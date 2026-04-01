Toshiba bắt đầu cung cấp mẫu thử ổ cứng nearline SMR dung lượng 30-34TB

ĐÀI BẮC, ngày 1 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation (Toshiba) vừa công bố dòng ổ cứng HDD nearline 3,5 inch[1], M12 Series, dành cho các nhà cung cấp dịch vụ đám mây và hệ thống siêu quy mô đang vận hành các trung tâm dữ liệu quy mô lớn. Dòng sản phẩm mới sử dụng công nghệ Ghi từ tính chồng lấp (SMR), mang lại dung lượng lưu trữ[2] từ 30 đến 34 TB[3]. Toshiba đã bắt đầu gửi các mẫu thử nghiệm và dự kiến sẽ triển khai gửi mẫu thử ổ đĩa M12 sử dụng công nghệ Ghi từ tính truyền thống (CMR), cung cấp dung lượng lên tới 28 TB vào quý 3 năm 2026.

M12 press image (PRNewsfoto/Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation)

Hôm nay là Ngày Sao lưu Thế giới, sáng kiến quốc tế thường niên nhằm nhắc nhở các doanh nghiệp và cá nhân về tầm quan trọng của việc sao lưu và bảo vệ dữ liệu. Nhu cầu này hiện trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết, khi sự mở rộng không ngừng của các dịch vụ số và phân phối nội dung video, sự phổ biến rộng rãi của các dịch vụ đám mây, cùng với sự gia tăng gần đây của khoa học dữ liệu và các ứng dụng AI tiêu tốn lượng dữ liệu lớn, đang thúc đẩy sự bùng nổ về khối lượng dữ liệu được tạo ra và lưu trữ trên toàn cầu.

Các trung tâm dữ liệu, nơi lưu trữ phần lớn dữ liệu số của thế giới ngày càng đòi hỏi các ổ HDD có dung lượng cao hơn và hiệu năng tốt hơn nhằm hỗ trợ các cấu hình hệ thống hiệu quả hơn. Dòng M12 Series được thiết kế để đáp ứng yêu cầu này bằng cách gia tăng đáng kể dung lượng lưu trữ trong chuẩn hình dạng ổ cứng nearline 3,5 inch.

Ổ đĩa dòng M12 Series tận dụng các công nghệ phân tích và thiết kế độc quyền của Toshiba, được phát triển trong quá trình chế tạo các sản phẩm mỏng và nhỏ gọn. Dòng sản phẩm này vượt trội hơn các thế hệ trước (CMR MG11 và SMR MA11 Series) nhờ việc tích hợp thêm một đĩa từ, nâng tổng số lên 11 đĩa. Bên cạnh đó, vật liệu ghi từ sử dụng trong dòng M12 Series thay thế lớp nền nhôm truyền thống bằng lớp nền thủy tinh, giúp mang lại độ bền cao hơn và cho phép thiết kế mỏng hơn. Các ổ cứng này được nạp khí heli và kết hợp công nghệ Ghi từ hỗ trợ vi sóng điều khiển thông lượng (FC–MAMR™) độc quyền với SMR, qua đó đạt dung lượng từ 30 đến 34 TB.

Công nghệ SMR tăng mật độ ghi bằng cách chồng lấp các rãnh dữ liệu theo cách tương tự như lợp ngói trên mái nhà. Tuy nhiên, do sự chồng lấp rãnh dữ liệu này, các thao tác ghi ngẫu nhiên có thể dẫn đến suy giảm hiệu năng. Dòng M12 Series áp dụng kiến trúc SMR do máy chủ quản lý, trong đó hệ thống máy chủ quản lý việc sắp xếp và ghi lại dữ liệu bên trong ổ đĩa. Cách tiếp cận này cho phép xử lý dữ liệu hiệu quả hơn và giảm thiểu suy giảm hiệu năng trong môi trường máy chủ và hệ thống lưu trữ.

Các ổ cứng SMR mới đạt tốc độ truyền dữ liệu tối đa 282 MiB/s[4], cải thiện khoảng 8%, trong khi hiệu quả tiêu thụ điện năng trên mỗi terabyte (W/TB) giảm khoảng 18% so với các sản phẩm thế hệ trước. Được thiết kế cho hoạt động liên tục 24/7, dòng M12 Series hỗ trợ khối lượng công việc hàng năm[5] lên tới 550 TB và đạt chỉ số MTTF/MTBF[6] là 2,5 triệu giờ, với tỷ lệ lỗi hàng năm (AFR) ở mức 0,35%.

