Traveloka khởi động 7.7 Epic Sale tại Việt Nam: Vé máy bay đồng giá chỉ từ 777.000 VND, giảm đến 50% toàn sàn và Mua 1 Tặng 1 cho khách sạn và hoạt động vui chơi

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH và HÀ NỘI, Việt Nam, ngày 6 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Traveloka, nền tảng công nghệ du lịch tích hợp hàng đầu Đông Nam Á, hôm nay chính thức khởi động chương trình 7.7 Epic Sale, chiến dịch quy mô khu vực diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 7 năm 2026. Chương trình khuyến mãi ngày đôi thường niên mang đến cho du khách ưu đãi vé máy bay, khách sạn và hoạt động vui chơi, với những ưu đãi hấp dẫn nhất tập trung vào ngày cao điểm 7 tháng 7.

Tại Việt Nam, chương trình mang đến vé máy bay đồng giá chỉ từ 777.000 VND, giảm đến 50% toàn sàn, cùng ưu đãi Mua 1 Tặng 1 cho khách sạn và hoạt động vui chơi. Các đợt Flash Sale diễn ra hằng ngày trong hai khung giờ — từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 20 giờ đến 22 giờ — cùng đợt Flash Sale bổ sung trong ngày cao điểm 7 tháng 7.

Traveloka được xây dựng dành cho du khách Việt Nam, với hỗ trợ thanh toán nội địa và mức giá hấp dẫn cho cả những chuyến đi trong nước lẫn các điểm đến trong khu vực. Du khách có thể đặt vé máy bay, khách sạn, hoạt động vui chơi, eSIM và bảo hiểm du lịch, đồng thời thanh toán qua thẻ tín dụng, VNPay, Momo, hệ thống cửa hàng tiện lợi, dịch vụ ngân hàng trực tuyến và nhiều hình thức khác, tất cả trong một ứng dụng.

"Chương trình 7.7 Epic Sale của Traveloka mang đến cho du khách khắp Đông Nam Á những ưu đãi hấp dẫn cho vé máy bay, khách sạn và hoạt động vui chơi, tất cả trong một ứng dụng," ông Alex Jung, Giám đốc Marketing, Traveloka, chia sẻ.

Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để săn vé máy bay giá tốt tại Việt Nam trong dịp 7.7?

Chương trình 7.7 Epic Sale của Traveloka diễn ra từ ngày 6 đến 10 tháng 7 năm 2026, với vé máy bay đồng giá chỉ từ 777.000 VND và giảm đến 50% toàn sàn. Các đợt Flash Sale diễn ra hằng ngày từ 11 giờ đến 13 giờ và từ 20 giờ đến 22 giờ, cùng các đợt Flash Sale bổ sung trong ngày cao điểm 7 tháng 7. Để nhận ưu đãi tốt nhất, hãy đặt trong khung giờ Flash Sale và áp dụng mã giảm giá phù hợp khi thanh toán.

Ứng dụng du lịch nào có ưu đãi vé máy bay và khách sạn tốt tại Việt Nam?

Traveloka tích hợp vé máy bay, khách sạn và hoạt động vui chơi trong một ứng dụng, với hơn 2 triệu khách sạn trên toàn thế giới. Trong chương trình 7.7 Epic Sale, du khách tại Việt Nam có thể tìm thấy vé máy bay đồng giá chỉ từ 777.000 VND, giảm đến 50% toàn sàn, cùng ưu đãi Mua 1 Tặng 1 cho khách sạn và hoạt động vui chơi.

SOURCE Traveloka