Xu hướng nghỉ dưỡng ven biển lên ngôi: Traveloka hé lộ những điểm đến được du khách Việt lựa chọn trong mùa hè 2026

Du lịch ngắn ngày, thuận tiện đang định hình mùa hè 2026

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, HÀ NỘI và ĐÀ NẴNG, Việt Nam, ngày 15 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Dữ liệu lưu trú từ Traveloka cho thấy du khách Việt đang ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, nghỉ dưỡng ven biển và đề cao sự thuận tiện trong hành trình. Khi mùa hè 2026 bước vào cao điểm, lượng tìm kiếm lưu trú nội địa trong giai đoạn tháng 4–5 tăng 46% so với tháng 1–2, phản ánh nhu cầu du lịch trong nước đang tăng mạnh.

Thay vì các hành trình dài ngày, du khách ngày càng lựa chọn những chuyến đi từ 2–4 ngày, tận dụng kỳ nghỉ hè, cuối tuần dài hoặc các khoảng nghỉ ngắn để tái tạo năng lượng. Xu hướng micro-holiday, staycation và du lịch gần tiếp tục gia tăng, khi các điểm đến chỉ cách nơi sinh sống từ 1–3 giờ di chuyển ngày càng được ưa chuộng nhờ tính thuận tiện và khả năng tối ưu thời gian nghỉ ngơi.

Biển tiếp tục dẫn dắt mùa hè, nhưng du khách đang tìm kiếm nhiều hơn một bãi biển đẹp

Các điểm đến ven biển vẫn dẫn dắt nhu cầu du lịch hè, nhưng du khách hiện tìm kiếm nhiều hơn là một kỳ nghỉ bên bờ biển. Bên cạnh cảnh quan và hoạt động nghỉ dưỡng, họ ngày càng ưu tiên những nơi có thể kết hợp nhiều trải nghiệm như văn hóa, ẩm thực, giải trí và khám phá địa phương.

Theo Traveloka, Đà Nẵng tiếp tục là một trong những điểm đến nổi bật nhất mùa hè năm nay, với lượng tìm kiếm lưu trú tại Ngũ Hành Sơn, Hội An và Sơn Trà tăng trên 45%. Hạ Long ghi nhận mức tăng trưởng đột biến khi lượng tìm kiếm lưu trú tăng gần 3 lần, cho thấy sức hút của các điểm đến vừa dễ tiếp cận vừa giàu trải nghiệm trong thời gian ngắn. Trong khi đó, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Vũng Tàu và Phú Quốc tiếp tục thu hút du khách nhờ sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, trải nghiệm bản địa và kết nối giao thông thuận tiện.

Theo bà Huỳnh Mai Thy, Giám đốc Traveloka, du khách ngày nay xem các kỳ nghỉ biển là lựa chọn dễ tiếp cận và có thể thực hiện thường xuyên hơn thay vì chỉ dành cho những dịp đặc biệt. Xu hướng này cho thấy du lịch mùa hè đang chuyển từ việc đi xa hay ở lâu hơn sang những trải nghiệm phù hợp hơn với quỹ thời gian, nhu cầu cá nhân và lối sống của du khách hiện đại.

SOURCE Traveloka