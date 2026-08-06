UOB thúc đẩy tham vọng về quản lý tài sản thông qua quan hệ đối tác phân phối chiến lược với Allianz Global Investors

Quan hệ đối tác chiến lược mở rộng khả năng tiếp cận đầu tư và nâng cao đề xuất quản lý tài sản lấy hoạt động tư vấn làm trọng tâm của UOB dành cho khách hàng trên toàn khu vực ASEAN

SINGAPORE, ngày 6 tháng 8 năm 2026 /PRNewswire/ -- UOB Group đã ký kết thỏa thuận để Allianz Global Investors (AGI) mua lại UOB Asset Management (UOBAM). Thương vụ này bao gồm toàn bộ hoạt động của UOBAM tại tám thị trường Châu Á gồm Singapore, Brunei, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, khu vực Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam. Trong khuôn khổ thỏa thuận, UOB và AGI sẽ thiết lập quan hệ đối tác phân phối chiến lược dài hạn, qua đó củng cố vai trò của UOB là nhà phân phối sản phẩm quản lý tài sản theo kiến trúc mở, mở rộng danh mục giải pháp đầu tư dành cho khách hàng, đồng thời củng cố phương pháp tiếp cận lấy hoạt động tư vấn làm trọng tâm để giúp khách hàng gia tăng và bảo toàn tài sản theo thời gian.

Ông Leong Yung Chee (bên trái), Giám đốc Tài chính UOB, cùng Ông Tobias Pross, Giám đốc điều hành Allianz Global Investors, tại lễ ký kết quan hệ đối tác phân phối chiến lược.

Thông qua quan hệ đối tác chiến lược này, UOB sẽ hợp tác với AGI để xây dựng danh mục sản phẩm và giải pháp đầu tư phong phú hơn dành cho hơn 8 triệu khách hàng trong khu vực của Ngân hàng. Quan hệ đối tác này phát huy chiến lược kiến trúc mở của UOB, cho phép Ngân hàng khai thác nguồn năng lực đầu tư phong phú, đồng thời vẫn duy trì trọng tâm vào hoạt động tư vấn, tính phù hợp và lợi ích dài hạn của khách hàng. Thỏa thuận cũng hỗ trợ tham vọng phát triển mảng quản lý tài sản của UOB thông qua việc mở rộng lựa chọn cho khách hàng và cung cấp các giải pháp đa dạng phù hợp với hồ sơ đầu tư, từng giai đoạn cuộc sống và các mục tiêu tài chính của họ.

Tùy thuộc vào việc nhận được các chấp thuận cần thiết từ cơ quan quản lý tại tất cả các thị trường liên quan, thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2027. UOBAM và AGI cam kết bảo đảm tính liên tục và quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ đối với toàn bộ khách hàng và nhân viên. Theo thỏa thuận, toàn bộ 500 nhân viên hiện đang làm việc tại UOBAM trên toàn khu vực sẽ được chuyển sang AGI, công ty cam kết tiếp tục duy trì việc làm cho đội ngũ này, đồng thời tạo cơ hội để họ trở thành một phần của nền tảng đầu tư toàn cầu quy mô lớn hơn. Trong suốt giai đoạn chuyển tiếp, hoạt động của UOBAM sẽ vẫn diễn ra bình thường. Khách hàng vẫn có thể tiếp tục tiếp cận, đầu tư vào và rút vốn từ các quỹ của UOBAM như thường lệ mà không bị gián đoạn dịch vụ.

