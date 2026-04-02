Toshiba Mulai Mengirim Sampel Nearline Hard Disk SMR Berkapasitas 30-34 TB

Hari ini, dunia memperingati World Backup Day, sebuah momen yang digelar setiap tahun di seluruh dunia untuk mengingatkan perusahaan dan individu tentang pentingnya mencadangkan dan melindungi data. Urgensi ini semakin nyata di tengah layanan digital dan distribusi konten video yang kian berkembang pesat, maraknya penggunaan komputasi awan, serta pemanfaatan AI dan ilmu data yang sangat bergantung pada volume data masif. Dinamika tersebut mendorong lonjakan eksponensial dalam jumlah data yang dihasilkan dan disimpan di seluruh dunia.

Pusat data, fasilitas utama yang menyimpan data digital dunia, membutuhkan HDD dengan kapasitas lebih besar dan kinerja lebih baik untuk mendukung konfigurasi sistem yang lebih efisien. Seri M12 menjawab kebutuhan ini dengan meningkatkan kapasitas penyimpanan secara signifikan dalam form factor nearline HDD standar 3,5 inci.

HDD Seri M12 memanfaatkan teknologi desain dan analisis Toshiba yang tercapai melalui pembuatan produk yang ramping dan ringkas. Seri ini melampaui kinerja generasi sebelumnya (CMR MG11 dan SMR MA11) dengan menambahkan satu disk magnetik sehingga totalnya menjadi 11 disk. Selain itu, media perekaman yang digunakan pada Seri M12 tidak lagi memakai substrat aluminium seperti biasanya, melainkan bahan kaca. Penggunaan kaca memberikan daya tahan yang lebih tinggi sekaligus menghasilkan desain yang lebih tipis. Komponen penutupnya diisi dengan helium. Selain itu, HDD Seri M12 memadukan teknologi milik Toshiba, yaitu Flux Control Microwave-Assisted Magnetic Recording (FC–MAMR™), dengan SMR sehingga kapasitas penyimpanan mencapai 30 hingga 34 TB.

Teknologi SMR meningkatkan densitas perekaman dengan menumpuk jalur data seperti susunan genteng. Mengingat adanya tumpang tindih jalur data, operasi penulisan acak (random write) dapat menyebabkan penurunan kinerja. HDD Seri M12 menggunakan arsitektur SMR yang dikelola oleh host. Dengan arsitektur ini, sistem host mengatur penempatan dan penulisan ulang data dalam drive. Pendekatan tersebut mendukung pengelolaan data yang lebih efisien dan mengurangi penurunan kinerja dalam lingkungan server dan sistem penyimpanan.

HDD SMR terbaru ini memiliki kecepatan transfer data maksimum sebesar 282 MiB/detik[4], meningkat sekitar 8%, sedangkan efisiensi konsumsi daya per terabita (W/TB) tercatat sekitar 18% lebih rendah dari produk generasi sebelumnya. Dirancang untuk penggunaan secara terus menerus, Seri M12 mendukung beban kerja tahunan[5] sebesar 550 TB dan menawarkan MTTF/MTBF[6] hingga 2,5 juta jam, dengan annualized failure rate (AFR) sebesar 0,35%.

Ke depan, Toshiba berencana meningkatkan kapasitas HDD dengan mengadopsi teknologi perekaman generasi berikutnya, termasuk Heat Assisted Magnetic Recording (HAMR), serta produk dengan konfigurasi 12 disk[7]. Peningkatan kapasitas HDD menjadi kunci untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan pusat data yang terus berkembang.

[1] "3,5 inci" merupakan form factor HDD, bukan ukuran fisik sebenarnya. [2] Range of storage capacity with variable capacity formatting applied. Rentang kapasitas penyimpanan dengan format kapasitas yang bervariasi. [3] Definisi kapasitas: Satu terabita (TB) = satu triliun bita, namun kapasitas yang tersedia dapat bervariasi, bergantung pada lingkungan operasional dan format. Kapasitas penyimpanan yang tersedia (termasuk contoh dari berbagai jenis berkas media) bervariasi menurut ukuran, format, pengaturan, perangkat lunak, dan sistem operasi, dan/atau aplikasi perangkat lunak bawaan, atau konten media. Kapasitas sebenarnya dapat bervariasi. [4] Kecepatan baca dan tulis data dapat bervariasi, bergantung pada perangkat host, kondisi, dan ukuran berkas. [5] Beban kerja adalah ukuran data throughput dalam satu tahun; ditentukan berdasarkan jumlah data yang ditulis, dibaca, atau diverifikasi berdasarkan perintah dari sistem host. [6] MTTF/MTBF (mean time to failure/mean time between failure) bukan jaminan atau estimasi usia pakai produk; namun, nilai statistik yang berkaitan dengan mean failure rates untuk produk dalam jumlah banyak sehingga tidak mencerminkan kondisi operasional yang sebenarnya. Usia pakai produk dapat bervariasi. [7] "Toshiba First in Industry to Verify 12-Disk Stacking Technology for Hard Disk Drives", diumumkan pada 4 Oktober 2025.

* FC-MAMR™ merupakan merek dagang milik Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation. * Informasi yang tersaji dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya, termasuk harga dan spesifikasi produk, konten layanan dan informasi narahubung. * Nama perusahaan dan produk lain merupakan merek dagang masing-masing pemiliknya.

Tentang Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation (TET)

Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation menangani penjualan, promosi, dan pemasaran produk hard disk drive (HDD) serta HDD eksternal Toshiba di Taiwan, Tiongkok, dan negara-negara Asia Tenggara. TET bermitra dengan penyedia server, media penyimpanan data, dan komputer yang digunakan klien perusahaan. TET menghadirkan layanan dan produk berkualitas tinggi dengan teknologi mutakhir. Informasi selengkapnya:

Tentang Toshiba Electronics Asia (Singapore)

Toshiba Electronics Asia (Singapore) ("TEA") merupakan bagian dari Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation, anak usaha Toshiba Corporation. Berdiri pada 1990, TEA menangani penjualan, pemasaran, dan menyediakan layanan solusi penyimpanan data Toshiba di kawasan Asia Pasifik, termasuk Canvio Portable External Hard Drives dan Internal Hard Drives. TEA bermitra dengan konsumen dan klien perusahaan, serta menyediakan berbagai produk dan layanan terbaik dengan kualitas tinggi dan teknologi terkini. Informasi selengkapnya:

