem terhubung.

Platform ini akan tersedia secara komersial pada awal Ogos 2026.

Pratinjau platform ini disaksikan oleh Tetamu Kehormat Encik Desmond Tan, Menteri Negara Kanan di Pejabat Perdana Menteri serta Timbalan Setiausaha Agung National Trades Union Congress (NTUC), di samping lebih daripada 200 pemimpin perniagaan, rakan kongsi ekosistem, pelanggan dan tetamu jemputan.

Dibangunkan oleh Dua Belas Peneraju Industri

Geene 2.0 dibangunkan secara bersama oleh dua belas rakan pengasas, masing-masing menyumbang kepakaran mendalam dalam bidang data, kecerdasan buatan, perdagangan, media dan blok rantai.

Tidak lagi bergantung kepada satu vendor bagi menyediakan setiap keupayaan, Geene 2.0 menggabungkan teknologi terbaik dalam kelasnya ke dalam satu platform terselaras bagi membolehkan perusahaan melaksanakan AI dengan lebih pantas sambil mengurangkan kerumitan pelaksanaan.

Aspek utama platform ini ialah enjin kecerdasan ASSET proprietari ekosistem yang mengatur setiap peringkat perdagangan dipacu AI menerusi lima lapisan kecerdasan yang saling berhubung:

Lapisan ASSET Hasil Perniagaan Penganalisisan Mentransformasikan data pasaran, pelanggan dan perniagaan kepada kecerdasan yang boleh diambil tindakan Penyusunan Strategi Mengesyorkan strategi komersial dan keputusan perniagaan yang dipacu AI Penceritaan Menjana kandungan pemasaran, perdagangan dan pelanggan dalam pelbagai bahasa Pelaksanaan Mengautomasikan operasi perdagangan, penglibatan pelanggan dan aliran kerja jualan Kepercayaan Mengesahkan produk, tindakan AI dan tuntutan perniagaan melalui kebolehkesanan yang disokong blok rantai

Secara bersama, kelima-lima lapisan kecerdasan ini mentransformasikan AI daripada sekadar alat yang berdiri sendiri menjadi keupayaan perniagaan terselaras yang merangkumi pemahaman, pelaksanaan dan kepercayaan.

Rakan pengasas terdiri daripada:

BytePlus China Mobile International DataCloud DU-MAS FLY Entertainment International Brand Centre Masverse Mei Ah Entertainment SingData Synagie Yiwise Zeneva

Visi untuk Generasi Perdagangan AI Seterusnya

Cik Pei Gy Wong, Ketua Pegawai Digital Synagie Group Asia dan Eropah, berkata: "Generasi AI yang seterusnya tidak akan dapat dikuasai oleh syarikat yang mempunyai model terbesar. Ia akan diterajui oleh syarikat yang mampu membina kepercayaan yang paling teguh."

Perniagaan tidak memerlukan lebih banyak alat AI. Sebaliknya, perniagaan memerlukan AI yang boleh dipercayai untuk membuat keputusan yang lebih baik, melaksanakan tindakan dengan yakin dan memberikan hasil perniagaan yang boleh diukur.

Geene 2.0 mencerminkan kepercayaan kami bahawa masa depan AI perusahaan terletak pada jalinan kerjasama. Dengan menghimpunkan peneraju industri dalam bidang data, AI, perdagangan, media dan blok rantai, kami menyediakan laluan praktikal kepada perniagaan untuk mengguna pakai AI dengan penuh keyakinan dan pada skala besar."

Memperlihatkan Ekosistem Perisikan Perusahaan Beroperasi

Geene 2.0 sudahpun melangkaui peringkat konsep kepada pelaksanaan komersial menerusi AGONG Durian, jenama durian premium Malaysia yang dibekalkan dan ditandakan menggunakan teknologi blok rantai oleh rakan pengasas DU-MAS.

Pelaksanaan ini menunjukkan bagaimana perisikan pasaran berkuasa AI, penciptaan kandungan, automasi perdagangan dan pengesahan blok rantai boleh beroperasi bersama dalam persekitaran perniagaan sebenar bagi meningkatkan kecekapan operasi sambil memperteguh keyakinan pengguna.

Rangka kerja yang sama boleh diaplikasikan dalam pelbagai industri termasuk peruncitan, pembuatan, penjagaan kesihatan, barangan pengguna dan produk mewah apabila ketulenan, pematuhan dan kepercayaan menjadi semakin penting.

Mempercepat Penggunaan AI Dipercayai di Singapura

Teknologi semata-mata tidak mencukupi untuk mempercepat penggunaan AI. Perniagaan juga memerlukan akses, laluan pelaksanaan yang praktikal dan tenaga kerja yang dilengkapi kemahiran yang tepat.

Geene 2.0 oleh Synagie merupakan satu contoh penyelesaian digital yang boleh membantu syarikat menangani cabaran perniagaan lazim seperti meningkatkan kecekapan operasi, memperkukuh proses membuat keputusan, memperkemas aliran kerja dan meningkatkan penglibatan pelanggan. Syarikat yang mahukan penyelesaian sedemikian boleh meneroka pelaksanaannya melalui inisiatif NTUC Company Training Committee (CTC). Melalui Geran CTC, syarikat yang layak boleh menerima sokongan pembiayaan sehingga 70% bagi projek yang memacu transformasi perniagaan dan pencapaian tenaga kerja, termasuk reka bentuk semula pekerjaan, pembangunan kemahiran dan peningkatan produktiviti. Pekerja juga boleh mendapat manfaat melalui kenaikan gaji, laluan kerjaya berstruktur dan/atau elaun kemahiran.

Synagie turut bekerjasama dengan Singapore Industrial and Services Employees' Union bagi memperkukuh kesiapsiagaan AI untuk pekerjanya, termasuk Profesional, Pengurus, dan Eksekutif (PME).

Memandang ke Hadapan

Ketika penggunaan AI perusahaan menjadi semakin pesat di seluruh Asia, Synagie percaya fasa inovasi seterusnya akan ditakrifkan oleh ekosistem yang dipercayai, bukannya aplikasi AI yang berdiri sendiri.

Dengan menggabungkan kecerdasan, pelaksanaan dan kebertanggungjawaban dalam satu platform, Geene 2.0 menyediakan asas praktikal kepada perniagaan untuk memperluas penggunaan AI dengan penuh keyakinan, sambil memantapkan kedudukan Singapura sebagai peneraju dalam inovasi AI perusahaan yang bertanggungjawab.

SOURCE Synagie