Không bao gồm các chi phí giao dịch phát sinh một lần, thương vụ được định giá 555 triệu đô la Singapore này dự kiến sẽ mang lại khoản lãi trước thuế khoảng 330 triệu đô la Singapore và giúp tăng tỷ lệ vốn cổ phần phổ thông cấp 1 (CET1) của Tập đoàn thêm khoảng 14 điểm cơ bản. Giao dịch này là một phần trong những nỗ lực liên tục của Tập đoàn nhằm thực hiện các ưu tiên chiến lược của mình. Thông qua việc hiện thực hóa giá trị từ mảng kinh doanh quản lý tài sản, đồng thời duy trì hợp tác chiến lược thông qua quan hệ đối tác dài hạn, Tập đoàn sẽ có vị thế thuận lợi hơn để củng cố mảng kinh doanh quản lý tài sản, thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận bền vững và nâng cao giá trị dài hạn dành cho cổ đông.

UOBAM, thành viên của UOB Group trong suốt 40 năm qua, đã phát triển thành mảng kinh doanh quản lý tài sản hàng đầu trong khu vực với hoạt động trải rộng khắp Châu Á. Tính đến 31 tháng 12 năm 2025, UOBAM quản lý khoảng 42 tỷ đô la Singapore tài sản. Theo bảng cân đối kế toán hợp nhất dự kiến chưa được kiểm toán của UOBAM và các công ty con tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2025, giá trị tài sản ròng tương ứng với phần vốn được bán là 223 triệu đô la Singapore.

Ông Wee Ee Cheong, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của UOB, cho biết: "UOB hiện phục vụ hơn 8 triệu khách hàng trên khắp ASEAN, những người có nhu cầu về tài sản và đầu tư ngày càng đa dạng và phức tạp. Quan hệ đối tác này giúp chúng tôi tập trung hơn vào hoạt động tư vấn và phân phối các giải pháp quản lý tài sản. Bằng cách kết hợp chuyên môn tư vấn và nền tảng quan hệ khách hàng của UOB với năng lực đầu tư của Allianz Global Investors, chúng tôi có vị thế thuận lợi để đáp ứng những nhu cầu ngày càng thay đổi của khách hàng, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu tài sản trong dài hạn của họ. Điều này cũng cho phép chúng tôi đẩy nhanh tăng trưởng trong lĩnh vực quản lý tài sản, đồng thời nâng cao giá trị dài hạn cho cổ đông. Trong suốt giai đoạn chuyển tiếp, ưu tiên của chúng tôi là bảo đảm tính liên tục cho khách hàng và nhân viên. Chúng tôi trân trọng cảm ơn đội ngũ quản lý cùng toàn thể nhân viên UOBAM vì sự tận tâm và những đóng góp trong suốt bốn thập kỷ qua trong việc xây dựng mảng kinh doanh quản lý tài sản đáng tin cậy trong khu vực".

Ông Tobias Pross, Giám đốc điều hành Allianz Global Investors, cho biết: "Giao dịch này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tăng trưởng của Allianz Global Investors tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Bằng việc kết hợp chuyên môn đầu tư sâu rộng của UOB Asset Management tại Đông Nam Á với nền tảng đầu tư chủ động toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi đang tạo nên một doanh nghiệp vững mạnh hơn với năng lực phục vụ khách hàng trên toàn khu vực được nâng cao, mang đến cho họ cơ hội tiếp cận danh mục các giải pháp quản lý tài sản và hưu trí đổi mới phong phú hơn nữa. Quan trọng hơn, thông báo hôm nay cũng thiết lập một thỏa thuận phân phối dài hạn giữa Allianz Global Investors và UOB, một định chế tài chính đáng tin cậy đang phục vụ hàng triệu khách hàng trên khắp Đông Nam Á. Cùng nhau, chúng tôi sẽ tăng cường và mở rộng mức độ gắn kết với khách hàng thông qua các năng lực bổ trợ lẫn nhau và mở rộng phạm vi hiện diện trên thị trường".

Giới thiệu về UOB

UOB là một ngân hàng hàng đầu Châu Á với mạng lưới toàn cầu tại Đông Nam Á, Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu và Bắc Mỹ. Hoạt động thông qua trụ sở chính tại Singapore cùng các ngân hàng con tại Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam, chúng tôi có mạng lưới toàn cầu gồm khoảng 430 chi nhánh và văn phòng tại 19 thị trường.

