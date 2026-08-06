UOB dorong cita-cita kewangan menerusi kerjasama pengedaran strategik dengan Allianz Global Investors

Kerjasama strategik memperluas akses pelaburan dan meningkatkan proposisi kekayaan berteraskan khidmat nasihat UOB untuk pelanggan seluruh ASEAN

SINGAPURA, 6 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- UOB Group telah memeterai perjanjian dengan Allianz Global Investors (AGI) untuk mengambil alih UOB Asset Management (UOBAM). Pengambilalihan oleh AGI meliputi francais UOBAM di lapan pasaran Asia – Singapura, Brunei, Indonesia, Jepun, Malaysia, wilayah Taiwan, Thailand dan Vietnam. Sebagai sebahagian daripada perjanjian ini, UOB dan AGI akan menjalin kerjasama pengedaran strategik jangka panjang yang dapat memperkukuh peranan UOB sebagai pengedar kekayaan seni bina terbuka, memperluas penyelesaian pelaburan yang tersedia untuk pelanggan serta memperkukuh pendekatan berteraskan khidmat nasihat Bank bagi membantu pelanggan mengembangkan dan memelihara kekayaan dari semasa ke semasa.

Encik Leong Yung Chee (kiri), Ketua Pegawai Kewangan, UOB, bersama Encik Tobias Pross, Ketua Pegawai Eksekutif, Allianz Global Investors, di majlis menandatangani kerjasama pengedaran strategik.

Melalui kerjasama strategik, UOB akan bekerjasama dengan AGI untuk menyusun dan memilih rangkaian produk dan penyelesaian pelaburan yang lebih luas untuk kumpulan pelanggan serantau Bank ini yang terdiri daripada seramai lebih 8 juta pelanggan. Kerjasama ini meneruskan strategi seni bina terbuka UOB dengan membolehkan Bank memanfaatkan keupayaan pelaburan yang amat luas, di samping tetap memberi tumpuan kepada nasihat, kesesuaian dan hasil pelanggan dalam tempoh jangka panjang. Kerjasama ini turut menyokong cita-cita pertumbuhan kekayaan UOB dengan meluaskan pilihan pelanggan serta menawarkan penyelesaian terpelbagai, selaras dengan profil pelaburan, peringkat kehidupan dan matlamat kewangan mereka.

Tertakluk kepada kelulusan kawal selia yang diperlukan di semua pasaran yang terlibat, urus niaga ini dijangka dimuktamadkan pada 2027. UOBAM dan AGI komited untuk memastikan kesinambungan operasi serta peralihan yang lancar kepada semua pelanggan dan pekerja. Sebagai sebahagian daripada perjanjian berkenaan, kesemua 500 pekerja UOBAM sedia ada di seluruh rantau akan berpindah ke AGI, yang berjanji untuk mengekalkan dan meneruskan pekerjaan mereka, di samping menawarkan peluang kepada pekerja untuk menjadi sebahagian daripada platform pelaburan global yang lebih besar. Sepanjang tempoh peralihan ini, operasi UOBAM akan diteruskan seperti biasa. Pelanggan juga boleh terus mengakses, melabur dan menebus dana UOBAM seperti biasa tanpa sebarang gangguan kepada perkhidmatan.

Tidak termasuk kos urus niaga sekali sahaja, urus niaga bernilai S$555 juta itu dijangka menjana keuntungan sebelum cukai sebanyak kira-kira S$330 juta serta meningkatkan nisbah CET1 Kumpulan sebanyak kira-kira 14 mata asas. Urus niaga ini merupakan sebahagian daripada usaha berterusan Kumpulan untuk melaksanakan keutamaan strategiknya. Dengan merealisasikan nilai daripada perniagaan pengurusan asetnya dan mengekalkan kerjasama strategik menerusi perkongsian jangka panjang, Kumpulan ini akan berada pada kedudukan yang lebih baik untuk memperkukuh francais pengurusan kekayaannya, memacu pertumbuhan perolehan yang mampan serta meningkatkan nilai jangka panjang kepada pemegang saham.

UOBAM, yang menjadi sebahagian daripada UOB Group selama 40 tahun, berkembang menjadi sebuah francais pengurusan aset serantau terkemuka yang beroperasi di seluruh Asia. Setakat 31 Disember 2025, UOBAM memiliki aset di bawah pengurusan bernilai kira-kira S$42 bilion. Berdasarkan kunci kira-kira disatukan pro forma belum diaudit UOBAM dan subsidiarinya setakat 31 Disember 2025, nilai aset bersih yang dikaitkan dengan pegangan yang dijual ialah S$223 juta.

Encik Wee Ee Cheong, Timbalan Pengerusi dan Ketua Pegawai Eksekutif UOB, berkata: "UOB menyediakan perkhidmatan kepada lebih 8 juta pelanggan di seluruh ASEAN, yang keperluan pengurusan kekayaan dan pelaburan mereka menjadi semakin pelbagai serta sofistikated. Kerjasama ini menajamkan tumpuan kami terhadap khidmat nasihat dan pengagihan kekayaan. Dengan menggabungkan kepakaran khidmat nasihat serta hubungan pelanggan UOB dengan keupayaan pelaburan Allianz Global Investors, kami berada pada kedudukan yang baik untuk memenuhi keperluan pelanggan yang sentiasa berkembang serta menyokong matlamat kekayaan jangka panjang mereka. Kerjasama ini juga membolehkan kami mempercepat pertumbuhan pengurusan kekayaan sambil meningkatkan nilai jangka panjang kepada pemegang saham. Sepanjang tempoh peralihan, usaha mengekalkan kesinambungan kepada pelanggan dan pekerja menjadi keutamaan kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada pasukan pengurusan dan seluruh warga UOBAM atas dedikasi serta sumbangan mereka sepanjang empat dekad lalu dalam membina sebuah francais pengurusan aset serantau yang dipercayai."

Encik Tobias Pross, Ketua Pegawai Eksekutif Allianz Global Investors, berkata: "Urus niaga ini merupakan satu pencapaian penting dalam perjalanan pertumbuhan Allianz Global Investors di Asia Pasifik. Dengan menggabungkan kepakaran pelaburan mendalam UOB Asset Management di Asia Tenggara dengan platform pelaburan aktif global kami, kami sedang membentuk sebuah perniagaan yang lebih kukuh dengan keupayaan yang dipertingkat untuk memberikan perkhidmatan kepada pelanggan di seluruh rantau ini, sekali gus menyediakan akses kepada rangkaian penyelesaian pengurusan kekayaan dan persaraan inovatif yang lebih luas kepada mereka. Apa yang penting, pengumuman pada hari ini turut mewujudkan perjanjian pengedaran jangka panjang antara Allianz Global Investors dan UOB, sebuah institusi kewangan dipercayai yang memberi perkhidmatan kepada jutaan pelanggan di seluruh Asia Tenggara. Kami akan bersama-sama memperkukuh dan meningkatkan lagi penglibatan pelanggan, menerusi keupayaan yang saling melengkapi serta jangkauan pasaran yang diperluas."

Latar Belakang UOB

UOB ialah sebuah bank Asia terkemuka yang mempunyai rangkaian global di Asia Tenggara, Asia Pasifik, Eropah dan Amerika Utara. Beroperasi melalui ibu pejabat kami di Singapura serta subsidiari syarikat perbankan di China, Indonesia, Malaysia, Thailand dan Vietnam, kami mempunyai rangkaian global dengan kira-kira 430 cawangan dan pejabat di 19 pasaran.

Sejak diperbadankan pada 1935, UOB berkembang secara organik dan menerusi beberapa pengambilalihan strategik. Hari ini, UOB diiktiraf sebagai antara bank terkemuka dunia: penarafan Aa1 oleh Moody's Investors Service dan AA- oleh S&P Global Ratings serta Fitch Ratings.

Selama lebih sembilan dekad, UOB mengamalkan pendekatan berteraskan pelanggan untuk mencipta nilai jangka panjang dengan terus kekal relevan melalui semangat daya usaha serta mengutamakan kepentingan pelanggannya. UOB memberi tumpuan kepada usaha membina masa depan ASEAN — untuk orang ramai dan perniagaan di rantau ini, serta berhubung dengan, ASEAN.

Bank menghubungkan perniagaan kepada peluang di rantau ini melalui jejak serantaunya yang tiada tandingan, serta memanfaatkan data dan cerapan untuk berinovasi serta mewujudkan pengalaman dan penyelesaian perbankan yang diperibadikan mengikut keperluan unik dan keutamaan setiap pelanggan yang sentiasa berubah-ubah. UOB juga komited untuk membantu perniagaan membina masa depan yang mampan dengan memupuk keterangkuman sosial, mencetuskan impak alam sekitar yang positif serta mengejar kemajuan ekonomi. UOB percaya dapat menjadi penyedia perkhidmatan kewangan yang bertanggungjawab dan kekal teguh dalam menyokong pendidikan, kanak-kanak serta bidang seni, di samping mengutamakan kepentingan komuniti dan pihak berkepentingannya.

Latar Belakang Allianz Global Investors

Allianz Global Investors ialah pengurus aset aktif terkemuka yang mempunyai seramai lebih 700 ahli profesional pelaburan di 22 pejabat seluruh dunia dan mengurus aset bernilai EUR 653 bilion. Kami percaya bahawa setiap perubahan membawa satu peluang. Matlamat kami adalah untuk membentuk masa depan pelaburan secara aktif untuk semua pelanggan kami, tanpa mengira lokasi atau objektif mereka. Dengan pendekatan yang bersifat ingin tahu dan proaktif dalam segala yang kami lakukan, kami berhasrat untuk mencetuskan impak yang melangkaui prestasi kewangan semata-mata, dengan memandu aset pelanggan kami ke tempat yang betul dan pada masa yang tepat serta membangunkan penyelesaian yang memanfaatkan keupayaan merentasi pasaran awam dan swasta. Tumpuan kami untuk melindungi dan mengembangkan aset pelanggan membolehkan kami menjalin hubungan kerjasama yang dipercayai, disokong oleh komitmen terhadap kemampanan dan usaha memacu perubahan yang positif.

Data setakat 30 Jun 2026. Jumlah aset di bawah pengurusan ialah aset atau portfolio sekuriti yang dinilai berdasarkan nilai pasaran semasa, yang mana syarikat-syarikat Allianz Global Investors bertanggungjawab kepada pelanggan dalam menyediakan keputusan pengurusan pelaburan secara budi bicara dan pengurusan portfolio, sama ada secara langsung atau melalui subpenasihat, (ini termasuk aset Allianz Global Investors yang kini diurus oleh Voya IM sebagai subpenasihat sejak 25 Julai 2022. Ini tidak termasuk aset yang mana syarikat-syarikat Allianz Global Investors bertanggungjawab terutamanya untuk perkhidmatan pentadbiran sahaja. Aset di bawah pengurusan diurus bagi pihak pihak ketiga serta bagi pihak Allianz Group.

SOURCE UOB