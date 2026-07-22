Synagie เปิดตัว Geene 2.0 - BytePlus, SingData และ FLY Entertainment ร่วมเป็นหนึ่งใน 12 พันธมิตรผู้ก่อตั้งการรังสรรค์ระบบนิเวศการซื้อขายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเชื่อถือได้
News provided bySynagie
22 Jul, 2026, 15:26 CST
ระบบนิเวศการซื้อขายอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเชื่อถือได้อันพัฒนาร่วมกันโดยผู้นำด้าน AI, ข้อมูล, สื่อ, พาณิชย์ และบล็อกเชน ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถขยายขีดความสามารถของ AI ได้อย่างมั่นใจ
สิงคโปร์, 22 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Synagie แบรนด์พาณิชย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีชั้นนำของ Synagistics Limited (HKEX: 2562) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง เปิดตัว Geene 2.0 ระบบนิเวศการซื้อขายอัจฉริยะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเชื่อถือได้ (แพลตฟอร์ม SaaS) ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่าง ๆ ก้าวข้ามการใช้งาน AI แบบแยกส่วนไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจอันน่าเชื่อถือและปรับขนาดได้
แม้ว่าหลายองค์กรจะนำ AI มาใช้สำหรับการสร้างเนื้อหา การวิเคราะห์ และระบบจัดการกระบวนการทำงานอัตโนมัติ แต่ความสามารถเหล่านี้มักทำงานแยกกัน จึงยากที่จะแปลงข้อมูลอัจฉริยะไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจซึ่งวัดผลได้ ในขณะเดียวกันก็ต้องรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดีและการกำกับดูแลอันมีประสิทธิภาพไว้ด้วย
Geene 2.0 แก้ปัญหาความท้าทายดังกล่าวโดยรวบรวมความสามารถเฉพาะด้านต่าง ๆ ทั้งในเชิงข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ สื่อ การค้า และบล็อกเชน เข้าไว้ในแพลตฟอร์มการให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ธุรกิจต่าง ๆ สามารถวิเคราะห์ตลาด วางแผนกลยุทธ์ สร้างเนื้อหา ทำงานอัตโนมัติ และตรวจสอบผลิตภัณฑ์ผ่านระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันเป็นหนึ่งเดียว
แพลตฟอร์มดังกล่าวจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2569
ทั้งนี้ นาย Desmond Tan รัฐมนตรีอาวุโสประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองเลขาธิการสภาสหภาพแรงงานแห่งชาติสิงคโปร์ ในฐานะแขกผู้มีเกียรติ พร้อมด้วยบรรดาผู้นำธุรกิจ พันธมิตรในระบบนิเวศ ลูกค้า และแขกผู้ได้รับเชิญกว่า 200 ชีวิต ต่างเข้าร่วมในงานเปิดตัวดังกล่าว
รังสรรค์โดยผู้นำอุตสาหกรรม 12 ราย
Geene 2.0 ได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยพันธมิตรผู้ก่อตั้ง 12 ราย ซึ่งแต่ละรายมีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ การค้า สื่อ และบล็อกเชน
แทนที่จะพึ่งพาผู้ให้บริการรายเดียวในการให้บริการทุกด้าน Geene 2.0 ผสานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดไว้ในแพลตฟอร์มกลางแบบเบ็ดเสร็จ ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถใช้งาน AI ได้เร็วขึ้น ไปพร้อมกับลดความซับซ้อนในการใช้งาน
หัวใจสำคัญของแพลตฟอร์มคือ ASSET เครื่องมืออัจฉริยะอันเป็นกรรมสิทธิ์ของระบบนิเวศที่ประสานการทำงานทุกขั้นตอนของการค้าซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI ผ่านเลเยอร์อัจฉริยะที่เชื่อมโยงกันห้าชั้น:
|
เลเยอร์ ASSET
|
ผลลัพธ์ทางธุรกิจ
|
วิเคราะห์
|
แปลงข้อมูลตลาด ลูกค้า และธุรกิจให้เป็นรายละเอียดเชิงลึกที่นำไปใช้ได้จริง
|
วางกลยุทธ์
|
แนะนำกลยุทธ์ทางการค้าและการตัดสินใจทางธุรกิจซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI
|
การเล่าเรื่อง
|
สร้างเนื้อหาทางการตลาด การค้า และลูกค้าหลายภาษา
|
ดำเนินการ
|
ทำให้การดำเนินงานด้านการค้า การมีส่วนร่วมของลูกค้า และกระบวนการทำงานด้านการจัดจำหน่ายเป็นไปโดยอัตโนมัติ
|
ความน่าเชื่อถือ
|
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ การดำเนินงานของ AI และการอ้างสิทธิ์ทางธุรกิจผ่านการตรวจสอบย้อนกลับที่ได้รับการสนับสนุนจากบล็อกเชน
โดยรวมแล้ว เลเยอร์อัจฉริยะทั้งห้าชั้นนี้จะเปลี่ยน AI จากเครื่องมือแบบแยกส่วนให้กลายเป็นความสามารถทางธุรกิจที่ประสานงานกัน ครอบคลุมทั้งข้อมูลเชิงลึก การดำเนินการ และความน่าเชื่อถือ
พันธมิตรผู้ก่อตั้ง ได้แก่:
|
BytePlus
|
China Mobile International
|
DataCloud
|
DU-MAS
|