Kể từ khi thành lập vào năm 1935, UOB đã tăng trưởng tự thân và thông qua một loạt các thương vụ mua lại chiến lược. Ngày nay, UOB được xếp hạng trong số các ngân hàng hàng đầu thế giới: Aa1 của Moody's Investors Service và AA- của cả S&P Global Ratings và Fitch Ratings.

Trong hơn chín thập kỷ, UOB đã theo đuổi phương châm lấy khách hàng làm trung tâm để tạo ra giá trị lâu dài, luôn duy trì sự phù hợp thông qua tinh thần dám nghĩ dám làm và làm những điều đúng đắn cho khách hàng của mình. UOB tập trung vào xây dựng tương lai cho ASEAN – vì người dân và doanh nghiệp trong khu vực, cũng như kết nối ASEAN với thế giới.

Với mạng lưới khu vực cạnh tranh, Ngân hàng đã kết nối các doanh nghiệp với các cơ hội trong khu vực, đồng thời khai thác dữ liệu và thông tin để sáng tạo, mang đến các giải pháp ngân hàng cá nhân hóa đáp ứng nhu cầu và sở thích đa dạng của từng khách hàng. UOB cũng cam kết giúp các doanh nghiệp xây dựng một tương lai bền vững, bằng cách thúc đẩy hòa nhập xã hội, tạo ra tác động tích cực đến môi trường và theo đuổi tiến bộ kinh tế. UOB tin tưởng vào việc trở thành một nhà cung cấp dịch vụ tài chính có trách nhiệm và kiên định trong việc hỗ trợ giáo dục, trẻ em và nghệ thuật, hành động đúng đắn với cộng đồng và các bên liên quan.

Giới thiệu về Allianz Global Investors

Allianz Global Investors là nhà quản lý tài sản chủ động hàng đầu với hơn 700 chuyên gia đầu tư tại 22 văn phòng trên toàn thế giới và đang quản lý 653 tỷ Euro tài sản. Chúng tôi tin rằng mọi sự thay đổi đều mang đến cơ hội. Mục tiêu của chúng tôi là chủ động định hình tương lai của hoạt động đầu tư cho tất cả khách hàng, bất kể họ ở đâu hay theo đuổi mục tiêu đầu tư nào. Với tinh thần không ngừng tìm tòi và chủ động trong mọi hoạt động, chúng tôi khát khao tạo ra tác động vượt lên trên hiệu suất đầu tư thông thường (alpha), hướng tài sản của khách hàng đến đúng nơi, đúng thời điểm, đồng thời xây dựng các giải pháp tận dụng năng lực ở cả thị trường đại chúng và tư nhân. Việc tập trung bảo vệ và gia tăng tài sản của khách hàng cho phép chúng tôi tạo ra những mối quan hệ đối tác tin cậy, được củng cố bởi cam kết về sự bền vững và thúc đẩy sự thay đổi tích cực.

Dữ liệu tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Tổng tài sản đang quản lý là tài sản hoặc danh mục chứng khoán được định giá theo giá thị trường hiện hành mà các công ty thuộc Allianz Global Investors chịu trách nhiệm trước khách hàng trong việc đưa ra quyết định quản lý đầu tư theo quyền chủ động và quản lý danh mục đầu tư, trực tiếp hoặc thông qua một cố vấn phụ (bao gồm cả các tài sản của Allianz Global Investors mà Voya IM đang làm cố vấn phụ từ ngày 25 tháng 7 năm 2022). Chỉ tiêu này không bao gồm các tài sản mà các công ty thuộc Allianz Global Investors chỉ chịu trách nhiệm chính về các dịch vụ hành chính. Tài sản đang quản lý được quản lý thay mặt cho bên thứ ba cũng như thay mặt cho Allianz Group .

SOURCE UOB