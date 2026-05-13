Khi các nhà môi giới CFD đang mở rộng các ứng dụng thanh toán, Vantage sớm triển khai dịch vụ thẻ ảo Virtual Card

PORT VILA, Vanuatu, ngày 13 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- Trong bối cảnh các nền tảng hợp đồng chênh lệch (CFD) phát triển vượt ra ngoài chức năng tiếp cận thị trường truyền thống, các dịch vụ liên kết tài khoản và các trường hợp sử dụng thanh toán ngày càng được tích hợp sâu vào lĩnh vực công nghệ tài chính (fintech). Vantage Markets đã ra mắt thẻ ảo Vantage Virtual Card, loại thẻ được liên kết với tài khoản cho phép khách hàng đủ điều kiện tại một số khu vực pháp lý được chọn sử dụng số dư khả dụng trong tài khoản để thanh toán hằng ngày tại các đơn vị chấp nhận thanh toán được hỗ trợ, tuân theo luật pháp, quy định, phê duyệt của đơn vị phát hành, quy tắc của mạng lưới thẻ và điều khoản chương trình.

Là nhà môi giới CFD đa tài sản, Vantage Markets tập trung phát triển hạ tầng dựa trên công nghệ, khả năng thực thi giao dịch hiệu quả, tiếp cận thanh khoản và kết nối toàn cầu. Virtual Card cho phép khách hàng đủ điều kiện sử dụng chức năng thanh toán bằng thẻ trong nhiều nhu cầu thanh toán được hỗ trợ.

Sau khi kích hoạt, khách hàng có thể sử dụng Virtual Card tại các đơn vị chấp nhận mạng lưới thẻ tương ứng, bao gồm mua sắm trực tuyến, du lịch, giải trí, nội dung số và giao đồ ăn. Tại các thị trường được hỗ trợ, thẻ cũng có thể được thêm vào Google Pay, giúp kết nối quyền truy cập tài khoản với hoạt động chi tiêu hằng ngày.

Thẻ được cung cấp bởi các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba phụ trách công nghệ, tích hợp và hạ tầng thanh toán. Vantage Markets đóng vai trò hỗ trợ triển khai và tiếp thị, mở rộng chức năng tài khoản sang các trường hợp sử dụng thanh toán rộng hơn, tuân theo quy định pháp luật hiện hành và sự phê duyệt của các đối tác liên quan.

Việc ra mắt này phù hợp với xu hướng fintech đang kết nối năng lực nền tảng, thanh toán bằng thẻ và hạ tầng bên thứ ba chịu sự quản lý theo quy định. Vantage Markets tiếp tục hỗ trợ phát triển các chức năng tài khoản và tính năng nền tảng.

Một chương trình khuyến mãi có thời hạn tại một số thị trường được chọn sẽ mang đến các phần thưởng khi kích hoạt và ưu đãi hoàn tiền , tùy thuộc vào điều khoản chương trình, điều kiện đủ tiêu chuẩn và quy định hiện hành.

Vantage Virtual Card kết nối các chức năng tài khoản liên quan đến giao dịch với hoạt động thanh toán trong thực tế. Vantage sẽ tiếp tục nâng cao năng lực nền tảng thông qua tích hợp công nghệ, hạ tầng bên thứ ba và đổi mới sản phẩm.

Giới thiệu về Vantage Markets

Vantage Markets là nhà môi giới đa tài sản cung cấp các giao dịch CFD trên thị trường ngoại hối, hàng hóa, chỉ số, cổ phiếu và tài sản kỹ thuật số. Công ty cung cấp khả năng thực thi giao dịch nhanh, tiếp cận thanh khoản và các giải pháp nền tảng dành cho nhà giao dịch ở mọi cấp độ kinh nghiệm.

Cảnh báo rủi ro: CFD là công cụ phức tạp và có nguy cơ cao mất tiền nhanh chóng do sử dụng đòn bẩy. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ các rủi ro trước khi giao dịch.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành tư vấn tài chính. Vantage Virtual Card được cung cấp bởi các đơn vị phát hành bên thứ ba và có thể không khả dụng tại mọi khu vực pháp lý. Quyền truy cập phụ thuộc vào luật pháp hiện hành, điều kiện đủ tiêu chuẩn và phê duyệt của đơn vị phát hành. Vantage Markets không cung cấp dịch vụ thanh toán và không phát hành thẻ. Nội dung này không dành cho cư dân tại các khu vực pháp lý nơi giao dịch CFD hoặc các dịch vụ liên quan bị hạn chế.