FLY Entertainment
|
International Brand Centre
|
Masverse
|
Mei Ah Entertainment
|
SingData
|
Synagie
|
Yiwise
|
Zeneva
วิสัยทัศน์สำหรับระบบนิเวศการซื้อขายที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่
คุณ Pei Gy Wong ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลของ Synagie Group ประจำภูมิภาคเอเชียและยุโรป กล่าวว่า: "อนาคตของ AI ไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครมีโมเดลที่ใหญ่หรือซับซ้อนที่สุด แต่ขึ้นอยู่กับว่าใครสามารถสร้างระบบที่ผู้คนไว้วางใจได้มากที่สุด
ธุรกิจไม่ต้องการเครื่องมือ AI เพิ่มเติม พวกเขาต้องการ AI ที่น่าเชื่อถือเพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น ดำเนินการด้วยความมั่นใจ และส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจซึ่งวัดผลได้
Geene 2.0 สะท้อนความเชื่อของเราว่าอนาคตของ AI ในองค์กรอยู่ที่การทำงานร่วมกัน เรากำลังมอบเส้นทางที่ใช้งานได้จริงให้ธุรกิจต่าง ๆ สามารถนำ AI มาใช้ได้อย่างมั่นใจและในวงกว้างโดยการรวบรวมผู้นำในอุตสาหกรรมด้านข้อมูล AI การค้า สื่อ และบล็อกเชน เข้าไว้ด้วยกัน"
การสาธิตระบบนิเวศอัจฉริยะระดับองค์กรเชิงปฏิบัติ
Geene 2.0 ก้าวข้ามแนวคิดไปสู่การใช้งานเชิงพาณิชย์ผ่านทาง AGONG Durian แบรนด์ทุเรียนพรีเมียมของมาเลเซียซึ่งจัดหาและติดแท็กบล็อกเชนโดย DU-MAS พันธมิตรผู้ก่อตั้ง
การนำระบบดังกล่าวไปใช้แสดงให้เห็นว่าการตลาดอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI, การสร้างคอนเทนต์, ระบบอัตโนมัติสำหรับธุรกิจพาณิชย์ และการตรวจสอบยืนยันด้วยบล็อกเชน สามารถทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมธุรกิจจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานพร้อมเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร
กรอบการทำงานเดียวกันนี้สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งการค้าปลีก การผลิต การดูแลสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าหรูหรา ที่ซึ่งความถูกต้อง การปฏิบัติตามกฎระเบียบ และความไว้วางใจ มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ
ผลักดันการนำ AI ที่น่าเชื่อถือมาใช้ในสิงคโปร์
เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะเร่งการนำ AI มาใช้ ธุรกิจต่าง ๆ ยังต้องการการเข้าถึง แนวทางการนำไปปฏิบัติจริง และกำลังคนซึ่งมีทักษะอันเหมาะสม
Geene 2.0 ของ Synagie เป็นตัวอย่างหนึ่งของโซลูชันดิจิทัลที่สามารถช่วยบริษัทต่าง ๆ แก้ไขปัญหาทางธุรกิจทั่วไป อาทิ การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเสริมสร้างการตัดสินใจ การยกระดับขั้นตอนการทำงาน และการเพิ่มการมีส่วนร่วมของลูกค้า บริษัทที่กำลังมองหาโซลูชันดังกล่าวอาจพิจารณาการนำไปใช้ผ่านโครงการริเริ่มของสภาแรงงานแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งร่วมมือกับนายจ้างเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาการฝึกอบรมในระดับองค์กร (CTC) โดยผ่านโครงการให้ทุน CTC บริษัทที่เข้าเกณฑ์สามารถรับเงินสนับสนุนได้สูงสุดถึง 70% สำหรับโครงการที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและผลลัพธ์ด้านกำลังคน รวมถึงกระบวนการทบทวนและออกแบบบทบาทการทำงาน การพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ พนักงานยังอาจได้รับประโยชน์จากการปรับเพิ่มค่าจ้าง เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพที่ชัดเจน และ/หรือค่าตอบแทนพิเศษสำหรับทักษะเฉพาะด้านด้วย
นอกจากนี้ Synagie ยังร่วมมือกับสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมและบริการของสิงคโปร์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมด้าน AI สำหรับพนักงาน รวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้จัดการ และผู้บริหารด้วย
มองไปข้างหน้า
เนื่องจากการนำ AI มาใช้ในองค์กรกำลังปรับตัวขึ้นทั่วเอเชีย Synagie จึงเชื่อว่านวัตกรรมในระยะต่อไปจะถูกกำหนดโดยระบบนิเวศที่น่าเชื่อถือมากกว่าแอปพลิเคชัน AI แบบเดี่ยว ๆ
Geene 2.0 มอบรากฐานที่ใช้งานได้จริงให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ เพื่อขยายขีดความสามารถของ AI อย่างมั่นใจ พร้อมวางตำแหน่งสิงคโปร์ให้เป็นผู้นำด้านนวัตกรรม AI สำหรับองค์กรอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการผสานความชาญฉลาด การดำเนินการ และผลลัพธ์ซึ่งตรวจสอบได้ไว้ในแพลตฟอร์มเดียว
SOURCE Synagie
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