Trong thời gian tới, Toshiba dự kiến tiếp tục nâng cao dung lượng HDD thông qua việc ứng dụng các công nghệ ghi thế hệ tiếp theo, bao gồm Ghi từ tính hỗ trợ nhiệt (HAMR), cũng như các sản phẩm có cấu hình 12 đĩa[7]. Việc gia tăng dung lượng HDD được xem là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu lưu trữ không ngừng tăng của các trung tâm dữ liệu.

Để biết thêm thông tin về toàn bộ dòng sản phẩm lưu trữ HDD của Toshiba, vui lòng truy cập:

https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/storage-products.html

Để nhận thêm thông tin về các giải pháp lưu trữ của chúng tôi, vui lòng theo dõi @ToshibaStorage.Asia trên Instagram.

[1] "3,5 inch" là chuẩn hình dạng (form factor) của ổ HDD, và không phải kích thước vật lý thực tế. [2] Dải dung lượng lưu trữ có thể thay đổi tùy theo cách định dạng dung lượng. [3] Định nghĩa dung lượng: Một terabyte (TB) = một nghìn tỷ byte; tuy nhiên dung lượng lưu trữ khả dụng thực tế có thể khác nhau tùy thuộc vào môi trường vận hành và định dạng. Dung lượng lưu trữ khả dụng (bao gồm cả các ví dụ về tệp phương tiện khác nhau) sẽ thay đổi tùy thuộc vào kích thước tệp, định dạng, cài đặt, phần mềm, hệ điều hành và/hoặc các ứng dụng phần mềm được cài đặt sẵn, hoặc nội dung của phương tiện. Dung lượng đã định dạng thực tế có thể thay đổi. [4] Tốc độ đọc và ghi có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị chủ, điều kiện đọc và ghi, và kích thước tệp. [5] Khối lượng công việc là thước đo lưu lượng dữ liệu trong một năm, và được định nghĩa là tổng lượng dữ liệu được ghi, đọc hoặc xác minh thông qua các lệnh từ hệ thống chủ. [6] MTTF/MTBF (thời gian trung bình tới khi bị lỗi/thời gian trung bình giữa các lỗi) không phải là bảo đảm hoặc ước tính tuổi thọ sản phẩm; thay vào đó, nó là giá trị thống kê liên quan đến tỷ lệ lỗi trung bình cho số lượng lớn sản phẩm có thể không phản ánh chính xác điều kiện vận hành thực tế. Tuổi thọ thực tế của sản phẩm có thể khác nhau. [7] "Toshiba First in Industry to Verify 12-Disk Stacking Technology for Hard Disk Drives" được công bố vào ngày 14 tháng 10 năm 2025.

* FC-MAMR™ là nhãn hiệu của Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. * Thông tin trong tài liệu này, bao gồm giá cả và thông số kỹ thuật của sản phẩm, nội dung dịch vụ và thông tin liên hệ, là thông tin hiện tại và được cho là chính xác tại thời điểm công bố, nhưng có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. * Tên các công ty, tên sản phẩm và tên dịch vụ khác có thể là nhãn hiệu của các công ty tương ứng.

Giới thiệu về Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation (TET)

Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation chịu trách nhiệm bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ cho các sản phẩm ổ cứng Toshiba và ổ cứng gắn ngoài HDD của Toshiba tại Đài Loan, Trung Quốc và các nước Đông Nam Á. TET là đối tác hàng đầu cung cấp giải pháp cho hệ thống máy chủ doanh nghiệp, hệ thống lưu trữ và máy tính xách tay, với sứ mệnh mang đến dịch vụ và sản phẩm tốt nhất với chất lượng cao nhất và công nghệ tiên tiến nhất. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:

Giới thiệu về Toshiba Electronics Asia (Singapore)

Toshiba Electronics Asia (Singapore) ("TEA") trực thuộc Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, một công ty con của Toshiba Corporation. Thành lập năm 1990, TEA chịu trách nhiệm bán hàng, tiếp thị và cung cấp dịch vụ cho các giải pháp lưu trữ đa dạng của Toshiba tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm ổ cứng gắn ngoài di động Canvio và ổ cứng gắn trong. TEA là đối tác tốt nhất của người tiêu dùng và doanh nghiệp, với sứ mệnh cung cấp sản phẩm và dịch vụ ưu việt, thể hiện chất lượng tốt nhất và công nghệ tiên tiến nhất. Ghé thăm chúng tôi tại:

SOURCE Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation