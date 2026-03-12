Từ hoạt động chào mừng đến cộng đồng: Cách chiến dịch Tết Nguyên Đán của Vantage nêu bật những trải nghiệm giao dịch chung

SINGAPORE, ngày 12 tháng 3 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong dịp Tết Nguyên Đán, sàn giao dịch CFD đa tài sản Vantage Markets đã giới thiệu chiến dịch "Người chiến thắng Vantage", mời người tham gia chia sẻ những trải nghiệm giao dịch nổi bật và những suy ngẫm cá nhân về năm đã qua.

Sáng kiến này được định vị là một hoạt động tập trung vào cộng đồng, phản ánh chiến lược khu vực rộng lớn hơn của Vantage là kết hợp sự tham gia của cộng đồng, truyền thông minh bạch và các tiêu chuẩn hỗ trợ khách hàng để củng cố niềm tin thương hiệu lâu dài.

Chiến dịch "Người chiến thắng Vantage" khuyến khích người tham gia chia sẻ những hiểu biết liên quan tới giao dịch, suy ngẫm và ảnh chụp màn hình hoạt động đã chọn theo hướng dẫn chiến dịch đã quy định rõ ràng. Người dùng có thể tham gia thông qua các bài đăng trên mạng xã hội hoặc tương tác với nội dung chiến dịch chính thức, kèm theo đó là cơ cấu giải thưởng theo cấp bậc nhằm ghi nhận sự tham gia sớm, lựa chọn ngẫu nhiên và đánh giá của ban biên tập đối với các bài dự thi chất lượng.

Một đặc điểm trung tâm của chiến dịch là sự nhấn mạnh vào nội dung do người dùng tạo. Bằng cách khuyến khích các cá nhân chia sẻ trải nghiệm, sáng kiến đã chuyển sự chú ý từ thông điệp do công ty dẫn dắt sang những góc nhìn từ những người giao dịch khác. Trong các cộng đồng giao dịch cá nhân hoạt động ngày càng tích cực, sự tương tác do người tham gia dẫn dắt như vậy có thể góp phần trao đổi kiến thức rộng hơn. Chiến dịch khuyến khích người tham gia chia sẻ không chỉ về kết quả, mà còn cả lý do, tính kỷ luật và nhận thức về rủi ro đằng sau các quyết định giao dịch của họ.

Chiến dịch diễn ra sau một năm tăng trưởng ấn tượng của Vantage trên phạm vi toàn cầu Năm 2025, tổng khối lượng giao dịch tăng 2,4 lần so với năm 2024, trong khi số lượng giao dịch được thực hiện tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng giao dịch vàng tăng 4,5 lần, trong đó các nhà giao dịch vàng hoạt động tích cực tăng 1,8 lần. Hoạt động giao dịch Bitcoin cũng được tăng cường, với khối lượng giao dịch tăng 2,5 lần và các nhà giao dịch hoạt động tích cực tăng 1,7 lần.

Những số liệu này thể hiện các chỉ số hoạt động của công ty trong quá khứ và không phản ánh hiệu suất của từng khách hàng hoặc kết quả trong tương lai. Số liệu được tham chiếu để cung cấp bối cảnh về mức độ hoạt động của nền tảng trong năm thay vì để biểu thị lợi nhuận hoặc kỳ vọng lợi nhuận.

Mặc dù chiến dịch nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng, nhưng sự tham gia bền vững vào thị trường tài chính phụ thuộc vào sự ổn định của nền tảng, khả năng phục hồi hoạt động và các quy trình dịch vụ khách hàng có hệ thống. Trong giai đoạn thị trường biến động mạnh vào năm 2025, hoạt động giao dịch tăng đòi hỏi hiệu suất cơ sở hạ tầng nhất quán và hệ thống hỗ trợ có tốc độ phản hồi nhanh. Vantage duy trì hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ và các kênh dịch vụ có hệ thống được thiết kế để hỗ trợ khách hàng theo các tiêu chuẩn hoạt động của mình.

Vantage tiếp tục đầu tư vào các sáng kiến giáo dục và các chương trình thu hút tham gia dựa vào cộng đồng, nhận ra rằng sự tham gia có hiểu biết góp phần xây dựng hệ sinh thái thị trường bền vững hơn. Bằng cách khuyến khích người tham gia đánh giá về các phương pháp giao dịch trong các hướng dẫn được cung cấp, chiến dịch "Người chiến thắng Vantage" đã hỗ trợ trao đổi kiến thức có tính hệ thống trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn truyền đạt thông tin có trách nhiệm.

Sáng kiến cũng củng cố các nguyên tắc minh bạch thông qua các quy tắc chiến dịch rõ ràng, các tiêu chí đủ điều kiện được công bố và sự trình bày theo ngữ cảnh các số liệu của công ty. Thay vì chỉ đóng vai trò như một chương trình cổ động, chiến dịch phản ánh các giá trị thương hiệu rộng lớn hơn tập trung vào tính minh bạch, cơ sở hạ tầng nền tảng và trải nghiệm của khách hàng.

Giới thiệu về Vantage

Vantage Markets (hay Vantage) là công ty môi giới CFD đa tài sản cung cấp cho khách hàng khả năng tiếp cận dịch vụ nhanh chóng và mạnh mẽ để giao dịch các sản phẩm Hợp đồng chênh lệch (CFD), bao gồm Ngoại hối, Hàng hóa, Chỉ số, Cổ phiếu, ETF và Trái phiếu.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm hoạt động trên thị trường, Vantage không chỉ là một nhà môi giới mà còn là đơn vị cung cấp một nền tảng giao dịch đáng tin cậy, một ứng dụng giao dịch trên di động đạt giải thưởng và một nền tảng giao dịch thân thiện với người dùng, đem lại cho khách hàng khả năng tiếp cận các cơ hội giao dịch.

Cảnh báo rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trước khi giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn tài chính hoặc đầu tư. Nó không dành cho người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi giao dịch CFD bị hạn chế hoặc bị cấm.

