Tạp Chí Fortune Công Bố Bảng Xếp Hạng 500 Doanh Nghiệp Đông Nam Á năm 2026

Tập Đoàn Trafigura đứng đầu Bảng Xếp Hạng 500 Doanh Nghiệp Đông Nam Á của Fortune năm 2026 lần thứ ba liên tiếp, với doanh thu đạt 240,3 tỷ USD

Các công ty Việt Nam nổi bật với câu chuyện tăng trưởng ấn tượng nhất trong bảng xếp hạng, với tổng doanh thu tăng 10,5% — gấp ba lần mức trung bình của khu vực

Ngưỡng doanh thu để đủ điều kiện lọt vào Bảng Xếp Hạng 500 Doanh Nghiệp Đông Nam Á của Fortune năm 2026 tăng 26% lên 440,6 triệu USD

Hai công ty khai thác tiền điện tử có trụ sở tại Singapore lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách này

Trong số 40 nữ CEO có bà Tan Su Shan, CEO của DBS, người được tạp chí Fortune bình chọn là Người Phụ Nữ Quyền Lực Nhất Châu Á

SINGAPORE, ngày 16 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Hôm nay, Fortune đã công bố bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500™ năm 2026, danh sách thường niên lần thứ ba gôm các công ty lớn nhất trong khu vực, được xếp hạng theo doanh thu của năm tài chính 2025.

Fortune Southeast Asia 500 — June/July 2026 Cover

Đứng đầu Bảng Xếp Hạng 500 Doanh Nghiệp Đông Nam Á của Fortune năm 2026 - lần thứ ba liên tiếp - là Tập Đoàn Trafigura chuyên kinh doanh hàng hóa có trụ sở tại Singapore (Vị trí số 1), với doanh thu 240,3 tỷ USD Tiếp theo là công ty năng lượng nhà nước của Thái Lan PTT (Vị trí số 2, 81,0 tỷ USD), Pertamina của Indonesia (Vị trí số 3, 70,9 tỷ USD), tập đoàn kinh doanh nông nghiệp khổng lồ Wilmar International có trụ sở tại Singapore (Vị trí số 4, 70,4 tỷ USD) và Tập Đoàn Olam của Singapore (Vị trí số 5, 51,5 tỷ USD). Ba trong số năm công ty hàng đầu có trụ sở chính tại Singapore.

Việt Nam là quốc gia có câu chuyện tăng trưởng nổi bật nhất trong bảng xếp hạng này. 72 công ty của quốc gia này đã tạo ra tổng doanh thu 177,9 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm ngoái - gấp ba lần mức trung bình của khu vực. Mặc dù chỉ chiếm chưa đến 10% tổng cơ sở doanh thu, các công ty Việt Nam đã đóng góp khoảng một phần tư tổng mức tăng trưởng doanh thu năm nay trên toàn bảng xếp hạng.

Thái Lan dẫn đầu tất cả các quốc gia với 105 công ty trong danh sách, vừa đủ để vượt qua Indonesia với 104 công ty. 82 công ty của Singapore tạo ra tổng doanh thu quốc gia cao nhất trong bảng xếp hạng, với 657,6 tỷ USD. Malaysia có 93 công ty, Việt Nam có 72 công ty, Philippines có 42 công ty — tăng hai công ty so với năm ngoái — và Campuchia có 2 công ty.

Ngành năng lượng vẫn là lĩnh vực chiếm ưu thế về doanh thu với 31,5% trên tổng số 57 công ty, dẫn đầu là các tập đoàn dầu khí có liên kết với nhà nước, vốn đã giữ vị trí chủ chốt trong danh sách kể từ khi ra mắt vào năm 2024. Lĩnh vực tài chính đứng thứ hai về số lượng công ty với 76 công ty, đóng góp 16,2% doanh thu. Tuy nhiên, câu chuyện lợi nhuận lại có khác biệt: Các công ty trong lĩnh vực năng lượng chiếm 15,7% lợi nhuận trong danh sách, so với 43% của lĩnh vực tài chính. Trong số 34 công ty mới lọt vào bảng xếp hạng, Thái Lan đóng góp nhiều nhất với chín công ty, tiếp theo là Malaysia với tám quốc gia; mỗi lĩnh vực Tài Chính và Kỹ Thuật & Xây Dựng đóng góp sáu công ty.

