Tạp chí Fortune củng cố vị thế dẫn đầu tại châu Á với sự gia nhập của Giám đốc Brand Studio và các Trưởng ban Biên tập mới

Các lãnh đạo cấp cao giàu kinh nghiệm từ Tập đoàn Economist và tờ South China Morning Post gia nhập Fortune để tăng cường sự gắn kết với các nhà lãnh đạo của các công ty thuộc Global 500 và Southeast Asia 500 trong khu vực.

SINGAPORE, ngày 16 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- Fortune Asia hôm nay đã công bố bổ nhiệm Andrew Staples và Lee Williamson làm các Trưởng ban Biên tập và Yuko Tsukada làm Giám đốc Fortune Brand Studio, châu Á Thái Bình Dương. Trong các vai trò này, các lãnh đạo mới sẽ giúp đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của Fortune trên toàn châu Á thông qua các cộng đồng thành viên CEO rộng hơn và các sự kiện báo chí trực tiếp trên toàn khu vực, bao gồm cả cộng đồng Fortune Global 500 và Fortune Southeast Asia 500.

Staples, Williamson và Tsukada sẽ làm việc trực tiếp dưới sự quản lý của Khoon-Fong Ang, Giám đốc Điều hành Fortune, Châu Á. Staples và Williamson sẽ dẫn dắt chiến lược biên tập và truyền thông trực tiếp của Fortune Asia thông qua tổ chức các sự kiện báo chí trực tiếp, thúc đẩy đưa tin đa phương tiện và xây dựng cộng đồng các CEO và lãnh đạo doanh nghiệp cấp cao trên toàn châu Á. Tsukada sẽ giám sát chiến lược nội dung thương hiệu đối với khu vực và định hướng sáng tạo cho Fortune Brand Studio, hợp tác với các tổ chức trên toàn châu Á để phát triển các hoạt động xây dựng các câu chuyện đậm tinh thần lãnh đạo dành cho đối tượng khách hàng doanh nghiệp toàn cầu của Fortune. Staples và Tsukada sẽ làm việc tại Singapore, trong khi Williamson sẽ hoạt động tại Hồng Kông.

"Trong ngành, Fortune là đơn vị có tầm ảnh hưởng mạnh nhất đối với các nhà lãnh đạo và người ra quyết định kinh doanh trên toàn cầu, và tôi rất vui mừng được gia nhập đội ngũ tại châu Á để giúp thúc đẩy tăng trưởng chiến lược," Staples, người trước đây từng lãnh đạo dịch vụ tư vấn và cung cấp thông tin cho các giám đốc điều hành cấp cao của Economist Intelligence Unit, cho biết. "Tôi đặc biệt mong muốn mở rộng cộng đồng Fortune Southeast Asia 500 khi chúng ta cùng xây dựng các cuộc thảo luận về những vấn đề cấp bách nhất mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trong khu vực năng động này đang phải đối mặt và chia sẻ những hiểu biết đó trên toàn thế giới."

Ông Williamson, người từng dẫn dắt các nội dung và sự kiện về tư duy lãnh đạo trên khắp châu Á cho nhiều thương hiệu truyền thông, trong đó có tờ South China Morning Post, cho biết ông "vô cùng vui mừng khi gia nhập Fortune vào giai đoạn phát triển đầy thú vị này tại châu Á". Ông nói thêm: "Tôi mong muốn hỗ trợ các tham vọng chiến lược của Fortune Asia thông qua các hoạt động giám sát chương trình hội nghị, hội thảo, phát triển cộng đồng lãnh đạo cấp cao và xây dựng các sản phẩm và sáng kiến biên tập mới nhằm mang lại những hiểu biết sâu sắc và tăng cường sự gắn kết của Fortune với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có tầm ảnh hưởng trong khu vực."

Với vai trò Giám đốc Fortune Brand Studio khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tsukada sẽ giám sát hoạt động phát triển nội dung biên tập và video mang thương hiệu, kết hợp giữa kể chuyện chiến lược và nghệ thuật điện ảnh để giúp các công ty chia sẻ ý tưởng, đổi mới công nghệ và trao đổi quan điểm lãnh đạo trên nền tảng Fortune. "Các công ty trên khắp châu Á đang làm những điều phi thường, nhưng nhiều câu chuyện trong số đó vẫn chưa được kể đầy đủ cho toàn thế giới," bà nói. "Một trong những phần thú vị nhất của vai trò này là khám phá những ý tưởng đó và hợp tác với các công ty, tổ chức để đưa chúng đến với độc giả toàn cầu của Fortune."

Giới thiệu về Andrew Staples:

Với hơn ba thập kỷ kinh nghiệm hoạt động tại châu Á, Andrew Staples là chuyên gia hàng đầu về địa chính trị, chiến lược và bối cảnh kinh doanh đang phát triển của khu vực. Trước đây, ông từng giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Tập đoàn Economist như Trưởng ban Biên tập và Trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Economist Impact, và Trưởng ban Biên tập Toàn cầu của Mạng lưới Doanh nghiệp Economist.

Giới thiệu về Lee Williamson:

Lee Williamson là một nhà lãnh đạo truyền thông và chiến lược gia về nội dung từng đoạt giải thưởng với bề dày kinh nghiệm trong việc xây dựng các thương hiệu và cộng đồng có tầm ảnh hưởng trên khắp châu Á. Trước khi gia nhập Fortune, ông từng là giám đốc điều hành tại tờ South China Morning Post, dẫn dắt quá trình chuyển đổi các ấn phẩm có sở hữu trí tuệ chuyên về văn hóa của tờ báo, bao gồm tạp chí Chủ nhật PostMag và ấn phẩm hàng tháng Style by SCMP.

Giới thiệu về Yuko Tsukada:

Yuko Tsukada là một giám đốc sáng tạo từng đoạt giải Cannes và là một trong những nhà lãnh đạo nội dung thương hiệu giàu kinh nghiệm nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương với sự nghiệp trải dài từ Bloomberg Media, truyền hình phát sóng đến kể chuyện doanh nghiệp. Trước đây, bà đã xây dựng Bloomberg Media Studios trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, phát triển nó thành một trung tâm xuất sắc trong khu vực, sản xuất các nội dung có sức ảnh hưởng lớn cho các chính phủ, công ty đa quốc gia và tổ chức tài chính.