Ngưỡng doanh thu để lọt vào Bảng Xếp Hạng 500 Doanh Nghiệp Đông Nam Á năm 2026 đã tăng lên 440,6 triệu USD — cao hơn 26% so với năm ngoái. 500 công ty này đã tạo ra tổng doanh thu 1,878 nghìn tỷ USD trong năm tài chính 2025, tăng 3,4% so với con số tương ứng trong bảng xếp hạng được công bố năm ngoái, với tổng lợi nhuận là 150 tỷ USD. Mức độ tập trung ở các công ty hàng đầu vẫn rất rõ rệt: năm công ty hàng đầu chiếm 514,1 tỷ đô la Mỹ (27,4% tổng doanh thu); 20 công ty hàng đầu chiếm doanh thu 850,4 tỷ đô la Mỹ (45,3%).

Tổng Biên Tập Khu Vực Châu Á là Andrew Staples nhận xét: "Ý nghĩa thực sự của bảng xếp hạng 500 Doanh Nghiệp Đông Nam Á năm nay là cho chúng ta thấy khu vực này đang bắt đầu tách rời khỏi đặc trưng phụ thuộc vào hàng hóa. Trọng tâm của doanh nghiệp đang dịch chuyển hướng về phía tài chính, công nghệ và một tầng lớp mới gồm các doanh nghiệp công nghệ dẫn đầu". Ông bổ sung: "Ấn bản thứ tư vào năm 2027 sẽ cho chúng ta biết liệu năm 2026 có đánh dấu sự khởi đầu của quá trình tái cấu trúc thực sự trong bối cảnh doanh nghiệp Đông Nam Á hay chỉ đơn giản là một năm đặc biệt tốt đẹp đối với tầng lớp mới nổi của khu vực".

Có 34 công ty mới lọt vào bảng xếp hạng, trong đó có hai công ty khai thác bitcoin có trụ sở tại Singapore lần đầu tiên xuất hiện trong danh sách. Bitdeer Technologies Group (hạng 401) với doanh thu 620,3 triệu USD và BitFuFu (hạng 475) với doanh thu 477,5 triệu USD là những công ty khai thác tiền điện tử đầu tiên lọt vào Bảng Xếp Hạng 500 Doanh Nghiệp Đông Nam Á của Fortune. Đây là một dấu hiệu cho thấy bối cảnh doanh nghiệp của khu vực đang mở rộng sang các lĩnh vực mới, ngay cả khi mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Trong số các công ty có sự thay đổi thứ hạng, Yanlord Land giảm 98 bậc do doanh thu giảm 60,5% và Lopez Holdings giảm 94 bậc do doanh thu giảm 49,5%. Ở chiều ngược lại, cả hai công ty thăng tiến vượt bậc đều đến từ Indonesia: Hartadinata Abadi đã tăng 115 bậc nhờ doanh thu tăng trưởng 135%, còn Barito Pacific tăng 102 bậc nhờ mức tăng trưởng 220%.

Trong số 500 công ty, có 40 công ty do nữ CEO điều hành — bao gồm cả Tan Su Shan của DBS (Vị trí số 8), người xếp thứ sáu toàn cầu và thứ nhất Châu Á trong danh sách Những Người Phụ Nữ Quyền Lực Nhất Châu Á năm 2026 của Fortune.

Trong phần giới thiệu danh sách mới trên tạp chí Fortune Asia số tháng 6/7, biên tập viên cho Châu Á Nick Gordon lưu ý rằng Bảng Xếp Hạng 500 Doanh Nghiệp Đông Nam Á của Fortune đã cho thấy "Đông Nam Á đã loại bỏ được tác động xấu của thuế quan và chủ nghĩa bảo hộ thương mại vào năm ngoái để duy trì vị thế là một trong những khu vực năng động nhất thế giới. Các quốc gia Đông Nam Á là những mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu; đang thu hút đầu tư nước ngoài từ cả Châu Á và Phương Tây; và người tiêu dùng trẻ tuổi, am hiểu công nghệ di động trong khu vực đang thúc đẩy chi tiêu nội địa".

Độc giả có thể xem danh sách 500 Doanh Nghiệp Đông Nam Á của Fortune năm 2026 và các bài viết từ mọi nơi trên toàn thế giới tại Fortune.com/asia và trên các quầy báo khắp Châu Á bắt đầu từ hôm nay, ngày 16 tháng 6. Độc giả có thể xem danh sách và bảng xếp hạng tại https://fortune.com/asia/ranking/southeast-asia-500/2026/.

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SOURCE Fortune Media (USA) Corporation